Come comprare in modo sicuro durante i saldi

I saldi ormai sono alle porte: questo è un momento molto atteso che ti permette di acquistare tutto quello che ti serve spendendo anche meno della metà! Ma attenzione a dove compri: le truffe sono sempre dietro l’angolo!

Saldi invernali: a cosa fare attenzione

Prima di tuffarti a pieno ritmo nello shopping invernale, ricorda che è importante scegliere solo negozi sicuri per evitare truffe. Al giorno d’oggi infatti sono molti gli acquisti che vengono effettuati proprio online: ed è proprio qui che si possono nascondere molte insidie!

Come puoi sapere se un negozio, e quindi un acquisto, è sicuro?

Affidati con fiducia ai negozi dei grandi marchi perché in essi tutto il procedimento di acquisto è sicuro, dalla scelta dei pezzi da acquistare, al metodo di pagamento fino alla consegna.

Attenzione al metodo di pagamento:

Diffida sempre da quei siti che accettano solo la carta di credito: questo spesso è un importante campanello di allarme. Se proprio non vuoi rinunciare ad un acquisto, ma non sei pienamente sicura del negozio scelto, preferisci l’utilizzo di una carta prepagata con credito limitato al solo necessario per il pagamento che ti occorre. In questo modo eviterai brutte soprese.

Attenzione ai prezzi troppo bassi

Diffida sempre da chi, dall’oggi al domani, propone prezzi troppo bassi o strani procedimenti da seguire online: per risparmiare puoi sempre approfittare dei numerosi codici sconto che regalano le aziende note e conosciute, per fare affari su affari senza correre alcun rischio.

Presta sempre attenzione al sito da cui vorresti acquistare, il suo indirizzo online dovrà essere sempre in “https“: questo prodotocollo ti assicura una trasmissione dei dati nella massima sicurezza.

Come risparmiare durante i saldi

Ai prezzi già scontati dei saldi invernali puoi aggiungere ulteriori sconti se conosci i trucchetti per risparmiare, e io sono qui per svelartene qualcuno.

Per esempio, se compi gli anni durante il periodo dei saldi, approfittane per sottoscrivere fin da ora le varie carte fedeltà dei negozi: sono tantissimi quelli che ti offrono uno sconto per il tuo compleanno, spesso cumulabile anche con altre offerte (come appunto gli sconti di fine stagione). Io ne approfitto sempre.

Acquista senza rischi dai partner di Libero Cashback e potrai fare davvero affari d’oro: oltre alla scontistica prevista dal tuo negozio online preferito puoi ottenere un rimborso su ciò che effettivamente spenderai! Ti basta registrarti e far passare i tuoi acquisti da Libero Cashback seguendo le indicazioni che ti saranno fornite direttamente sul sito.

L’importo del cashback è sempre espresso con chiarezza e quindi in pochi istanti potrai avere l’idea di quanto puoi risparmiare acquistando ciò che preferisci.

Ricorda infine che una volta raggiunta la soglia dei 30€ potrai, accedendo alla tua area personale, richiedere l’accredito maturato sul tuo conto corrente in totale sicurezza. Praticamente un doppio risparmio!