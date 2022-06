La tua abbronzatura naturale costa solo 10 euro

Fonte: iStock Abbronzatura naturale e perfetta

È tempo di vacanze: lunghe ore sotto il sole sono un piccolo sacrificio per poter avere un’abbronzatura perfetta e naturale, ma quest’estate possiamo ricorrere ad un trucchetto semplice e super efficace per sfoggiare una bellissima pelle ambrata davvero da invidia. E no, non stiamo parlando di fare costose lampade, bensì di un segreto di bellezza che costa addirittura meno di 10 euro. Scopriamo di cosa si tratta (e perché non potrà più mancare nella tua beauty routine della stagione calda).

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

L’acceleratore di abbronzatura a meno di 10 euro

Estate è sinonimo di tintarella: tutte noi amiamo trascorrere giornate splendide al mare e tornare a casa dalle vacanze con un colorito da sogno. Ma c’è un modo per rendere più veloce il processo di abbronzatura e, soprattutto, di far sì che la pelle rimanga ambrata più a lungo, accompagnandoci anche in autunno. Basta fare ricorso ad un acceleratore di abbronzatura, che permette di attivare più rapidamente la melanina presente nella nostra cute, donandole una sfumatura dorata in maniera facile e veloce.

Offerta EcoTan Accelerator Il tuo segreto di bellezza per un'abbronzatura naturale

Uno dei prodotti più amati per l’estate è EcoTan Accelerator, che vanta oltre 2.200 recensioni su Amazon: la sua texture in gel rende l’applicazione comoda senza lasciare tracce e senza ungere. Perfetto per il viso e per le zone più delicate, aiuta ad avere un’abbronzatura perfetta in metà tempo e a mantenerla molto più a lungo. La formulazione innovativa, che agisce con la melanina per dare un colorito dorato alla pelle, è arricchita con aloe vera per idratare e lenire la cute in caso di arrossamenti.

Come utilizzare l’acceleratore di abbronzatura per godere appieno dei suoi effetti? È consigliabile iniziare ad applicarlo già da una settimana prima dell’esposizione al sole, per permettere alla pelle di prepararsi in maniera naturale. Il prodotto va poi impiegato anche durante e dopo l’esposizione, così da intensificare l’abbronzatura e proteggerla per far sì che duri più a lungo. È importante ricordare che EcoTan Accelerator non contiene filtri solari, quindi non sostituisce un’adeguata protezione per la pelle.

Offerta EcoTan Accelerator Il tuo segreto di bellezza per un'abbronzatura naturale

Come ottenere un’abbronzatura perfetta

L’acceleratore di abbronzatura è un segreto di bellezza che aiuta ad avere una splendida pelle dorata, ma da solo non è sufficiente. Se il tuo obiettivo è una tintarella naturale e intensa, ci sono alcuni importanti suggerimenti che dovresti seguire. Innanzitutto, è bene preparare la pelle all’abbronzatura: puoi farlo curando l’alimentazione – sapevi che ci sono cibi ideali per stimolare la melanina? -, oppure usando integratori che ti permettano di fare il pieno di betacarotene, una sostanza importantissima. Vegavero propone una vera e propria scorta per tutta l’estate, con estratto di carota in pillole.

Integratore di betacarotene di Vegavero Un piccolo gesto quotidiano per avere un'abbronzatura perfetta

Con l’avvicinarsi delle vacanze, fai uno scrub per esfoliare delicatamente, eliminare le cellule morte e idratare la pelle a fondo: in questo modo sarà pronta per accogliere i raggi del sole. Lo scrub ai sali del Mar Morto di PraNaturals è perfetto soprattutto per le pelli secche e sensibili. Realizzato con ingredienti 100% naturali, contiene olio di mango e kiwi per offrire nutrimento cutaneo e ripristinare la barriera lipidica.

Offerta Scrub ai sali del Mar Morto di PraNaturals Esfolia la tua pelle per ottenere una tintarella dorata e omogenea

Infine, non dovresti mai dimenticare un’adeguata protezione solare, da scegliere sulla base del tuo fototipo – soprattutto se si tratta delle prime esposizioni dell’anno. Lo spray solare BioNike Defence Sun con SPF 30 offre una protezione medio-alta (ideale per le pelli non troppo chiare o per quelle che sono già un po’ abbronzate). La sua texture è leggera e si assorbe facilmente, senza ungere. Attenzione: pur essendo waterproof, andrebbe applicato ogni volta che si esce dall’acqua.

Offerta Protezione solare BioNike Defence Sun SPF 30 Mai senza protezione: l'alleato perfetto per una pelle in salute