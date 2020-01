Come acquistare detersivi senza fatica e spendendo poco

editato in: da

Non possiamo farne a meno in casa e, anche se possiamo ridurne la quantità con alcune alternative “green”, i detersivi sono una delle spese immancabili nella nostra lista della spesa.

Ma come possiamo acquistarli spendendo poco e con poca fatica, visto l’ingombro e il peso che comportano? Scopriamo insieme alcuni consigli per acquistare i detersivi per la casa spendendo poco ed evitando la fatica del trasporto.

Risparmiare sui detersivi: come fare

Come accennato inizialmente, anche se possiamo ridurne la quantità a vantaggio dell’ambiente, alcuni detersivi sono davvero insostituibili ed in casa servono sempre ed in grandi quantità.

Possiamo sicuramente risparmiare sull’acquisto di questi prodotti approfittando delle offerte del supermercato, ma questo comporta (purtroppo) un bagagliaio pieno e tanta fatica per il trasporto dei flaconi.

Per prima cosa quindi vorremmo consigliarti di provare alcuni rimedi “green” che non solo ti faranno risparmiare soldi, ma ti aiuteranno anche a ridurre la quantità di elementi inquinanti introdotti nell’ambiente.

Per esempio l’aceto bianco è un ottimo prodotto anti-calcare che puoi utilizzare ogni giorno per la pulizia dei sanitari e, in quantità molto ridotte, anche per la pulizia dei pavimenti. Ricorda che l’aceto è comunque un prodotto acido, quindi dovrai utilizzarlo diluito ed in quantità moderate.

E per tutti gli altri detersivi? Ecco allora che entrano in gioco i negozi online che, oltre a portarti un vantaggio in termini di risparmio, ti eviteranno la fatica di dover trasportare pesanti flaconi fino a casa perché sarà il corriere a portarli davanti alla tua porta!

Grazie al Cashback di Libero hai la possibilità di ricevere un ritorno di denaro ogni volta che acquisti dei detersivi online (e non solo quelli). Un vero e proprio “sconto differito” che potrai riscuotere successivamente sotto forma di denaro (con un vero e proprio bonifico) e che potrai poi utilizzare per comprare quello che vuoi, ovunque tu voglia!

Ma i vantaggi non sono certo terminati, perché al cashback che puoi ricevere su Libero.it potrai aggiungere un’ulteriore convenienza: potrai aumentare il tuo risparmio approfittando anche delle offerte e promozioni dei singoli negozi che aderiscono all’iniziativa.

Anche se i negozi aderenti cambiano continuamente, possiamo comunque darti alcune dritte sui negozi di detersivi online “evergreen”.

Per esempio in questo momento puoi fare acquisti su Casa Henkel (il portale online dei prodotti del marchio Henkel) ottenendo un ritorno di denaro molto alto al quale puoi abbinare degli sconti di benvenuto che trovi accedendo al sito.

Iscrivendoti alla newsletter, periodicamente, potrai ricevere un buono sconto di 5 euro da utilizzare subito per i tuoi acquisti. E, ogni settimana circa, potrai trovare tante altre offerte e prodotti scontati per portare al massimo livello il tuo risparmio.

Nel negozio online di Tigotà invece, oltre al cashback, ogni mese potrai trovare nuove interessanti offerte come tantissimi prodotti in vendita a soli 0,99€. Bastano solo 25 euro di spesa per poter concludere l’ordine!

Potrai così fare il pieno di detersivi spendendo poco e dimenticandoti della fatica del trasporto dei pesanti flaconi.

Non male vero?