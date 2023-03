Le star amano i sali di Epsom: ecco come li usano e dove acquistarli

Fonte: 123RF

I sali di Epsom sono fra i rimedi più famosi per combattere la cellulite. Chiamati anche epsomite oppure sale inglese, sono minerali naturali costituiti da magnesio solfato eptaidrato. Non a caso a sfruttare i benefici di questi sali sono tantissime star, da Jennifer Lopez a Victoria Beckham sino a Gwyneth Paltrow. Tutte vanno pazze per questo sale che permette di drenare i liquidi e aiuta a riattivare la circolazione sanguigna.

I benefici dei sali di Epsom

Come sfruttare i sali di Epsom? Semplicemente facendo un bagno caldo almeno due volte a settimana. Fai sciogliere nell’acqua 500-600 grammi di sale, immergiti e goditi questo trattamento di benessere. Ricordati di trascorrere almeno mezz’ora nella vasca da bagno, lasciando il tempo a questo rimedio naturale di agire per eliminare le tossine in eccesso dal tuo organismo e aiutarti a contrastare la cellulite. Su Amazon è possibile trovare tante varianti di questo trattamento, fra profumi e soluzioni personalizzate, per fare il pieno di bellezza.

Se cerchi i sali di Epsom concentrati

Sali di Epsom concentrati Formula 100% pura e senza additivi

Vuoi testare da subito i benefici dei sali di Epsom? Allora prova la versione concentrata. Questa formulazione è priva di additivi, coloranti e conservanti. Possiede inoltre un’alta solubilità: l dimensione dei vari cristalli di sale infatti è stata selezionata per permettere che si sciolgano con facilità. Versali nell’acqua calda e lasciati avvolgere da una piacevole sensazione di relax. Il plus? Un e-book che si può ricevere gratuitamente per scoprire l’uso tradizionale dei sali di Epsom fra estetica e cura della persona. In più la box da 6 kg consente di fare scorta e risparmiare.

Se vuoi i sali di Epsom con un buon profumo

Sali da Bagno Profumati Vaniglia e Cannella Sali da bagno per il rilassamento, anti-cellulite e per dormire bene

Adori le fragranze delicate mentre fai il bagno? Allora prova i sali di Epsom con il profumo. Vaniglia e cannella oppure Gelsomino e Limone: hai solo l’imbarazzo della scelta per contrastare la cellulite senza rinunciare al piacere. I cristalli si sciolgono facilmente in acqua e i sali si possono sfruttare non solo per combattere la cellulite, ma anche per realizzare altri trattamenti di bellezza. Basterà sciogliere un misurino in acqua tiepida per un pediluvio favoloso che lascerà i piedi morbidissimi e idratati. I sali di Epsom sono favolosi pure per rilassare i muscoli dopo lo sport, come esfoliante sotto la doccia oppure come tonico.

Se sogni un pack innovativo

Vuoi portare sempre con te i sali di Epsom? Allora punta su un pack innovativo con diverse fragranze e formati mini. Concentrato e super efficace, questa versione dei sali di Epsom è facile da usare e da mettere in valigia. Le fragranze a disposizione sono tre: vaniglia, rosa e limone. Il trattamento agisce in modo efficace e ha un profumo favoloso, in più leggendo l’ebook gratuito che è compreso nel prezzo si potranno scoprire i benefici e i segreti di questo sale.

Sali di Epsom profumati Sali di Epsom per aromaterapia con pack da 430 grammi

Non solo: la forma dei sali – studiata accuratamente – fa sì che i cristalli non si sciolgano del tutto, garantendo un’azione prolungata. Al resto ci pensano la vitamina C e la vitamina E, eccezionali per avere una pelle senza buccia d’arancia, ma anche morbidissima e soda.