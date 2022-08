La collezione scuola di Chiara Ferragni ci fa impazzire: ecco dove acquistarla e quali sono i nostri best

Fonte: Getty Images La nuova collezione scuola di Chiara Ferragni

Il rientro a scuola per alcuni ragazzi può essere difficile dopo un’estate di vacanze, sole e divertimento, ma chi l’ha detto che il mese di settembre deve essere per forza malinconico? Con la collezione scuola di Chiara Ferragni per Pigna il ritorno tra i banchi avrà di sicuro una marcia in più.

La collezione per esprimere al meglio te stessa

Gli articoli per la scuola ideati dalla nota influencer e dal marchio leader nel settore della cartolibreria, sono ideali per il back to school e il rientro a lavoro perché con i loro colori brillanti e vivaci riescono a regalarti la giusta carica e un pizzico di buonumore.

Realizzati nelle tradizionali nuance del rosa e dell’azzurro, hanno tocchi glam e l’inconfondibile logo Eyelike, un mix che rende la collezione senza età perfetta se non hai paura di esprimere la tua personalità e credi in te stessa.

La collezione Chiara Ferragni x Pigna acquistabile negli store online e fisici ha al suo interno diversi must have a cui non puoi assolutamente rinunciare per dimostrare il tuo lato migliore.

Diario fluffy per annotare compiti e pensieri

Il diario è tra gli accessori scuola più amati perché permette di annotare i compiti, ma anche di dare libero sfogo alla tua fantasia disegnando o riportando pensieri. Il diario 16 mesi con la sua copertina irresistibile realizzata in peluche e le pagine colorate ti permetterà di esprimere in pieno la tua personalità grazie agli stickers gommosi e in 3D con tutti i protagonisti del mondo Ferragni.

Diario fluffy Chiara Ferragni Il diario glamour per annotare i compiti e dare libero sfogo alla tua fantasia

L’astuccio pieno di stile da portare ovunque

Penne e matite sono indispensabili a scuola e per averli sempre a portata di mano l’astuccio di Chiara Ferragni è il “mai più senza”. I colori fluo allegri e brillanti regaleranno un tocco in più alle tue giornate non solo a scuola ma anche in ufficio. Nella comoda pochette puoi conservare il make up al sicuro grazie al morbido silicone con effetto soft touch e avere uno stile dall’effetto wow in ogni occasione.

Offerta Astuccio Chiara Ferragni per Pigna L’astuccio di tendenza e versatile che si trasforma in pochette

Per prendere appunti in modo glam

A scuola o in ufficio gli appunti sono importanti e per prenderli con stile il set di maxi quaderni con spirale è irrinunciabile. Realizzato nella palette di colori che ha reso celebre Chiara Ferragni, ogni giorno potrai scegliere quello che ti ispira di più tra il rosa shocking, l’azzurro chiaro, l’iconico Eyelike o la versione cartoon dell’influencer insieme alla sua amata cagnolina Matilda.

Offerta Maxi quaderni con spirale Chiara Ferragni Il set che ti permette di prendere appunti senza dimenticare lo stile

Una morbida e irresistibile penna

Quando si tratta di peluche non è mai abbastanza e la penna fluffy con un morbido pom pom è l’accessorio a cui è davvero impossibile resistere. La penna a sfera personalizzata con logo Chiara Ferragni ti permetterà di annotare e raggiungere tutti i tuoi obiettivi senza dimenticare il lato glamour.

Offerta Penna a sfera fluffy Chiara Ferragni L’irresistibile penna con un morbido pom pom

Annotare ogni pensiero non è mai stato così trendy

Il quadernino per appunti ti accompagna a scuola o nel tempo libero e quello di Chiara Ferragni non poteva certo essere semplice o banale. La copertina plastificata con l’iconico e inconfondibile logo Eyelike in rilievo e il segnalibro personalizzato sono i dettagli che fanno la differenza e ti faranno sentire sempre alla moda.

Come affrontare il back to school

Farsi trovare impreparati al ritorno a scuola è praticamente impossibile. Come? Il back to school sarà semplice e senza pensieri con quaderni, zaini, borse e il meglio della cancelleria, acquisti che ti torneranno sicuramente utili tutto l’anno e che non vedrai l’ora di utilizzare in ogni occasione.

