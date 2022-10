ClioMakeUp adora questo shampoo a secco low cost: ecco dove comprarlo

Fonte: Getty Images ClioMakeUp

Il nostro sogno è quello di avere capelli sempre perfetti, come appena uscite dalla doccia. Ma la cute grassa, l’inquinamento nelle grandi città e la mancanza di tempo possono rivelarsi fatali per una chioma al top. Per fortuna c’è lo shampoo a secco: deterge i capelli in pochi istanti senza bisogno di lavarli, e il risultato è perfetto. Quello preferito da ClioMakeUp combina ingredienti delicati che si prendono cura del fusto capillare, donando al contempo luminosità e volume proprio come dopo un normale shampoo.

ClioMakeUp, il suo shampoo a secco preferito

Anche una beauty influencer come ClioMakeUp può trovarsi improvvisamente in difficoltà, quando si tratta di capelli: capita magari di essere di fretta e notare che i capelli non sono più splendenti come appena lavati. Come fare se non si ha il tempo di tuffarsi sotto la doccia? Basta un buon shampoo a secco e il problema è risolto. La linea proposta da Klorane è l’ideale per tutte le esigenze, dai capelli secchi a quelli grassi, passando per quelli scuri e quelli colorati. È per questo che Clio li adora, in particolare quello al latte d’avena che è davvero delicato, ottimo anche per chi ha la cute sensibile.

Lo shampoo a secco è un alleato indispensabile per molte di noi: basta semplicemente uscire di casa per qualche ora e i capelli sono già sporchi, a causa dello smog. Ma non è sempre possibile lavarli ogni giorno, soprattutto in caso di cute grassa. Il rischio è infatti quello di danneggiare il film idrolipidico che li protegge, scatenando un effetto boomerang: il risultato è che più li laviamo e più il cuoio capelluto produce sebo, lasciando la chioma unta e “sporca”. Lo shampoo a secco aiuta a risolvere questo problema in appena un paio di minuti, per essere subito pronte ad una nuova giornata ricca di sorprese.

Klorane, lo shampoo a secco al latte d’avena

Lo shampoo a secco di Klorane contiene latte d’avena d’agricoltura biologica che rende i capelli più morbidi e voluminosi, detergendoli a fondo senza bisogno di lavarli e senza risciacquo. La formulazione ultra delicata è adatta per ogni tipo di cute, regalando alla chioma vitalità e luminosità in pochi istanti. Utilizzarlo è semplicissimo: basta vaporizzare a circa 30 centimetri dai capelli, dopo aver agitato bene il flacone. Solleva le singole ciocche per far agire la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere. Lascia agire per un paio di minuti, quindi spazzola con cura sino ad eliminare ogni traccia di shampoo, con la testa china in avanti per ottenere volume extra.

Ottimo da avere sempre con te, lo shampoo a secco è l’ideale da usare tra un lavaggio e l’altro, per non stressare troppo il cuoio capelluto con prodotti troppo aggressivi. Oltre a detergere la cute e ad eliminare il sebo in eccesso, permette di rinfrescare lo styling in pochissimo tempo, così da essere subito pronte per una serata al top. Klorane ha pensato, d’altronde, ad ogni esigenza: nella stessa linea sono disponibili lo shampoo a secco leggermente colorato, così da non lasciare tracce anche sui capelli scuri, e quello all’ortica perfetto per chi soffre di cute grassa. Insomma, non devi far altro che scegliere quello più adatto ai tuoi capelli e dire addio ad una chioma spenta.

