Claudia Schiffer, pelle perfetta a 52 anni. Il suo segreto di bellezza è una crema che può essere tua

Fonte: ANSA Foto Claudia Schiffer, il suo segreto di bellezza

Pelle morbida e radiosa, proprio come quella delle star: qual è il segreto? Ce lo rivela Claudia Schiffer, splendida top model che negli anni ’90 ha conquistato tutti, e che ancora oggi sorprende con la sua bellezza senza tempo. A 52 anni, la sua pelle è luminosa e quasi priva di imperfezioni: tutto merito di una crema viso ormai diventata iconica, che può diventare tua ad appena 20 euro. Scopriamo questo prodotto miracoloso.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Claudia Schiffer, la sua crema viso

Sebbene si sia ritirata dalle passerelle ormai diversi anni fa (ad eccezione di alcune meravigliose sfilate già entrate nella storia), Claudia Schiffer continua ad essere una delle donne più belle – ed invidiate – al mondo. Anche sotto ai riflettori, il suo incarnato luminoso e radioso non può certo passare inosservato. Per scoprire il suo segreto di bellezza, non resta che sbirciare cosa si nasconde nel suo beauty case. A quanto pare, uno dei prodotti preferiti dalla supermodella tedesca è una crema viso famosissima: la Eight Hour Cream di Elizabeth Arden, un prodotto ormai entrato nella leggenda.

Offerta Eight Hour Cream di Elizabeth Arden La crema viso amata da Claudia Schiffer, per una pelle sempre luminosa e idratata

La crema Eight Hour è una delle più apprezzate dalle star: si tratta di un segreto di bellezza che condividono celebrità del calibro di Victoria Beckham, Catherine Zeta-Jones, Lily Allen ed Eva Longoria – oltre a Claudia Schiffer, ovviamente. E pensare che è nata quasi per caso: venne inventata nel 1930 da Elizabeth Arden, come emulsione per proteggere e riparare la cute delle zampe dei suoi cavalli durante i rigidi inverni newyorkesi. Nel giro di poco tempo, tuttavia, l’imprenditrice si accorse che la crema aveva immensi benefici anche per coloro che si occupavano della sua scuderia. Ed è così che divenne uno dei prodotti di maggior successo dell’azienda cosmetica fondata dalla Arden.

La crema Eight Hour di Elizabeth Arden

Dal caratteristico color albicocca, la crema è davvero miracolosa: ottima anche per le pelli più secche, idrata a fondo e nutre i tessuti in poche ore, lasciando una sensazione di morbidezza incredibile. Merito di una formula ricca di ingredienti naturali come gli estratti di oli vegetali e la vitamina E, che aiuta a rigenerare la cute, la protegge dai danni dei raggi UV e le restituisce compattezza ed elasticità. Eight Hour è priva di microplastiche, siliconi e parabeni, inoltre è adatta alle pelli sensibili e più fragili come quella dei bambini e degli anziani.

Sebbene abbia una formulazione piuttosto densa, la crema si spalma facilmente e si assorbe in maniera rapida, senza lasciare tracce. Uno dei suoi punti di forza? La versatilità: si tratta infatti di un prodotto multiuso, che può essere applicato sul viso, sulle mani, sui piedi e in ogni altra zona che richiede un “trattamento intensivo”. La Eight Hour è perfetta per dare sollievo alle mani secche e per nutrire le cuticole, aiuta ad alleviare il bruciore di piccole scottature e accelera il processo di guarigione in caso di piccole ferite ed escoriazioni. Inoltre è ottima per il make up: evidenzia gli occhi e le guance, modella le sopracciglia e rende le labbra morbide, a prova di bacio.

Dermatologicamente testata, la crema Eight Hour di Elizabeth Arden mantiene la pelle idratata fino a 8 ore e la rende subito più luminosa, elastica e compatta. Ideale per levigare le rughe e per ridurre le imperfezioni, è un must have per chi vuole una pelle perfetta come quella delle star. Oggi può essere tua ad appena 22,50 euro: considerando che ne basta davvero pochissima per la daily routine, è decisamente un buon prezzo. E le utenti di Amazon ne sono rimaste pienamente soddisfatte, votandola con 4,3 stelle di media.

Offerta Eight Hour Cream di Elizabeth Arden La crema viso amata da Claudia Schiffer, per una pelle sempre luminosa e idratata

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram