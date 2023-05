Cindy Crawford, il suo segreto di bellezza è un olio corpo a 5 stelle

Fonte: ANSA Foto Il segreto di bellezza di Cindy Crawford

In inverno, la pelle si secca facilmente a causa del freddo e del vento, mentre durante la stagione estiva sono i bagni di sole a peggiorare la situazione. Insomma, in ogni momento dell’anno dovremmo prenderci cura del nostro corpo: per una pelle perfetta e luminosa come quella delle star, non ci resta che apprendere qualche “trucchetto” del mestiere. Il segreto di bellezza di Cindy Crawford, ad esempio, è un olio corpo davvero sensazionale, che mantiene la promessa di idratare la pelle e nutrirla a fondo in un attimo. Scopriamolo insieme.

Cindy Crawford, il suo olio corpo preferito

Supermodella divenuta famosa in tutto il mondo attorno alla metà degli anni ’80, la splendida Cindy Crawford ha calcato le principali passerelle per molti dei più grandi nomi della moda, diventando ben presto una delle più apprezzate di tutti i tempi. Il suo fascino incredibile, nonostante ormai da tempo abbia smesso di sfilare, è assolutamente intatto: il tempo continua a scorrere, ma per lei sembra essersi fermato. Ancora oggi è bellissima, e la sua pelle radiosa non mostra affatto i segni dell’età. Il suo segreto? È Neutrogena Body Oil Light Sesame Formula, un olio corpo profumatissimo che lascia la pelle super morbida già dalla prima applicazione.

Neutrogena Body Oil Light Sesame Formula L'olio corpo preferito da Cindy Crawford, il suo segreto di bellezza

“Ogni tanto lo uso e mi fa sentire come se avessi ancora 25 anni a New York” – ha rivelato Cindy in un’intervista a The Cut – “Le esigenze della mia pelle sono cambiante. Da tempo mi piace la spazzolatura a secco. Ho iniziato quando avevo 20 anni e ora faccio il dry brushing più religiosamente che mai”. Ecco dunque svelato uno dei trucchi di bellezza delle top model: il massaggio esfoliante praticato con spazzole dalle setole morbide (conosciuto appunto come dry brushing) e un buon olio corpo per rivitalizzare la pelle subito dopo, donandole luminosità intensa ed elasticità.

Olio corpo Neutrogena: i benefici

Il Body Oil di Neutrogena è un prodotto eccezionale: non è certamente tra i più economici, ma vale davvero la pena provarlo. D’altra parte, sono moltissime le clienti Amazon che lo hanno già fatto e ne sono rimaste entusiaste, come dimostrano le numerose recensioni positive (su oltre 5.700 valutazioni, il 93% delle utenti ha assegnato 4 o 5 stelle a questo olio corpo). Senza contare che ne basta davvero pochissimo per avere risultati strepitosi. Qual è il suo segreto? Una formulazione leggera e super nutriente, a base di olio di sesamo che fornisce idratazione istantanea alla pelle secca. È adatto anche alle cuti più sensibili, e si assorbe in pochissimi istanti senza lasciare quella spiacevole sensazione oleosa.

Usare l’olio corpo di Neutrogena è semplicissimo. Se ne possono spalmare poche gocce su tutto il corpo, massaggiando delicatamente subito dopo la doccia (o, meglio ancora, dopo aver fatto un’esfoliazione completa con il dry brushing, proprio come Cindy Crawford insegna). Oppure se ne possono versare alcune gocce nella vasca da bagno, per una sensazione super rilassante: è un ottimo modo per ammorbidire la pelle e nutrirla a fondo, senza bisogno di usare altri prodotti una volta uscite dall’acqua. In ogni caso, il risultato è notevole: già dalle prime applicazioni, vedrete la vostra pelle più elastica e luminosa, perfetta proprio come quella delle star.

Olio corpo Neutrogena Il prodotto ideale per lasciare la pelle immediatamente più radiosa e idratata