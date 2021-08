Chiara Ferragni, il set per la scuola super glamour che piace a tutti

editato in: da

C’è un tatuaggio di Chiara Ferragni che è diventato letteralmente iconico e recita: la Chiara che vorrei. Quattro parole brevi ed essenziali in grado di trasmettere il continuo desiderio di miglioramento, innovazione e coraggio che hanno distinto l’imprenditrice digitale e hanno fatto di lei un’emblema di autodeterminazione.

Adesso, un po’ di quel desiderio di miglioramento e di innovazione sono pronti per accompagnare tutti durante l’autunno, una stagione impegnativa che tra scuola, università e lavoro vede ognuno di noi lavorare alacremente per il suo futuro. Come? Con il set per la scuola firmato proprio da Chiara per Pigna, che mescola glamour e minimal in una collezione da non perdere.

Ma il set scuola della Ferragni è molto più che colori pastello, glitter e eyelike: è a tutti gli effetti un simbolo di inclusione e innovazione, genderless e ageless (come la stessa influencer ha voluto precisare), dedicato a tutte/i le/gli aspiranti boss babes che vogliono prendere in mano la loro vita e condurla verso vette altissime. Da cosa è composto il set? Vediamolo subito.

Diario 16 mesi, tra glitter e motivazione

Un luogo sicuro dove appuntare pensieri e parole, un’agenda, un alleato imprescindibile: il Diario 16 mesi di Chiara Ferragni è probabilmente il pezzo più rappresentativo del set. Scintillante, con un morbido segnapagina in tessuto e con una comoda tasca portadocumenti, il diario si apre proprio con le parole della Ferragni: «Volete sapere qual è il segreto? Amare se stessi incondizionatamente. Cerco in ogni azione di essere la Chiara che vorrei puntando al meglio e rimanendo focalizzata sui miei obiettivi. E volete sapere una cosa? Funziona!». Insomma, glitter e una combo perfetta di colore e incoraggiamento: cosa volere di più?

Astuccio/pochette, ageless e di tendenza

Altro pezzo iconico del set scuola di Chiara Ferragni: l’astuccio/pochette non è solo super fashion, è anche e soprattutto un oggetto versatile, comodo e super easy. Capiente e interamente in silicone, risulta morbido al tocco ed è facilmente lavabile e igienizzabile. L’idea è quella di entrare con facilità all’interno di zaini e borse e contenere non solo penne e matite, ma anche qualsiasi cosa ci renda felici di essere ciò che siamo: gioielli, rossetti, colori e chi più ne ha più ne metta. Adorabile!

Raccoglitori e quaderni ad anelli, ageless e cool

Tra i banchi di scuola, a casa in attesa di sostenere un esame o in ufficio, dove è necessario tenere tutto in ordine: se è vero che l’intera collezione di Chiara Ferragni per Pigna è ageless è altrettanto vero che raccoglitori e quaderni ad anelli sono un evergreen a prescindere. Certo, quelli dell’influencer brillano di luce propria: i colori sono incantevoli e le finiture preziose. Persino la materia (o la mansione) più sgradevole prende tutto un altro aspetto!

Miniquaderni per annotare ogni appunto (o pensiero)

Piccini, maneggevoli, super glam: il set scuola di Chiara Ferragni non poteva non prevedere dei piccoli quaderni facili da portare in giro, ideali sia per andare a scuola che per annotare al volo qualsiasi progetto o idea che può cambiare la nostra vita. I quaderni A5 constano di 80 pagine e hanno delle copertine in cartoncino con fantasie variabili che richiamano il brand dell’imprenditrice digitale.

Quaderni brillanti, per spiccare tra scuola e ufficio

A quadretti o a righe, con mascotte, logo, o a tinta unita: i quaderni A4 del set scuola di Chiara Ferragni sono disponibili in sette versioni grafiche gender/ageless. Il sogno dell’influencer è che tutti i quaderni vengano riempiti di colore e buonumore e che raccontino i sogni di chi li possiede. Leggeri ma resistenti, sono perfetti sia per essere portati a lezione che per prendere posto sulla scrivania, proprio accanto a quei post-it che ci ricordano di non mollare.

Matite e gomme per un tocco pop

Infine, i due pezzi più semplici e allo stesso tempo più simpatici della collezione: le matite e le gomme. Le prime sono pensate per «mettere nero su bianco tutti i propri sogni e per disegnare ottime versioni di sé stessi», sono in tre versioni (olografica, eyelike rosa ed eyelike azzurro) e con una finitura rosa gold, mentre le seconde sono la quintessenza del Ferragni brand e del messaggio che vuole trasmettere: i soggetti sono l’eyelike rosa, la boss babe, la firma di Chiara Ferragni e il motto Love Fiercely.