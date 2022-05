Chiara Ferragni ha svelato la sua pizza preferita: il gusto che non ti aspetti

Donna d’affari, influencer, mamma e modella, Chiari Ferragni ha bisogno di break e pause energizzanti durante le sue intense giornate. Proprio oggi Chiara ha sorpreso i follower mostrando la sua merenda preferita, una vera golosità, per trascorrere con tanto gusto la pausa lavoro. A quanto pare la bellissima fashionista adora la pizza dolce, ricoperta di creme proteiche. Un buon connubio per unire la sfiziosità, il bisogno di energie per affrontare la giornata ed il cibo sano, senza mai trascurare la linea.

La pizza dolce di Chiara Ferragni

Su Instagram Chiara Ferragni ha esibito la sua merenda facendo salire l’acquolina in bocca a tutti i follower che si sono trovati davanti agli occhi un impasto ricoperto con dolci creme dai gusti diversi. Il manicaretto non è solo una sfiziosità da leccarsi i baffi, ma è anche un piatto salutare. Infatti, il dolce è ricoperto con le migliori creme spalmabili di Foodspring, noto brand di cibo fit che a Chiara sembra piacere molto.

La pizza dolce ma fit

Non si fa mancare niente la fashion blogger, che esibisce sempre una silhouette asciutta e tonica, senza rinunciare al cibo. In molti si aspetterebbero di vederla mangiare piccoli spuntini light e insapori, invece Chiara Ferragni per merenda sceglie un’intera pizza dolce che unisce fette dai gusti diversi, tutti invitanti. Le creme FoodSpring infatti, accontentano ogni palato con una varietà di sapori ampissima: dal cocco, fino alla nocciola, passando per la crema di pistacchio. Il suo gusto preferito? Il caramello salato, come darle torto.

Le creme spalmabili tanto amate da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ci stupisce sempre. Certo, è risaputo che l’imprenditrice tiene alla sua forma fisica e si cura con dedizione per mostrarsi sempre al meglio, ma chi avrebbe detto che la sua merenda del cuore è un semplice dolce con creme spalmabili dal prezzo contenuto?

Le creme proteiche di Foodspring sono famosissime, quindi non è strano che Chiara scelga proprio quelle. Si tratta di prodotti amati e pieni di buone recensioni, specie perché tra i principali vantaggi di queste protein cream ci sono gli ottimi valori nutrizionali. Utilizzatissime da amanti dello sport e del fitness, sono perfette per colazioni e merende sane ma gustose. Anche chi è attento alla dieta può concedersi questi sfizi, infatti, le delizie Foodspring hanno l’85% di zucchero in meno rispetto alle creme dolci standard e sono senza olio di palma.

La merenda del campione è dolce e proteica

Chiara anche stavolta ci ha dato una buona idea per le prossime merende, un dolce fit ma goloso, per mangiare sano senza dover rinunciare al gusto e al piacere di una leccornia. Da donna così impegnata come Chiara Ferragni ha certamente bisogno di uno stile di vita equilibrato e di un’alimentazione che le dia il giusto boost di energie per arrivare a sera con il sorriso. Saranno le creme proteiche il suo segreto?

Di certo le sue stories con una bella pizza ricoperta di nocciola, cocco, caramello salato, ha lasciato a bocca aperta tutti i follower golosi, che l’hanno vista rigenerare le fette, come solo lei sa fare.

