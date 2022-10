Charlize Theron svela il segreto per mani sempre idratate e costa solo 10 euro

Fonte: Getty Images Mani belle e idratate con la crema low cost

Con l’arrivo del freddo e dell’inverno succede spesso di avere mani screpolate e arrossate. Un fenomeno a cui è facile rimediare se seguiamo i consigli di chi se ne intende di bellezza come Charlize Theron. L’attrice americana e icona di bellezza utilizza quotidianamente Eucerin Aquaphor. La crema mani assicura un trattamento riparatore a un prezzo contenuto, infatti, contrariamente a quello che si può pensare, il prodotto, diventato ormai un must have per la star di Hollywood, costa meno di 10 euro.

Addio per sempre alla pelle secca con questa crema

La pelle delle mani è molto delicata e più sottile rispetto a quella del viso proprio per questo è più sensibile agli sbalzi di temperatura, ma con la crema Eucerin Aquaphor potrai avere mani belle e idratate proprio come quelle di Charlize Theron. Il segreto del prodotto sta tutto nella formulazione a base di ingredienti pensati per regalare la giusta elasticità alla cute. La glicerina adatta per le pelli secche e mature, riesce a dare sollievo contro gli eritemi, i rossori e le irritazioni favorendo anche il rinnovo cellulare. Il risultato? Avrai mani morbide e idratate pronte ad affrontare anche l’inverno più rigido senza quell’antipatico effetto di “pelle che tira”.

La crema Eucerin Aquaphor, poi, è arricchita anche dal bisavolo, un alcol naturale derivato dalla distillazione dell’olio essenziale di camomilla e da molte altre piante che hanno un’azione riparatrice e dermoprotettiva. Puoi inserire la crema nella tua skincare, non solo per proteggere le mani dal freddo, ma anche dopo specifici trattamenti come laser e peeling. In poco tempo la tua cute sarà riparata e rigenerata, pronta a farti risplendere in ogni occasione.

Le star di Hollywood innamorate della crema

Diventata ormai irrinunciabile, Charlize Theron usa la crema Eucerin Aquaphor, non solo per sé, ma per tutta la famiglia. In una intervista a “InStyle” risalente al 2013, l’attrice americana di origini sudafricane ha ammesso di condividere questo segreto di bellezza con il figlio Jackson. Charlize è ancora oggi affezionata al prodotto per un motivo molto semplice: consigliata dal pediatra per il figlio, ha capito subito che era una delle migliori creme in assoluto. In effetti la star di Hollywood utilizza la crema Eucerin anche per le labbra che sono così sempre idratate e protette.

Charlize Theron non è l’unica che apprezza i benefici della crema low cost, anche altre sue colleghe e star americane hanno deciso di inserirla nella loro beauty routine. La cantante Beyoncé, come ha raccontato in un’intervista a “Elle”, non va mai a dormire senza essersi “spalmata” sul viso la crema Aquaphor.

Tra le fedeli affezionate del prodotto c’è poi Lucy Liu che in un’intervista a “The Strategist” nel 2018 ha spiegato come Aquaphor sia il prodotto a cui non riesce proprio a rinunciare. L’attrice ha rivelato che la utilizza non solo in inverno sulle mani, sul viso e sulle labbra, ma la inserisce anche nel suo make up per idratare la pelle e avere un aspetto luminoso. Segreto che condivide con Meghan Markle, come ha confessato il suo truccatore Daniel Martin a “E!Online”. Secondo quanto detto dall’esperto di beauty, la crema Eucerin Aquaphor ha avuto un ruolo centrale nel make up del matrimonio della duchessa di Sussex perché, applicata in punti strategici del viso, le ha regalato un aspetto luminoso e una pelle super idratata.

