Il cerotto antirughe effetto botox che piace a Britney Spears (e funziona!)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Il segreto di bellezza di Britney Spears? Un cerotto antirughe con effetto botox che migliora l’aspetto della pelle, contrasta i segni del tempo, ma soprattutto è efficace da subito! Il bello di questo prodotto beauty infatti è che garantisce un effetto immediato e che ti farà dire wow! Non a caso ha conquistato non solo la reginetta del pop – sempre a caccia di nuovi rimedi super fast -, ma anche tantissime altre celebrity come Kim Kardashian, Victoria Beckham, Emma Stone e Kaia Gerber. Si tratta infatti di star che hanno la necessità di essere sempre impeccabili e di avere risultati express per correre velocemente sul red carpet di fronte ai flash dei fotografi.

Il cerotto antirughe di Britney Spears

Il cerotto antirughe di Britney Spears è in silicone e si applica durante la notte. Agisce contro la comparsa di linee d’espressione e rughe, in più si può utilizzare più volte (sino a quindici). Posiziona il patch dove preferisci, dopo aver pulito con attenzione la pelle, poi attendi almeno otto ore per scoprire i risultati!

Cos’è il cerotto antirughe

Perfetti per apparire radiosi in qualsiasi occasione, i cerotti antirughe sono un rimedio fai da te super efficace. Si tratta di patch, spesso in silicone, piccoli e compatti, semplicissimi da applicare. Promettono di agire velocemente, regalando dei risultati ben visibili sulla zona trattata. Un vero e proprio segreto di bellezza per contrastare le rughe e i segni del tempo senza ricorrere a filler o chirurgia estetica.

I cerotti antirughe, non a caso, sono nati proprio come reazione alla medicina estetica. Una soluzione per normalizzare l’epidermide, donando un comfort estremo. Sono sagomati e semplicissimi da applicare, adattandosi alla pelle e flettendosi in base alle esigenze. Come ci insegna Britney Spears si possono applicare ovunque, dal naso alla bocca, passando per la fronte e il contorno occhi. Comprimono con delicatezza la zona del volto indicata e trasmettono i principi attivi in modo rapido, attenuando da subito le rughe.

Il bello di questi patch effetto botox è che, a seconda delle esigenze, si possono usare anche su altre zone del corpo oltre al volto. Ad esempio le ginocchia, i gomiti o il décolleté. Il consiglio è quello di applicare i cerotti durante la notte, in un periodo in cui l’epidermide si rigenera. Il periodo di posa dunque dovrà essere almeno di sei-otto ore, in alternativa si possono tenere per tempi brevi, con un risultato super. Infine un altro vantaggio di questi patch è che si possono riutilizzare diverse volte, dopo essere stati puliti e conservati nella confezione.

Come funziona il cerotto antirughe

Ma come funziona il cerotto antirughe? All’interno di questi prodotti si trovano sostanze capaci di stimolare la produzione del collagene e di migliorare il tono della pelle. Non solo: i patch svolgono anche un’azione di lifting sul volto. I tempi di posa possono variare in base alla zona interessata. I cerotti antirughe dedicati al contorno occhi, ad esempio, si possono tenere per qualche minuto, applicandoli subito dopo aver deterso il viso. Il prodotto viene rilasciato in modo graduale e arriva in profondità per un’azione favolosa!

