La cavigliera donna è l’accessorio dell’estate: i modelli da acquistare

La cavigliera è l’accessorio più cool del momento, l’ideale da sfoggiare per rendere favolosi i tuoi look estivi. D’altronde i modelli a disposizione sono davvero tantissimi, da quelli più eleganti, con dettagli in oro e argento, a quelli colorati, sino a quelli dal sapore vintage. Puoi indossare la tua cavigliera con i pantaloni che lasciano spuntare la caviglia oppure con un vestito o una gonna, a te la scelta! Noi ti sveliamo i modelli più trendy e da non perdere, provali tutti!

Cavigliera con conchiglie

Con cordini e in perfetto stile hawaiano, le cavigliere con conchiglie raccontano la magia dell’estate. Il modello è super cool e puoi abbinarlo anche ad altri che richiamano il mare. Il bello di questa cavigliera è che puoi sfoggiarla in qualsiasi occasione. Sia in spiaggia, con il costume o un abito morbido e lungo, che in città con un mini abito casual.

Cavigliera a catena

Ideale anche per la città, la cavigliera a catena in argento è l’ideale per i look di fine estate e per il rientro dalle ferie. Fina oppure spessa, la catena è elegante e super pratica. Non si annerisce anche se la usi in spiaggia e a contatto con l’acqua, in più è unisex dunque puoi prestarla, in base all’occasione, al tuo lui.

Cavigliera con perline

La cavigliera più estiva di sempre? Quella con le perline colorate, meglio se sfoggiata in set, abbinando nuance arcobaleno in base all’occasione. Super funny, questo accessorio ha diverse versioni, da quella con maxi perline a quella boho chic. Se vuoi renderla ancora più particolare aggiungi dei charm e divertiti ad abbinarli.

Cavigliera con micro charms

Glamour e preziosa, la cavigliera con charms è impossibile da non notare. Puoi indossarla non solo d’estate, ma anche durante l’autunno. Sceglila in oro o argento, aggiungendo i charms che preferisci. I gioielli in miniatura consentono la massima personalizzazione e sono di tendenza perciò dai libero sfogo alla fantasia e prova le combinazioni che preferisci.

Cavigliera elaborata

Per una serata speciale e per arricchire un outfit semplice opta per una cavigliera elaborata. Quella che ti suggeriamo è in argento con pietre turchesi. Avvolge la caviglia con un filo semplice e decora il collo del piede in modo elegante e chic.

Cavigliera in tessuto

Ispirata ai surfisti americani, la cavigliera in tessuto è coloratissima e cool. Questo modello è regolabile (grazie a un semplice nodo) e realizzato a mano, ma soprattutto è resistente all’acqua. Abbina i vari modelli in base alle tue esigenze per arricchire il tuo look rendendolo coloratissimo.

Cavigliera con brillantini

Per una serata elegante o un party a bordo piscina estivo, prova la cavigliera con brillantini. Elastica, si indossa con facilità e si può abbinare a tantissimi modelli differenti di abiti. Il modo perfetto per regalare un tocco chic all’outfit, abbinabile con tantissime tipologie di colori.