Casa sicura: le migliori telecamere per la videosorveglianza

La casa è il luogo dove tutti dovremmo sentirci più al sicuro. Per rendere l’abitazione ancora più tranquilla a volte può essere utile installare delle telecamere per la videosorveglianza. Grazie alle nuove tecnologie che ne ha reso l’utilizzo più semplice e ai prezzi sempre più bassi, mettere in sicurezza casa è diventato alla portata di tutti. Non servono impianti complessi e costosi, è possibile fare tutto da sé, in pochi minuti.

Prima di affrontare l’acquisto delle videocamere per la sicurezza è bene tenere conto che ne esistono di due tipi: per gli esterni e per l’interno, a seconda del perimetro che si vuole monitorare. Inoltre, è bene scegliere modelli facili da collegare a computer e smartphone in modo da accedere alla videosorveglianza con pochi click e controllare casa a distanza.

Tra le telecamere per videosorveglianza reperibili su Amazon ci sono i modelli di Reolink. Per l’esterno risulta perfetta la telecamera Wi-Fi senza fili con batteria ricaricabile, con l’alta risoluzione da 1920×1080 e zoom digitale 6x, fornisce uno streaming video nitido e fluido per catturare meglio i dettagli. Il sensore di immagine starlight, può vedere fino a 10 metri di visione notturna, mentre il sensore PIR intelligente rileva il movimento e attiva avvisi istantanei tramite il notifiche personalizzate.

Un modello molto simile ma alimentato a energia solare è il modello Pan&Tilt, che consente di ruotare la videocamera di 355° in orizzontale e 140° in verticale e di sfruttare le zoom digitale 6x, offrendo un ampio angolo di visione e una copertura completa chiaramente, anche di notte.

Adatta alla sorveglianza esterna è anche la telecamera Reolink Poe con rilevamento intelligente di persone e veicoli e funzione Time-Lapse. Si tratta di un dispositivo impermeabile IP66 con visione nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, ottima per tenere sotto controllo i movimenti intorno casa.

Per la videosorveglianza dell’interno di casa è meglio optare per telecamere più piccole e discrete. Tra le più acquistate figurano le Blink Mini, le videocamere di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatte, con risoluzione video in HD a 1080p e funzione di rilevazione di movimento. Molto comode anche perché compatibili con Alexa.

Molto simili nelle funzioni, diversa nel design è TP-Link la telecamera Wi-Fi per l’interno, con visione notturna e audio bidirezionale, compatibile con Alexa. Potete controllare casa direttamente da Amazon Echo Show, con i comandi vocali, senza muovere un dito.

Tutte facili da installare a con prezzi ridotti, potete acquistare queste telecamere per la videosorveglianza su Amazon.