Carolina di Monaco, il vestito chemisier è la tendenza di fine estate. Come copiare il suo look

Fonte: GettyImages L'outfit da copiare di Carolina di Monaco

Il suo stile non va mai in vacanza ma Carolina di Monaco sì – e non sbaglia un colpo.

A fine estate la principessa è stata paparazzata in qualche paesino della nostra bella Sicilia, in compagnia dei suoi nipoti e dei suoi cagnolini.

La primogenita del Principe Ranieri II di Monaco e la diva Grace Kelly, quando lontana dagli impegni istituzionali che la coinvolgono tutto l’anno, abbandona volentieri gli abiti formali ma non dimentica mai di mettere in valigia il suo buon gusto.

Sull’isola sicula Carolina ha optato per un fresco abito chemisier, bianco con righe azzurre verticali, dallo stile marinaresco. Il vestito è cinto in vita da una cintura effetto paglia, abbinata alla tracolla e alle semplici ciabattine flat. Completano l’outfit dei grandi occhiali scuri in acetato con stanghette a microfantasia che tuttavia non hanno saputo tenerla al riparo dagli obiettivi indiscreti dei paparazzi e dagli occhi attenti dei fan.

Una (ennesima) scelta impeccabile per l’occasione perché l’abito chemisier rappresenta al meglio il mood vacanziero, coniugando gli aggettivi che da sempre caratterizzano l’estetica di Carolina di Monaco: eleganza e sobrietà, ma all’occorrenza anche freschezza e praticità. Un outfit senza tempo, attuale ieri come oggi, proprio come lei.

Copia il look

Copiare il look della primogenita di Grace Kelly mentre si gode l’autentica Dolce Vita made in Italy, è più semplice e accessibile di quello che pensi.

L’abito chemisier by Zara che ti proponiamo ha un sapore retrò e ci riporta subito alle vecchie cartoline che immortalavano le dive d’altri tempi al mare. Le stesse vibes vacanziere della bella principessa le ritroviamo anche negli accessori: la cintura in rafia by Amazon (elastica e regolabile a piacere) può sostituire la fusciacca originale dell’abito per abbinarsi perfettamente alle ciabattine di The Drop by Amazon – disponibili in tantissime varianti colori e dal prezzo piccolo piccolo. Completa il look con una maxi bag sempre in rafia di Zara. La stessa è disponibile anche in verde salvia; sceglila in questa versione per un tocco di colore che renderà tutto l’outfit più audace.

Copia lo stile

Ormai riutilizzare gli abiti in più occasioni è stato sdoganato anche dalle più alte teste coronate del creato. Lo abbiamo visto fare anche dalla futura regina Kate Middleton che, oltre a essere regina di stile è anche la numero uno del riciclo in più occasioni di abiti – anche low budget.

Perché non reinventare l’abito chemisier, il più versatile tra tutti gli abiti, anche al mare, per un aperitivo di fine estate, in città o addirittura in ufficio? Il minimo comune denominatore è sempre il faro di stile Carolina di Monaco ma il mood lo puoi personalizzare a seconda delle tue esigenze. Gioca con scolli, spacchi, tessuti e accessori e via libera alla sperimentazione!

Per il mare

In riva al mare, l’abito chemisier a righe azzurro cielo si fa leggero e impercettibile sulla pelle; all’occorrenza, lo puoi utilizzare sbottonato sopra al tuo costume preferito oppure preferirlo stretto in vita con la cintura in corda intrecciata – già inclusa nell’abito – e giocare con la scollatura che fa intravedere parte del costume. L’ispirazione è questo splendido chemisier by Zara in cotone traspirante.

I piedi sono nudi e la vera protagonista diventa la borsa: una maxi bag capiente ed extra cool, come questa sacca sfrangiata ai lati di Zara sempre in cotone.

Raccogli i capelli in una coda bassa e sbarazzina e completa il look con un paio di occhiali blu scuro in acetato dalla montatura anni ’70, come questi in vendita da Coin.it.

Serate di fine estate

Stessa giornata al mare, stesso abito chemisier, diversi accessori: in questi ultimi tramonti dal sapore estivo, impreziosisci il tuo outfit in pochi gesti e sarai pronta a goderti le serate di fine estate.

Scegli dei grandi orecchini a piastrina in resina chiari che fanno risaltare l’abbronzatura e riportano il focus sul tuo viso. Per la tua voglia di mare che non sa finire, ricopriti di conchiglie con borsa a secchiello con catenina rimovibile e manico in perline mentre ai piedi indossi morbidissimi infradito in pelle con le stesse conchiglie bianche della borsa.

Comoda e cool anche senza tacchi così da essere pronta anche a camminare nella sabbia nel caso di un aperitivo in riva al mare. Tutti gli accessori by Zara.

Per la città

In città come in ufficio, creiamo due nuovi look con lo stesso abito chemisier a righe by Zara che ritroviamo nella prima proposta. Il tuo tempo libero è prezioso e hai bisogno di essere agile e comoda per portare a termine tutte le commissioni.

per questo, scegli di abbinare il tuo abito ad un paio di sneakers bianche semplici ma di qualità, come queste in pelle di bovino morbidissime della nuova collezione di Mango. Tieni le mani libere e per la borsa opta per una comoda soluzione 2-in1: questa combo tracolla+pochette di Carpisa è la soluzione per chi ha molti impegni diversi durante la giornata. Per il giorno, utilizza la tracolla regolabile in nastro mentre per la sera separa la pochette e utilizzala da sola con l’elegante catenina. Dalle commissioni della giornata all’aperitivo con le amiche, una sola borsa ma più soluzioni per essere sempre on point.

Stanca, assonnata o semplicemente non hai avuto tempo per il tuo make up? Metti in borsa i tuoi occhiali neri basici dal tocco retrò (by Mango) saranno i tuoi migliori alleati.

Per l’ufficio

Chic ed elegante, senza rinunciare alla praticità. Il tuo abito chemisier a righe azzurre sarà il tuo dolce ricordo delle vacanze al mare ma i mocassini panna ti riporteranno ‘con i piedi per terra’ – sempre con stile. Sceglili in pelle per il massimo confort dei tuoi piedi, come questi mocassini in pelle by Mango. Se vuoi fare scorta, sappi che sono disponibili anche in nero.

Cerchi una borsa da abbinare, grande e strutturata, per contenere tutto l’occorrente (e la pazienza!) per affrontare il back to work? No problem, eccola in perfetto pendant con i mocassini. La maxi bag by Carpisa è in similpelle granato ed è dotata di ampi manici. Perfetta a mano ma anche a tracolla grazie al nastro con stampa fantasia removibile e regolabile. All’interno la shopping presenta tre tasche di cui una con zip e una tasca esterna con cerniera.

