Divertenti e colorati: i gadget (assolutamente da avere) per celebrare il Carnevale

C’è un preciso momento dell’anno durante il quale tutto è concesso, o quasi. Possiamo diventare chi vogliamo, possiamo osare e divertirci, trasformarci in principesse ribelli o in streghe spaventose. E non importa il lavoro che facciamo o l’età anagrafica che abbiamo perché a Carnevale ogni cosa vale. Ma per far sì che la festa più folle dell’anno sia davvero memorabile, per noi e per chi ci sta accanto, abbiamo bisogno di alcuni alleati.

Stiamo parlando dei gadget ironici, creativi e divertenti di Carnevale, di maschere e parrucche, di costumi da indossare e da sfoggiare in occasione di una festa con amici, di un selfie da postare su Instagram o, semplicemente, per passeggiare in strada.

Gadget che possono essere utilizzati dai bambini di ogni età e anche dai nostri amici a quattro zampe, affinché il divertimento sia proprio alla portata di tutti. E poi ancora trucchi per il viso e accessori preziosi per rendere il tutto indimenticabile. L’unica regola è quella di non seguire le regole, almeno per un giorno, e lasciare che la creatività, la fantasia e la follia prendano il sopravvento.

Costumi, trucchi e accessori per tutte le età: cosa acquistare a Carnevale

Non una o due proposte per questo Carnevale, ma un intero negozio di Carnevale messo a disposizione da Amazon per tutti. La proposte, vi anticipiamo, sono tantissime e spaziano da dettagli colorati a costumi iconici e divertentissimi che lasciano a bocca aperta. Ma in tutto questo mare magnum di follia abbiamo già individuato i nostri preferiti.

Attesissima da tutti, questa festa si trasforma nell’occasione perfetta per vestirci di una nuova e divertente identità che si contrappone alla serietà della quotidianità.

A ispirarci, quest’anno, sono soprattutto le serie televisive, quelle di maggior successo che ci tengono incollate allo schermo di giorno e di sera. Ecco che allora possiamo diventare i protagonisti di Squid Game o i rapinatori de La casa di carta.

Costume di Carnevale Squid Game Questo Carnevale puoi diventare il protagonista della tua serie tv preferita

Costume di Carnevale La casa di carta Questo Carnevale puoi diventare il protagonista della tua serie tv preferita

Anche i bambini possono esaudire i loro più grandi sogni e diventare, per un giorno, i protagonisti dei cartoni animati e dei loro film preferiti.

Online sono tantissimi i vestiti disponibili per bambini e bambine, alcuni di questi anche in offerta, che trasformeranno i più piccini in personaggi iconici, come il maghetto di Hogwarts, per esempio, o la sua compagna di avventure Hermione.

Offerta Costume ufficiale di Harry Potter A Carnevale trasforma il tuo bambino nel celebre maghetto di Hogwarts con questo vestito

Costume di Carnevale Hermione A Carnevale trasforma la tua bambina nella maga più popolare di Harry potter

Immancabili sono poi i trucchi, quelli per grandi e bambini, che possono trasformarci in qualsiasi cosa desideriamo essere. Fate o in farfalle, splendide e fiere tigri, ma anche in terribili pagliacci e cattivissime streghe.

In questo caso basterà armarsi di un set completo di trucchi per il viso e dare sfogo alla personale creatività.

Trucchi per il viso per bambini e adulti A Carnevale puoi trasformarti in una fata, in una farfalla o in una terribile tigre

Carnevale: idee folli per stupire

Se c’è una cosa che tutti sappiamo è che a Carnevale ogni scherzo vale, motivo per il quale sembra quasi un obbligo ingegnarci per stupire i nostri amici e i parenti. E possiamo farlo con alcune idee spiritose e originali che stupiranno tutti quanti.

È il caso dei costumi gonfiabili, dei travestimenti fantastici e divertenti che lasceranno a bocca aperta chiunque incontrerete durante i giorni di Carnevale.

Questi costumi ultra resistenti possono restare gonfi fino a sette ore, così da permetterci di divertirci in totale spensieratezza. Possiamo acquistarli per noi e per i nostri bambini, così da poter creare intere famiglie di dinosauri, colonie di alieni o polli. E allora sì che la festa sarà più divertente.

Costume di Carnevale alieno gonfiabile A Carnevale lasciati rapire da un alieno

Costume di Carnevale dinosauro gonfiabile A Carnevale puoi diventare uno spaventoso T-Rex

Costume di Carnevale pollo gonfiabile A Carnevale trasformati in un pollo e stupisci i tuoi amici

Carnevale: costumi per bambini e neonati

Anche i bambini, e soprattutto loro, hanno la possibilità di trasformarsi in chi vogliono questo Carnevale, indipendentemente dall’età. All’interno del negozio Amazon ci sono tantissime proposte per rendere indimenticabili i primi Carnevali dei più piccoli. Alcune di queste trovano ispirazione proprio nei grandi classici, altre sono inedite e originali.

Non mancano, comunque, costumi da principi e da principesse, da fatine e da unicorno, da sette nani e da Biancaneve. A questi si aggiungono anche quelli di Topolino, di Spiderman e Batman.

Costume da bambino di Yoda Per i bambini di tutte le età affascinati dall'universo galattico

Costume da bambino di Spider-Man A Carnevale il tuo bambino potrà diventare un supereroe

Costume da bambino di Batman A Carnevale il tuo bambino potrà diventare un supereroe

All’interno del negozio di Amazon troviamo anche i costumi che trasformano i più piccoli in adorati animaletti come leoncini, scimmiette e coniglietti. In questo caso la proposta è molto ampia e comprende tutine calde, comode e sicure per travestire i bambini nei loro animali preferiti.

Offerta Costume coniglietto baby Travesti il tuo bambino da tenero animaletto

Offerta Costume coniglietto baby Travesti il tuo bambino da tenero animaletto

Costume coniglietto baby Travesti il tuo bambino da tenero animaletto

Costumi di Carnevale per gli amici a quattro zampe

Ovviamente non possiamo escludere anche i nostri pets dai festeggiamenti di Carnevale, perché anche a loro deve essere data la possibilità di travestirsi e divertirsi. E se non ora quando?

Il vostro gatto potrebbe, per esempio, trasformarsi improvvisamente in un leone con una splendida criniera o, inaspettatamente in un pirata. E il vostro cane? Lui sarebbe senz’altro perfetto nei panni del cattivissimo Darth Vader.

Costume per cani Darth Vader Travesti il tuo cane nel cattivissimo Darth Vader

Costume pirata per gatti E se questo Carnevale il tuo amatissimo gatto si trasformasse in un pirata?

Costume leone per gatti Il costume di Carnevale perfetto per tutti quei gatti che si sentono leoni

Decorazioni e accessori: che la festa abbia inizio

Se pensate di aver visto abbastanza, tra costumi e accessori qui sopra elencati, aspettate di vedere questi gadget colorati e ironici per questo Carnevale.

Indipendentemente dal fatto che trascorrerete questa festa folle a casa con la famiglia e con gli amici più intimi, oppure in strada a mostrare i vostri splendidi travestimenti, ci sono alcuni accessori che non possono assolutamente mancare. I coriandoli, per esempio, sono un vero must di questa festa. Possono essere tradizionali, colorati o addirittura metallici, per far brillare ancora di più il vostro party.

Coriandoli per Carnevale Coriandoli coloratissimi e metallizzati

Stelle filanti di Carnevale Colora la tua festa di Carnevale con le stelle filanti

Se l’intenzione è quella di organizzare una festa in casa, allora, non possono mancare decorazioni a tema, palloncini e cappellini per tutti gli ospiti. Se volete davvero stupirli, allora, non rinunciate alla pentolaccia, l’iconico gioco dove dove i le persone bendate devono colpire e rompere con un bastone un oggetto appeso, e ricordatevi di riempirla con tantissimi dolcetti, oppure con con qualche scherzo. Infine non dimenticate di acquistare dei props per tutti, così da poter scattare selfie e fotografie di Carnevale memorabili.

Decorazioni party di Carnevale Arreda la tua casa per una festa di Carnevale memorabile

Pentolaccia Stupisci i tuoi amici con questa pentolaccia a forma di drago

Offerta Props di Carnevale Divertiti a scattare foto memorabili di Carnevale con amici e parenti

Prima di dare inizio ai festeggiamenti, però, assicuratevi di avere tutti i gadget, anche quelli più divertenti, a portata di mano. Lo abbiamo già detto: a Carnevale ogni scherzo vale, è quindi arrivato il momento di mettere in scena i migliori trucchi di sempre, proprio quelli che vi usavate quando eravate bambini.

Innocui, ma efficaci e divertenti, i gadget scherzosi di Carnevale, faranno impazzire amici e parenti di ogni età. E ora, che il party abbia inizio!

Offerta Scherzo Carnevale gomma schiacciadito Divertiti a offrire una gomma ai tuoi amici e goditi la loro reazione

Un regalo di Carnevale Fai un regalo di Carnevale ai tuoi amici. All'interno della scatola troveranno una sopresa

Sigarette finte puff Chi sta fumando alla vostra festa?