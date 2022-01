Cappotti Teddy Bear a meno di 50 euro: i modelli da non perdere

Morbidi, caldi e super fashion: i cappotti teddy bear sono la nuova tendenza dell’inverno. Impossibile non lasciarsi conquistare dall’effetto “coccoloso” di questi capi super alla moda. Lanciati da star del calibri di Kim Kardashian e Karlie Kloss, hanno invaso le passerelle e stregato lo streetstyle.

Cappotti Teddy Bear a meno di 50 euro da non lasciarsi scappare

Impossibile non averne almeno un modello – o, perché no, due – nell’armadio. D’altronde i cappotti Teddy Bear si possono trovare anche a prezzi accessibili con colori e modelli very chic e trendy da provare subito! In più sono realizzati con pellicce sintetiche che rispettano l’ambiente (e gli animali). Puoi scegliere fra tanti colori, lunghezze e rifiniture differenti per cambiare il tuo look in base alle esigenze semplicemente indossando il cappotto.

Scopriamo i modelli più belli da comprare subito.

Cappotto Teddy Bear bomber corto con cappuccio

Sportivo e al tempo stesso chic: il cappotto Teddy Bear bomber corto è l’ideale da indossare tutti i giorni. Firmato Pull&Bear, è il capo perfetto per le fashion addicted e per chi vuole essere alla moda senza rinunciare alla praticità. Lo puoi acquistare su ASOS a un prezzo piccolo e super scontato: solo 20,95 euro.

Cappotto Teddy Bear lungo color sabbia

Color sabbia e super lungo: il cappotto Teddy Bear firmato Noisy May è un must da tenere nell’armadio e usare in tutte le stagioni. Caldo e morbidissimo, ha una nuance che si abbina con tutto ed è very cool! Si abbina sia a vestitini eleganti che a look più sportivi. Su ASOS lo puoi trovare a soli 33,55 euro.

Cappotto Teddy Bear color malva

Il malva è un colore di gran moda, soprattutto quando si parla di cappotti. Questo capospalla è l’ideale per chi vuole dare una scossa al proprio look, rendendolo più originale e romantico. Il malva d’altronde è una tonalità che si può abbinare con facilità, ma che non è mai scontata…provare per credere! Fra i modelli più belli ti consigliamo quello di ASOS Design a 24,95 euro.

Cappotto Teddy Bear basic

Basic e molto fashion: il Cappotto Teddy Bear Wednesday’s Girl è il sogno di tutte le ragazze in cerca di un capo che tenga caldo e sia trendy. Il collettone, la zip e il materiale morbidissimo lo rendono il capospalla più ambito dell’inverno. Su ASOS si può trovare in offerta a 44,05 euro.

Cappotto Teddy Bear short

Non solo zip, il cappotto Teddy Bear diventa romantico e dallo stile scandinavo grazie a bottoni, colletto e colori caldi. Il modello da scegliere per non sbagliare è quello di Only, da sfoggiare con le scarpe da ginnastica e la gonna per creare un look sporty chic. Lo trovi su ASOS a 49,99 euro: un prezzo piccolo per un grande capo!