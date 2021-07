Cappelli di paglia a meno di 15 euro per un look da spiaggia incredibile

editato in: da

I cappelli di paglia sono assoluti protagonisti dei nostri look da spiaggia, insieme al costume, s’intende, e alle borse da mare. Si tratta di un accessorio semplice ma al contempo accattivante, capace da solo di caratterizzare un intero outfit estivo. Le celebrities insegnano, e le influencer confermano, si tratta di un elemento glamour da sfoggiare quando le temperature si fanno bollenti.

Il sombrero de paja può essere indossato in spiaggia, ovviamente, ma anche in occasione di aperitivi in città o per passeggiate al tramonto con vista mare. Insomma, un vero e proprio must have che ci protegge dal sole e che rende i nostri look glamour e originali. Rinunciarci è impossibile, ecco perché abbiamo selezionato i capelli di paglia da acquistare subito online per creare un outfit perfetto per l’estate. Pronte a fare shopping?

Cappello di paglia pieghevole

Grande quanto basta e bello da fare invidia, il cappello di paglia pieghevole è perfetto per tutte coloro che non vogliono rinunciare a questo accessorio ovunque vadano. Grazie, infatti, alla sua flessibilità, può essere riposto nella borsa senza ingombrare e soprattutto senza rovinarsi.

Dotato di un cordino dall’allure super chic, questo cappello di paglia, in vendita a meno di 15 euro, è anche regolabile. Un aspetto da non sottovalutare per chi ha un’acconciatura da leonessa!

Cappello di paglia pieghevole Il cappello di paglia pieghevole e regolabile adatto alle leonesse in spiaggia

Cappello di paglia a tesa larga

Per chi non vuole rinunciare allo stile da diva hollywoodiana, ecco che il cappello di paglia a tesa larga diventa il must have dell’estate. Quello da mettere in valigia e da sfoggiare a ogni ora del giorno, lo stesso in grado di caratterizzare in maniera univoca il look da spiaggia.

Offerta Cappello di paglia a tesa larga Cappello di paglia a tesa larga per ricreare il look da spiaggia da div hollywoodiana

Piccolo e chic, il cappello più conveniente

C’è chi li ama grandi, e chi invece non sa resistere al fascino del discreto. Per questa seconda categoria consigliamo il cappello di paglia piccolo e funzionale, ma estremamente chic che garantisce protezione dai raggi del sole, comfort e, ovviamente, tanto stile da portare in spiaggia. Il suo prezzo è di soli 11, 99 euro. Come lasciarselo scappare?

Cappello di paglia piccolo Il cappello di paglia per creare dei look raffinati anche in spiaggia

Cappello di paglia con visiera

Dotato di visiera larga, perfetta per garantire ancora più protezione dai raggi solari, questo cappello di paglia entra di diritto tra i must have per l’estate. Anche questo modello, come i precedenti è regolabile e può essere messo in valigia, o in borsa, per seguirci ovunque.

Cappello di paglia con visiera Il cappello di paglia da portare sempre con te

Cappello di paglia Panama

Con la fascetta larga ed elegante, che caratterizza in maniera univoca la tesa larga, il cappello di paglia Panama si configura come l’accessorio irrinunciabile dell’estate.

Assoluto protagonista del look da spiaggia, questo modello carismatico ed elegante è destinato a non passare mai di moda, motivo per cui tutte dobbiamo averne almeno una nella nostra collezione di accessori da mare!

Offerta Cappello di paglia Panama Il cappello di paglia senza tempo che caratterizza il tuo look da spiaggia