Capelli grassi: combattere il problema con i prodotti giusti

editato in: da

Ti capita di lavare i capelli ma averli nuovamente lucidi e unti già dal giorno dopo? Questo problema è dovuto alla eccessiva produzione di sebo, un olio prodotto naturalmente dalle ghiandole sebacee che si accumula poi sul cuoio capelluto. Questa sostanza si deposita sui capelli e spesso trattiene all’interno della chioma residui di sporco e cellule morte, causando un altro enorme problema, la forfora.

Niente panico: puoi trovare una soluzione e ottenere la chioma che hai sempre desiderato. Come? Basta utilizzare i prodotti giusti e dimenticare alcune cattive abitudini che appesantiscono e stressano i tuoi capelli. Ecco tutti i segreti per dire addio ai capelli grassi.

Scegli i prodotti giusti per combattere i capelli grassi

I capelli grassi rappresentano un disagio molto diffuso e sono difficili da nascondere. È inutile fare una coda o un’altra acconciatura, perché queste non rappresentano una vera soluzione ma solo un modo per non fare notare il problema. Armati di impegno e pazienza, solo così potrai tenere i capelli sciolti senza preoccupazioni.

Uno dei primi passi da fare è scegliere i prodotti per capelli grassi: dallo shampoo al balsamo, e non solo. Ogni epidermide e capello reagisce in modo diverso ai trattamenti, per tale motivo è fondamentale creare la propria collezione privata, in base alle esigenze.

Shampoo per capelli grassi e non solo

Se oltre ad avere la cute grassa soffri anche di forfora puoi optare per uno shampoo specifico per capelli grassi che permetta anche di combattere la forfora. Se invece fai la tinta, puoi acquistare un prodotto pensato per preservare la colorazione. Inoltre, ricorda che ci sono differenza tra i capelli di una donna e quelli di un uomo, perciò tieni conto di questo quando acquisti lo shampoo.

Se soffri di patologie connesse al disturbo, come la dermatite seborroica, ti consigliamo vivamente di rivolgerti ad uno specialista che potrà consigliarti i migliori prodotti per i tuoi capelli.

Ci vorrà un po’ di tempo per trovare lo shampoo o il balsamo che davvero si adatta ai tuoi bisogni. Se succede, ti raccomandiamo di non utilizzare sempre lo stesso: alternare i prodotti a seconda della stagione o in base al tipo di piega che si vuole ottenere permette di mantenere la capigliatura sana e idratata. Ricorda di inserire nella tua collezione uno shampoo detox pensato soprattutto se fai sport e sei costretta a lavare i capelli più frequentemente.

Scrub per capelli grassi

Lavare i capelli con i prodotti giusti non basta, puoi prenderti cura della tua chioma anche attraverso maschere ristrutturanti e soprattutto con uno scrub per capelli grassi. Questo cosmetico è pensato per eliminare le cellule morte, l’eccesso di sebo, residui di cosmetici per lo styling, polveri sottili provocate dall’inquinamento e altri elementi che possono ostruire la cute e impedirle di respirare. Lo scrub può essere fatto una volta a settimana sui capelli umidi. Basta applicarne una piccola quantità sul cuoio e massaggiare delicatamente. Alla fine, risciacqua con abbondante acqua tiepida e il gioco è fatto.

Scrub per capelli grassi fai da te

Ricorda che puoi preparare uno scrub per capelli grassi fai da te con prodotti che sicuramente hai a casa o che puoi facilmente reperire nei supermercati. Cosa ti serve? Ti basta mescolare il balsamo per capelli grassi e due cucchiai di zucchero, per un’azione delicata o sale, per un’esfoliazione profonda. Dopo aver applicato il prodotto sul cuoio capelluto umido, basta massaggiare tutta la testa in modo da garantire l’esfoliazione. È importante non avere i capelli bagnati, perché lo zucchero potrebbe sciogliersi velocemente. Dopo aver fatto lo scrub, puoi procedere con il normale lavaggio dei capelli e purificare definitivamente l’epidermide.

Per idratare e rafforzare la chioma puoi anche utilizzare l’aceto di mele o il succo di limone diluiti con acqua fresca. Versali direttamente sui capelli a testa in giù e lasciali agire per cinque minuti, massaggiando delicatamente. Dopo alcune applicazioni ti accorgerai che i tuoi capelli saranno più sani e lucenti. Ora non ti resta che scegliere i prodotti giusti e ottenere la capigliatura dei tuoi sogni.