Il trattamento capelli amato dalle star costa meno di 30 euro. E funziona davvero

Cosa hanno in comune Kim Kardashian, Kylie Jenner, e Drew Barrymore? Probabilmente una bellezza fuori dal comune esaltata ancora di più dalle loro chiome straordinarie e luminose che fanno invidia al mondo intero. Il loro segreto? Un prodotto ristrutturante e rigenerante che possiamo acquistare su Amazon a meno di 30 euro.

Le più grandi ispirazioni in fatto beauty trend ci arrivano proprio dalle star e dalle celebrities che seguiamo sul grande schermo e sui social network. Sono loro a svelarci i nomi di questi segreti di bellezza eterna.

Creme idratanti e antirughe, sieri ringiovanenti e maschere dalle proprietà miracolose, questi sono solo alcuni dei prodotti utilizzati dalle star e che ci affrettiamo ad acquistare per prenderci cura di noi seguendo i consigli degli esperti. Prodotti che passano anche per la nostra chioma, che oltre a definire il nostro ovale fa emergere tutta la nostra personalità.

E a proposito di capelli, quante di noi non hanno invidiato almeno una volta nella vita quelle chiome luccicanti e impeccabili che sfilano sui red carpet? Quante di noi hanno pensato che una chioma come la loro è impossibile da avere soprattutto a seguito di decolorazioni, tinte e un utilizzo smodato di piastre e ferri per capelli?

Lo abbiamo pensato in tante e abbiamo sbagliato perché ora anche noi possiamo avere dei capelli da star. Basta solo prendere in prestito il loro segreto di bellezza: un trattamento completo, ristrutturante e rigenerante, in grado di dare nuova vita e nuova luce alla nostra chioma.

Olaplex, il trattamento per capelli da star

Il trattamento capelli preferito dalle star si chiama Olaplex, si tratta di un prodotto professionale che gli hair stylist conoscono benissimo e che è presente sul mercato anche per uso casalingo.

Si tratta di uno speciale trattamento che si prende cura dei nostri capelli, che li protegge, li ripara e li rigenera. Una vera e propria benedizione per tutte quelle chiome stressate dall’utilizzo di strumenti più aggressivi.

Formulato con estratti vegetali, Olaplex riesce ad agire direttamente sul capello attraverso un processo di assimilazione che lavora in profondità, giorno dopo giorno, per garantire degli effetti straordinari sin dalla prima applicazione. Quello che lo rende un prodotto davvero unico è la sua capacità di riparare la molecola della fibra capillare, la stessa che, se rovinata, compromette la bellezza e la salute dei capelli.

A meno di 30 euro è possibile acquistare il trattamento domestico Olaplex N°3, perfetto per proteggere e rigenerare la chioma sottoposta agli stress quotidiani dati dal clima, dal calore e dal cambio colore.

A chi è indicato?

Olaplex N°3 è una maschera dalla consistenza setosa e leggera da applicare almeno una volta a settimana. I risultati sono visibili sin dal primo utilizzo. La sua efficacia è dimostrata anche dalle tantissime opinioni positive del prodotto sul web con una recensione media di 4,5 stelle su Amazon.

Il trattamento è particolarmente indicato per tutti i capelli stressati dalle fonti di calore e danneggiati da tinte e decolorazioni. È perfetto anche per tutte quelle persone che desiderano sfoggiare una chioma sana, folta e luminosa, come quella delle star.

