Capelli bianchi: i prodotti must have per una chioma perfetta e scintillante

Il total white è il colore non colore per eccellenza quando si parla di tendenze per l’hairstyle ed è una scelta che sempre più donne fanno. I capelli bianchi d’altronde sono un must e una caratteristica da esibire con orgoglio e determinazione.

Capelli bianchi: i prodotti must have

Ma attenzione, avere i capelli bianchi non significa non prendersi cura della chioma. Al contrario: è essenziale puntare su prodotti specifici per evitare gli antiestetici riflessi gialli. Shampoo, maschere e balsamo capaci di esaltare la bellezza naturale della chioma e renderla favolosa! Scopriamo i prodotti must have per seguire la tendenza più cool lanciata dalle star.

Lo shampoo anti-giallo per capelli bianchi

Nel beauty case di chi sogna capelli bianchi eccezionali non può mancare lo shampoo anti-giallo. Il pericolo più grande quando si sceglie una chioma super naturale è quello di ritrovarsi a dover combattere contro i riflessi giallognoli, decisamente antiestetici. Lo shampoo di L’Oréal Professionnel Paris è arricchito con micro Pigmenti Viola e Magnesio, l’ideale per enfatizzare il colore, rendendo i capelli brillanti, morbidi e stupendi. Un anti-giallo da utilizzare ad ogni lavaggio per dire addio ai riflessi giallognoli.

Il prodotto illuminante per capelli bianchi

Illuminare ed esaltare il colore è essenziale se vuoi dei capelli bianchi perfetti. Prova Biopoint Cromatix Silver, uno shampoo che neutralizza i riflessi gialli, evita lo sbiadimento e protegge la chioma, rendendola super morbida e brillante. Metti una noce di prodotto sui capelli bagnati, poi massaggia con delicatezza e risciacqua con abbondante acqua tiepida. Il risultato ti sorprenderà!

Biopoint Cromatix Silver Shampoo ad azione illuminante e neutralizzante dei riflessi

Il balsamo anti-giallo per capelli bianchi

Fra i consigli migliori per avere capelli bianchi (o grigi) stupendi, c’è quello di realizzare un trattamento completo con shampoo e balsamo anti-giallo. Quello della linea Biopoint Cromatix Silver intensifica e nutre, ravvivando la tonalità naturale del capello in soli cinque minuti. In più annienta il giallo/arancio che tende a crearsi sulle punte, donando uniformità.

Lo shampoo ecocompatibile per capelli bianchi

Cerchi una soluzione che protegga la chioma, ma sia anche ecocompatibile? Lo shampoo anti ingiallimento di Phyto ha una formulazione super naturale, con l’estratto di stella alpina, che protegge la chioma grazie alle proprietà antiossidanti, l’estratto di fiordaliso che idrata e ammorbidisce, e il latte di Jojoba che rinforza il film idrolipidico, donando idratazione. Oltre ad essere efficace, il prodotto ha un packaging che segue il progetto Compact by Design. Il design dello shampoo infatti ha subito la rimozione di aria. e acqua in eccesso, con una differenza di peso e dimensioni che provoca una diminuzione significativa delle emissioni di anidride carbonica. Così avrai capelli splendidi rispettando l’ambiente!

I prodotti da parrucchiere per capelli bianchi

Redken è una fra le linee di prodotti da parrucchiere che si possono trovare su Amazon. Fra gli shampoo disponibili troviamo anche quello anti-giallo della linea professionale Color Extend Graydiant. La formulazione è a base di pigmenti viola, per neutralizzare i riflessi gialli in modo mirato, in più è arricchita con acido citrico che lenisce e ripara la chioma. Il risultato? Un colore vibrante e brillante come se fossi appena uscita dal salone di bellezza!

