5 calze della Befana a meno di 30 euro per grandi e bambini

Le calze della Befana sono l’ultimo dono da fare a grandi e piccini. Quello che chiude il periodo delle feste natalizie, dopo le celebrazioni della Vigilia e del Capodanno. Un altro anno è iniziato ed è bello celebrarlo con dolciumi e regali.

Calze della Befana a meno di 30 euro

Su Amazon si possono trovare moltissime calze della Befana per accontentare tutti. Dall’amante del cioccolato a chi preferisce le caramelle gommose, passando per le calze dedicate agli idoli dei bambini. Secondo la tradizione questo regalo speciale e goloso va consegnato la mattina del 6 gennaio. Chi è stato buono riceverà dolci buonissimi, mentre chi non si è comportato bene dovrà accontentarsi del carbone.

I bambini amano molto la Befana e aspettano con ansia l’arrivo di questa vecchietta che vola su una scopa, ma anche gli adulti non sono da meno. Il bello è che la calza si può riempire in base alle esigenze e ai gusti con ciò che si vuole, arrivando a personalizzarla persino con nome e foto!

La calza della Befana per chi ama le caramelle

Coloratissime e deliziose, chi non ama le caramelle? I dolcumi sono i protagonisti di questa calza della Befana perfetta sia per i bambini che per i grandi. Dentro si possono trovare tantissimi dolciumi marchiati Haribo, dai soffici marshmallows alle caramelle gommose al gusto frutta, passando per le caramelle gommose al gusto cola, alle gelèe ai frutti rossi ed ai frutti gialli. Frugare nella calza in cerca di dolci sarà una scoperta divertente, fra caramelle rotella, bustine con mini orsetti e mini coccodrillo gommosi.

La calza della Befana per i bambini

Amatissimi dai bambini, i Gormiti sono i protagonisti di questa calza della Befana che include delle action figures per arricchire la propria collezione con dei personaggi unici e giocare con i propri eroi preferiti. All’interno i bambini troveranno tantissimi regali, inoltre mamma e papà avranno la possibilità di personalizzare la calza, inserendo delle sorprese nelle tasche posteriori.

La calza della Befana per le bambine

La calza della Befana perfetta per le bambine? Quella dedicata a Frozen e alle avventure di Anna ed Elsa. All’interno di questa calza si possono trovare formine, coltellino e mattarelli, ma soprattutto pasta per creare i propri personaggi preferiti. L’ideale per trascorrere il 6 gennaio in modo diverso, all’insegna del gioco e della creatività.

La calza della Befana per chi adora il cioccolato

Pazzi per il cioccolato? La soluzione è questa calza della Befana Kinder Miraculous che contiene snack al cioccolato da scartare e gustare. 214 grammi di bontà fra ripieno cremoso al latte, cereali, nocciole e coperture deliziose. Una calza della Befana che rende tutti felici ed è

La calza della Befana personalizzata

Voglia di sorprendere il tuo fidanzato o di rendere super felici i tuoi bambini? Allora prova la calza della Befana personalizzata. Realizzata in morbidissimo velluto rosso, questa calza si può personalizzare inserendo il nome della persona che la riceverà e una sua foto. Un’idea originale per lasciare a bocca aperta bambini e adulti, appendendo questo regalo al caminetto o alla porta di casa grazie a un comodissimo gancetto.

