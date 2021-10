Quest’anno il calendario dell’avvento da non perdere è questo

C’è sempre un buon motivo per concederci un auto regalo, o per indirizzarne uno alle persone che amiamo, soprattutto quando sta per arrivare il periodo più magico dell’anno. Natale è alle porte, ed è tempo di pensare ai doni da mettere sotto l’albero. Certo è che anche un regalo pre natalizio non si sdegna mai, anche perché ammettiamolo, come si fa a resistere al Calendario dell’Avvento?

Specialmente se il calendario è pieno di prodotti pensati per la cura di viso e corpo, make-up e nails, come il calendario dell’Avvento di Amazon Beauty: contiene 24 prodotti da scoprire, casellina dopo casellina, che provengono dalle collezioni dei migliori brand del settore come Remington, Elizabeth Arden, OPI e Foreo. Si perché il Calendario dell’Avvento 2021 di Amazon Beauty ha un valore complessivo di oltre 250 euro, ma è in vendita a meno di 70 euro. E allora, come si fa a resistere?

Il calendario dell'avvento da avere questo Natale Rendi magico il tuo natale, giorno dopo giorno, con i prodotti di bellezza del Calendario dell'Avvento 2021 di Amazon Beauty

Calendario dell’avvento 2021: trucchi, skincare, smalti e molto altro

L’attesa, per chiunque riesca a sopportarla, vale assolutamente la pena: il Calendario dell’Avvento 2021 proposto da Amazon Beauty è una vera delizia per gli occhi e per il benessere personale, una coccola intensa e avvolgente per la cura del nostro corpo.

Rientra in assoluto tra i migliori calendari dell’avvento beauty in commercio, non solo per i prodotti dedicati al benessere personale contenuti al suo interno, ma anche perché ci permette, con una spesa molto contenuta, di rinnovare il nostro beauty case e scoprire tantissimi nuovi prodotti senza spendere un patrimonio.

Accessori per la pulizia del viso, maschere rigeneranti, prodotti per il benessere del corpo e per la cura della pelle, e ancora make up e smalti coloratissimi. Questi sono solo alcuni dei meravigliosi prodotti, in totale 24, che accompagneranno le beauty addicted durante il countdown più magico di sempre, quello che ci separa all’arrivo del Natale. Ma non vogliamo dirvi di più, per non rovinarvi la sorpresa.

Quello che possiamo dirvi con certezza, invece, è che dal 1° al 24° dicembre, possiamo aprire giorno dopo giorno questa scatola, impreziosita dai migliori prodotti di fama internazionale, scoprendo cosa ha riservato Amazon Beauty per i nostri momenti all’insegna del relax e della bellezza.

Un regalo perfetto e unico da concedersi con l’arrivo del Natale o da destinare a parenti e amici, per sorprenderli ogni giorno, in attesa della notte più magica dell’anno. Il calendario, che ha un valore complessivo di oltre 250 euro, è in vendita al prezzo speciale di 69,95€.

