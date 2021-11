Il regalo perfetto per le amanti di tè e tisane

Chi non ha avuto durante l’infanzia un calendario dell’avvento? Sicuramente ricorderai quanto era bello aprire ogni giorno le caselline di dicembre e trovare una piccola sorpresa. Basta poco, infatti, per rendere la giornata più bella e gratificarsi, un piccolo dono è il modo migliore per iniziare la giornata.

Può essere un regalo per coccolarsi nell’ultimo mese dell’anno e anche un bel pensiero da donare una sorella o una cara amica. Soprattutto se si tratta di un calendario dell’avvento completamente dedicato a delle calde bevande speziate da sorseggiare, come il calendario dell’avvento di Pukka: 24 caselline contenenti tè e tisane biologiche da assaporare per godere appieno delle festività fino al giorno di Natale.

Il calendario dell'avvento per le amanti del tè e delle tisane Rendi magico il tuo natale, con la selezione di tè e tisane biologiche di Pukka

Pukka Calendario dell’Avvento 2021, per gli amanti del tè e delle tisane

Ispirato dalla natura e al benessere, è un’alternativa salutare e gustosa al cioccolato, generalmente protagonista dei calendari dell’avvento. Per 24 giorni avrai, infatti, l’opportunità di assaporare tra una vasta selezione tra tè e infusi biologi e scoprire miscele e gusti nuovi: zenzero, cannella, mandarino, liquirizia, scorsa d’arancia, questi sono alcuni degli ingredienti presenti nella vasta selezione natalizia di Pukka.

Ciascun prodotto è miscelato con erbe e spezie biologiche di qualità finissima con il massimo livello di oli essenziali e ingredienti attivi disponibili provenienti da fonti etiche e sostenibili in tutto il mondo. Il sapore di questi tisane, infatti, è delicato al palato, ma le spezie e le erbe presenti sono facilmente distinguibili tra loro; un ottimo bilanciamento di sapori estremamente gradevole, che permette una vera e propria esperienza cozy senza i classici sapori industriali, presenti spesso nelle tisane più commerciali.

Pukka è inoltre molto attenta all’impatto ambientale, tutti i filtri non contengono plastica e sono confezionati all’interno di bustine riciclabili per conservare l’aroma e il gusto delle erbe biologiche.

Ogni filtro ha due parti, che permettono alle miscele di infondere al meglio e di rilasciare tutto il gusto nella tua tazza. Per aiutare tutte gli ingredienti a disperdersi completamente, versare acqua bollente direttamente sul sacchetto.

Le tisane e gli infusi contenuti nella selezione, sono tutti “caffeine free”, quindi un regalo perfetto e unico da concedersi per entrare nel mood natalizio e da regalare ad amici e parenti intenditori e amanti del buon tè.

