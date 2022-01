Calendari da tavolo 2022: i più belli e originali da comprare subito

I buoni propositi, le speranze e i desideri non bastano da soli a sancire l’inizio di un nuovo anno. Per farlo è necessario circondarci anche di nuovi oggetti funzionali e di design in grado di aiutarci nella programmazione di quello che sarà un anno meraviglioso. Siete d’accordo? In questo caso ci vengono in aiuto planner, agende e soprattutto calendari per pianificare il lavoro, gli impegni personali e ritagliarci anche il tempo per noi stesse. Scopriamo insieme i migliori calendari da tavolo 2022.

Calendari da tavolo 2022: quali acquistare online

Se l’agenda è la fedele compagna delle nostre avventure fuori ufficio, al calendario da tavolo 2022 resta il compito di diventare il nostro punto di riferimento a casa e in azienda. Posizionato sulla scrivania dell’ufficio, sulla postazione destinata allo smart working, o in qualsiasi altro ambiente domestico, questo accessorio ci permette di appuntare velocemente gli impegni presi al telefono o di pianificare le prossime giornate. Ma può diventare anche un oggetto di design destinato ad arredare i nostri spazi e a farci compagnia per i prossimi 365 giorni. Ecco perché sceglierlo con cura è un dovere.

Iniziamo con il calendario da tavolo 2022 di Harry Potter dedicato a tutti gli amanti della saga più celebre del mondo. Piccolo e versatile e con un design straordinario, questo calendario ha il compito di aiutarci a organizzare i prossimi 12 mesi, e si adatta perfettamente a ogni stile di arredamento dando un tocco in più alla postazione da lavoro, e non solo.

Calendario Harry Potter Il calendario da tavolo perfetto per tutti gli aspiranti maghi

Se è un po’ di allegria quella che volete dare al nuovo anno, e anche agli ambienti domestici e lavorativi, il calendario Pusheen Foodie Collection da tavolo è quello che fa per voi. Ispirato al celebre gattone irlandese che domina da anni le scene social, questo delizioso planner annuale ha anche uno spazio per annotazioni e appunti personali. Lo trovate su Amazon a soli 10, 95 euro.

Calendario Pusheen Foodie Collection Il calendario da tavolo per chi vuole colorare lo studio o la stanza

Se avete nostalgia dei meravigliosi anni ’90 e della serie televisiva più esilarante di sempre, allora abbiamo il prodotto che vi strapperà un sorriso ogni giorno, anche al lavoro. Stiamo parlando del Calendario da Tavolo 2022 Friends che raccoglie alcuni dei momenti più iconici della celebre serie e che ci permette di assolvere la funzione più importante dell’anno, quella di programmarlo.

Calendario da Tavolo 2022 Friends I ragazzi di Friends sono tornati per aiutarci a programmare un anno memorabile

Se state cercando un calendario da tavolo 2022 originale, in grado di aiutarvi a programmare le giornate al meglio, allora la scelta non può che ricadere sul Calendario Geniale 2022, non a caso, è uno dei prodotti più venduti su Amazon. Questo planner, infatti, raccoglie giorno dopo giorno un pensiero o una frase filosofica che vi aiuterà ad affrontare la giornata. Chissà che troviate anche qualche ottimo consiglio per risolvere problemi personali o professionali.

Offerta Calendario Geniale 2022 Un pensiero filosofico ogni giorno per affrontare al meglio la giornata

Se l’obiettivo è quello di rendere questo 2022 un anno memorabile, ad aiutarvi in questa missione ci pensa Mr. Wonderful con il suo Calendario da tavolo 2022. Questo strumento include anche un blocco note adesivo e 5 segnalibri per pianificare al meglio tutti i momenti della giornata.

Calendario da tavolo Mr. Wonderful Il calendario per celebrare un anno da ricordare