Calendari Avvento Beauty: come pagarli di meno!

Il mondo dei calendari dell’Avvento Beauty è sempre più vasto: piacciono alle aziende – che sempre più numerose li propongono ai consumatori – e piacciono alle clienti che corrono per riuscire ad accaparrarsene almeno uno, prima che finiscano le scorte disponibili.

Possiamo risparmiare sull’acquisto dei cofanetti cosmetici di Natale dedicati all’Avvento? Oggi voglio spiegarti come risparmiare sull’acquisto di questi prodotti, con un esempio concreto, ma non solo!

Calendari dell’Avvento con cosmetici online: perché sono convenienti

Con i calendari dell’Avvento abbiamo la possibilità di tornare bambini, almeno per un mese all’anno. Ci piacciono perché ci permettono di regalarci ogni giorno una piccola sorpresa, senza spendere troppo.

I calendati dell’Avvento Beauty infatti non sono solo uno sfizio per le amanti della cosmesi. Sono una vera e propria occasione di risparmio in quanto, l’acquisto dei singoli prodotti contenuti all’interno di ogni calendario, ci sarebbe costato molto di più rispetto alla spesa sostenuta per l’acquisto di questo cofanetto.

E non è tutto: per chi adora i cosmetici ed ama prensersi cura del proprio aspetto, sono una vera e propria occasione per provare tanti nuovi prodotti a sorpresa.

I prezzi dei calendari dell’Avvento di bellezza sono molto vari: si viaggia dai pochi euro, per arrivare agli oltre 100€ per i calendari contenenti marchi di prestigiosi cosmetici.

Come risparmiare sull’acquisto dei calendari dell’Avvento beauty

Ed ora veniamo a noi. Se stai pensando di regalarti (o regalare) un calendario dell’Avvento contenente prodotti di bellezza, per questo Natale hai davvero l’imbarazzo della scelta.

Sono tantissimi i brand che ne hanno proposto almeno uno: alcuni marchi ne propongono addirittura delle versioni “deluxe” affiancate ai classici calendari dell’Avvento, più economici.

Le aziende di cosmetica che ne hanno prodotto almeno uno sono davvero tantissime: Bottega Verde, Lancome, Douglas, L’Occitane, Sephora, Amazon, Asos, Kiehl’s, Pupa e tantissimi altri.

Se vuoi farti furba e regalartene almeno uno, non perdere la possibilità di risparmiare subito passando per il servizio di cashback di Libero! Quasi tutti i brand che ti ho elencato sopra sono presenti come negozi aderenti e ti permettono di ricevere un rimborso in denaro (direttamente sul tuo conto corrente) di quanto avrai speso.

Il valore del cashback è variabile e dipende dall’insegna selezionata. Voglio farti un esempio concreto: il calendario dell’Avvento Pupa è in vendita nello shop online (raggiungibile da qui) al prezzo di 99€. Registrandoti al sito per la prima volta hai diritto ad uno sconto del 15% sul tuo primo ordine effettuato sul sito.

Dopo l’iscrizione, potrai vedere subito il tuo codice sconto: il prezzo scenderà da 99€ a soli 84,91€ (con spedizione gratuita). Ma grazie al tuo acquisto effettuato passando per il servizio di cashback di Libero, riceverai sul tuo conto corrente un ulteriore scnto: un cashback oltre il 6% di quanto speso!

Hai capito ora quanto sia conveniente far passare i tuoi acquisti tramite il cahback di Libero?

Questo consiglio si può applicare non solo ai calendari dell’Avvento beauty, ma puoi metterlo in pratica per ogni acquisto online che desideri fare: i negozi che aderiscono sono infatti tantissimi e riguardano numerose tipologie di negozi, come abbigliamento, scarpe, farmacie, supermercati, elettronica, viaggi e molti altri.

Scegli di utilizzare questo sistema per tutti i tuoi acquisti ed ogni anno potrai risparmiare centinaia di euro!