Gli epilatori che desideravi in sconto fino al 40% nel Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday di Amazon sono iniziate. Se volete approfittarne ci sono gli epilatori Braun Silk-èpil e Silk-expert con luce pulsata in sconto. Ottimi sia come idee regalo che come piccoli investimenti personali. Infatti, si tratta di prodotti che durano nel tempo e soprattutto che svoltano la vita di chi li utilizza: niente più peli incarniti o cerette dolorose, ma soprattutto la pelle rimane liscia molto più a lungo.

Tra i modelli più scontati ci sono i famosi Braun Silk-épil 9, nella versione standard oppure con accessori, tra cui cappuccio per il viso, rasoio, regolatore e rifinitore per zone sensibili come la zona bikini e altri strumenti utili. Entrambi senza filo e impermeabili, per garantire un’epilazione delicata nella vasca da bagno o sotto la doccia. I Silk-épil sono dotati di testina flessibile, per una rimozione dei peli più semplice ed efficace e 40 pinzette con tecnologia MicroGrip per pelle liscia per settimane.

Offerta Braun Silk-épil 9 con accessori Per una depilazione delicata e un trattamento lussuoso, direttamente a casa

Pensate a quanto costano le lamette usa e getta o le seduta dall’estetista. Con gli sconti del Black Friday potete risparmiare sul lungo periodo, regalandovi il lusso di un trattamento professionale, duraturo e delicato. Silk-èpil 9 standard costa 79,99 euro, invece di 134,99 euro. La versione con 13 accessori invece, passa da 144,32 euro, a 99,99 euro.

Offerta Braun Silk-épil 9 in sconto Impermeabile e flessibile, per depilarsi comodamente sotto la doccia

Le offerte del Black Friday in realtà permettono di fare acquisti ancora più strategici come gli epilatori a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5. Si tratta di dispositivi, sicuri, rapidi ed efficienti. Garantiscono una riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi, il che li rende davvero comodi e vantaggiosi.

Offerta Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata Con Testine di Precisione, La tecnologia a luce pulsata più veloce, sicura ed efficace per la rimozione permanente dei peli visibili

La tecnologia a luce pulsata è clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come sicura sulla pelle da una delle principali organizzazioni internazionali per la salute della pelle, la Skin Health Alliance.

Gli epilatori Braun luce pulsata intelligente sono dotati di sensore SensoAdapt, con protezione UV, si adattano in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per garantire il migliore risultato.

Offerta Braun Silk-expert Pro 5 per l'uomo L'epilatore a luce pulsata è perfetto anche per i peli maschili

Il nostro consiglio è di acquistare la versione da uomo, poichè contiene anche il rasoio ed è maggiormente scontato, quindi il risparmio effettivo è superiore. Potete aggiudicarvi Silk-expert Pro 5 a 319 euro, invece di 479 euro.

Le offerte Braun del Black Friday sono l’occasione d’oro per combattere definitivamente i peli, senza spendere migliaia di euro. Lo puoi anche acquistare “in società”, dividendo la spesa con amiche o con la sorella, perchè no?! L’importante è non lasciarsi sfuggire la promozione.

Scopri tutte le offerte degli Early Black Friday Deals di Amazon