Borse a tracolla economiche (e bellissime) per l’autunno-inverno 2020

Le borse a tracolla sono un must have per ogni donna: ci accompagnano in moltissime occasioni, racchiudono un piccolo mondo di oggetti e soprattutto parlano di noi e del nostro stile. Se non tutte possono permettersi di acquistare borse costose a ogni cambio di stagione, di certo sono moltissime le donne a cui piacerebbe stare al passo con la moda e soprattutto portare una ventata di novità tra i propri accessori. Per quanto riguarda le borse è assolutamente possibile, dal momento che anche marchi famosi mettono in commercio modelli di tutti i tipi a prezzi assolutamente accessibili.

Consigli per scegliere la tua borsa ideale

Il mercato degli accessori offre una vastissima serie di scelte in materia di borse. Per orientarsi in quella che potrebbe trasformarsi in una vera e propria giungla sarà bene seguire alcune linee guida che aiuteranno a scegliere in maniera più semplice la borsa perfetta per ogni occasione. Innanzitutto bisognerà stabilire la frequenza di utilizzo di una borsa a tracolla. Se si intende acquistare una borsa da usare ogni giorno bisognerà innanzitutto stabilire le caratteristiche indispensabili della borsa da acquistare. Dev’essere molto capiente o è importante che sia soprattutto ben organizzata? Molto spesso infatti si pensa che acquistare una borsa che possa contenere tutto sia la soluzione migliore, ma si finisce spesso per perdere un sacco di tempo nel ripescare gli oggetti che avevamo messo in borsa perché mancano scomparti e organizer.

Una borsa di utilizzo frequente, anche economica, dovrà essere realizzata in materiale di qualità e si dovrebbe optare per le tracolle in metallo o in tessuto rispetto a quelle di similpelle, che tendono a rovinarsi con maggiore facilità. Se invece abbiamo la necessità di acquistare una borsa che useremo raramente o che addirittura useremo una volta sola è sicuramente più consigliabile puntare sull’aspetto piuttosto che sulla comodità e cercare di spendere il meno possibile. Ci sono alternative molto valide sul mercato, da tenere in considerazione soprattutto in vista di cerimonie e altre occasioni che richiedono un look formale. Infine, si potrebbe scegliere di ragionare sul lungo periodo, acquistando una borsa di fascia di prezzo media che abbia uno stile particolarmente sobrio e un colore molto neutro come il nero, così che possa essere utilizzata in tutte le occasioni formali in cui abbiamo assolutamente bisogno di una borsetta elegante.

A tutto colore: borse a tracolla che non passano inosservate

Durante la stagione fredda siamo naturalmente portate a indossare colori e outfit più discreti, meno stampe, più colori base, moltissimo nero. Proprio per questo motivo a volte avremo l’impressione che al nostro guardaroba manchi un po’ di vivacità. Perché non acquistare, allora, una borsa a tracolla coloratissima che sia in grado di rendere indimenticabile anche l’outfit più essenziale? Chi sta già storcendo il naso dovrebbe ricredersi: ci sono moltissime possibilità di giocare con il colore senza utilizzarne troppo ed esaltando soprattutto i dettagli dell’accessorio. Pepe Jeans ha creato una borsa a tracolla dalla cinghia in tessuto a fasce multicolor e dal corpo in similpelle giallo ocra. Sobria e assolutamente classica nella forma, questo modello fa del colore il proprio punto di forza e porta un po’ dell’allegria estiva anche nel cuore dell’autunno. Scoprila su Amazon.

Per chi si sente una vera principessa delle fiabe Miss Lulu ha creato una romanticissima borsa a tracolla dalla forma stondata in similpelle rosa confetto o azzurro baby. I dettagli sono curatissimi, con una piccola nappa a decorare l’attaccatura della cinghia e una raffinatissima chiusura decorativa in metallo dorato (Acquistala su Amazon). Disponibile in versione bianca e in versione dark, il modello realizzato da Marco Tozzi non punta sulle grandi quantità di colore acceso, quanto piuttosto sui raffinatissimi dettagli come la fodera e le impunture, che fanno di una borsa a tracolla dalla forma classica un pezzo unico e memorabile. Adorabile il ciondolo a forma di cuore utilizzato come pendente in coordinato con la chiusura metallica in argento. Questa borsa è disponibile su Amazon.

Di dimensioni più contenute, contrariamente al modello precedente la borsa realizzata da Tommy Hilfiger punta tutto sul colore per catturare l’attenzione e non lasciarla più andare. Si tratta di una borsa a tracolla non molto più grande di una pochette in similpelle rosa shocking dalla lunga cinghia regolabile. Anche se la versione in nero è elegante e raffinata, l’alternativa in blu cobalto rimane la nostra preferita. Perfetta sia per un look da sera a cui aggiungere un tocco di carattere sia per un’uscita di giorno con un look casual e sbarazzino. Ad adorarla saranno soprattutto le appassionate di fotografia, che potranno portare comodamente in giro la propria macchina fotografica senza rinunciare allo stile. Trovi questa borsa su Amazon.

Animalier che passione: le borse ruggenti del 2020/2021

Le borse in pelle di rettile sono sempre state un must della moda in grado di passare indenne attraverso tutte le nuove tendenze della moda rimanendo un classico assoluto e irrinunciabile. Fortunatamente le nuove istanze animaliste che hanno conquistato anche l’ambito del fashion hanno fatto sì che nella stragrande maggioranza dei casi la pelle autentica fosse sostituita da pelle sintetica di ottima qualità, in grado di replicare in maniera quasi perfetta la sensazione tattile restituita dalla vera pelle e ovviamente tutte le sue sfumature di colore naturali. Tra i molti vantaggi della pelle sintetica ci sono anche la semplicità di manutenzione con cui è possibile pulire e smacchiare le borse e il costo estremamente contenuto rispetto ad accessori identici realizzati con la più costosa pelle autentica.

Un modello insolito di borsa a tracolla in pelle sintetica è quello proposto da Marco Tozzi, che ha optato per una borsa dalla forma quasi perfettamente circolare, ma tagliata alla base in modo da potersi reggere perfettamente in piedi. Il bellissimo color borgogna scelto per questo modello si abbina perfettamente alle texture che riproduce la pelle di coccodrillo. Disponibile anche in varianti di colore più classiche come il color cuoio, il grigio e il nero, questa borsa potrebbe trasformarsi nella compagna fidata di molti anni di piccole avventure quotidiane. Scegli su Amazon il tuo colore preferito. Molto più classica e profondamente legata ai dettami della moda di un tempo la borsa di Clarks ispirata al perfetto bon ton.

La forma a trapezio, la piccola manica che permette di utilizzarla anche come raffinatissima borsetta da polso e soprattutto la chiusura circolare in metallo dorato ne fanno una borsa intramontabile dallo stile ultra chic. Questo modello è acquistabile su Amazon. Un’alternativa vagamente più aggressiva, con una stampa che riproduce fedelmente la pelle di pitone, la borsa a tracolla proposta da Tom Taylor aggiunge alla stampa animalier la personalità del metallo, introducendo delle maglie di catena all’interno della tracolla. Questo modello è disponibile in due varianti di colore: quella in grigio e bianco è molto più economica rispetto all’altra, realizzata nei toni del rosa ma, anche la versione più costosa ha comunque un costo piuttosto contenuto. Controlla sua Amazon il prezzo.

Very Basic: le borse a tracolla con cui non sbagli mai

Non tutte le donne amano indossare borse a tracolla: le ragazze giovani preferiscono le comodissime shopper, che permettono di portare con sé letteralmente qualsiasi cosa, dai quaderni dell’università fino al tablet e alla pochette per il trucco. Le donne più dinamiche preferiscono invece lo zainetto alla classica borsa da spalla o da tracolla, perché ha una capienza maggiore e assicura molta più libertà di movimento rispetto a una borsa più elegante. La borsetta a tracolla però, quando è piuttosto elegante, è un’alternativa intelligente e comoda alla pochette ed è ideale durante le occasioni formali (come cerimonie, pranzi di lavoro, feste).

Naturalmente, se non si utilizzano spesso borsette a tracolla molto eleganti è meglio puntare su modelli basic dai colori neutri, facilissime da abbinare ma sopratutto infallibili dal punto di vista dello stile. Moschino propone una borsetta a tracolla con il nome del brand in lettere dorate di grandi dimensioni che rappresentano l’unica decorazione dell’accessorio. La base è una borsetta in similpelle nera dalla lavorazione trapuntata che forma piccoli rombi grazie a una serie di impunture tono su tono. A completare un accessorio chic e glamour c’è la catena in metallo color oro che aggiunge un tocco deciso a un modello altrimenti molto classico. Scoprila su Amazon.

Una proposta elegante e molto più economica è quella di Tom Tailor, che ha realizzato una perfetta pochette a tracolla in coloro cuoio e nero, senza fronzoli, senza decorazioni vistose: soltanto classe e comodità a un prezzo estremamente accessibile: controllalo su Amazon. Infine, per chi ha bisogno di acquistare una borsa di un colore particolare assicurandosi di non spendere una fortuna, ci sono le graziosissime alternative proposte da Trada: si tratta di borsette eleganti ed essenziali, caratterizzate da piccole e adorabili decorazioni in metallo (ciondoli a forma di cerbiatto, piccole corone eccetera) e da una moltitudine di colori adatti a ogni occasione. Scopri tutte le varianti di questo modello su Amazon.