Borse di paglia a meno di 50 euro: i modelli da acquistare subito

Fonte: iStock

Quest’estate le borse di paglia sono un vero trend. Sdoganate dalle spiagge, sono diventate accessori imprescindibili per i look estivi di ogni vera amante della moda. A secchiello, grandi, piccole, ce ne sono per ogni gusto, forma e dimensione e si adattano perfettamente ad ogni outfit, con un tocco chic.

Perfette per cene e aperitivi in riva al mare, le borse di paglia sono spesso capienti e ideali anche per le gite diurne e la città.

In ogni occasione, la borsa di paglia è l’alleato perfetto per completare il look in modo glamour ma mai troppo impegnativo. Inoltre, ci sono tantissimi modelli, anche low cost. Da avere assolutamente.

La classica borsa di paglia

Se siete amanti delle borse di paglia classiche, allora potete optare un modello tipo shopper, grande, da portare a braccio. Su Amazon ne trovate una bellissima a soli 36 euro, in rattan di alta qualità, paglia, fodera in poliestere e poliuretano. Con chiusura lampo, è davvero molto capiente. Potete riempierla a più non posso con trucchi, occhiali, portafoglio, chiavi, cuffie, ma anche tablet e oggetti più ingombranti.

Borsa a Tracolla con dettagli in pelle

Bellissimo anche il modello a postina, con dettagli di pelle. Realizzata in paglia di carta resistente, fatto a mano e ben costruito, dona un tocco bohémien e chic. Rifinita con piedini protettivi, fodera con motivo floreale, ha spallacci in pelle regolabili lunghezza, così da poter essere indossata anche a tracolla. Costa meno di 20 euro.

Postina in paglia Con finiture di pregio e piedini per evitare l'usura

Tracolla in Paglia

Se siete alla ricerca di una borsa più piccola e adatta alle uscite, allora optate per una tracolla di paglia intrecciata. Quella di MaoXinTek è davvero perfetta, con una forma un po’ affusolata, da quel tocco Sex and the City ai look estivi. Realizzata a mano da artigiani professionisti con paglia naturale, si tratta di un accessorio moda ecosostenibile e unico, ma soprattutto low cost: costa soli 14,99 euro.

Borsa di paglia da città

Per la città e il lavoro, potete optare per una borsa ampia, con manici medi. Il modello di MaoXinTek è stupendo, non sembra la classica borsa di paglia da spiaggia, ma una vera e propria borsetta da ufficio. Realizzata a mano da artigiani, è dotata di manici morbidi e confortevoli con una lunghezza adatta per essere indossata a spalla. La potete avere a 16,99 euro.

Borsa in paglia per la città Di alta qualità ma ad un prezzo accessibile

Se invece volete una borsa da città dai toni più scuri, con finiture in finta pelle e più elegante, è meglio quella di Joseko. Robusta, resistente e perfetta per lavoro e vacanze. Costa leggermente di più: 25,99 euro.

Il secchiello in paglia

Altro classico intramontabile, è il secchiello in paglia. Con l’interno foderato di stocca e una coulisse per chiudere e proteggere il contenuto. Ha manici e dettagli in finta pelle nera, che rendono questa borsa elegante e stilosa. Da portare a braccio, oppure a tracolla, è molto capiente e di gusto. Il prezzo è decisamente accessibile, 26,90 euro.

Ora che sapete che le borse di paglia costano poco non vi resta che scegliere il modello che più vi piace e iniziare a sfoggiare il vostro nuovo accessorio alla moda.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram