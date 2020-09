Le borse autunnali più di tendenza nell’autunno-inverno 2020

editato in: da

Con la fine dell’estate e l’arrivo dei primi giorni d’autunno ricominciano tutti gli impegni lavorativi e familiari che riempiono costantemente le nostre giornate. Come sanno tutte le donne, per riuscire a portare a termine le tante incombenze di ogni giorno l’organizzazione è fondamentale e una borsa perfetta è un’alleata indispensabile per portare sempre con noi e tenere in ordine tutto ciò che ci occorre a superare brillantemente il nostro tour de force giornaliero. Ovviamente optare per comodità e organizzazione non significa rinunciare definitivamente al glamour. I più famosi brand di borse hanno creato modelli adatti a tutti i gusti e in grado di soddisfare le esigenze di tutte.

Borse autunno – inverno a zainetto

Le borse a zainetto sono assolutamente indispensabili per quelle donne che hanno bisogno costantemente di avere le mani completamente libere e il corpo privo di ingombri. Una borsa a zainetto è pratica, versatile, in grado di passare rapidamente da borsa per l’ufficio a compagna fidata di ogni giorno senza perdere nulla del suo stile. Per l’autunno – inverno 2020 Tommy Hillfiger propone un modello di zaino senza fronzoli, capiente, robusto e soprattutto estremamente pratico grazie alla sua forma ampia e regolare e al materiale semirigido grazie al quale la mantiene in maniera impeccabile. Perfetto per quelle donne che amano la qualità, l’affidabilità e l’efficienza e credono che nel glamour less is more. Scopri il prezzo su Amazon.

Di carattere completamente differente il modello Desigual: il tessuto nero si illumina per le moltissime applicazioni multicolori che creano vivaci decorazioni floreali in grado di trasmettere allegria e buonumore rimanendo fedele all’animo bohemien che da sempre caratterizza questo marchio. Scopri questo adorabile zainetto su Amazon. Per le donne sportive, che non intendono portare con sé ogni giorno un po’ d’avventura è perfetto un capiente zaino in pelle sintetica dal colore naturale, ispirato alle borse da viaggio e ai vecchi zaini militari dotati di moltissime tasche a cerniera per organizzare ogni cosa perfettamente. Il prezzo? Più basso di quello che credi: scoprilo su Amazon!

Complici di ogni giorno: le indispensabili shopper

Le shopper sono un modello estremamente versatile, in grado di adattarsi alle esigenze di qualsiasi momento. Si dice che la borsa dica moltissimo della donna che la indossa: questo vale in particolare per la shopper, la borsa per eccellenza. Per le donne che amano pensare a se stesse come donne in carriera, dallo spirito rigoroso ed elegante, che si concentra sulla sostanza più che sull’apparenza, Calvin Klein ha disegnato la shopper perfetta. Si tratta di una borsa realizzata in similpelle di ottima qualità, dalla comodissima forma a trapezio attraversata da impunture orizzontali e verticali che ne esaltano l’eleganza. La trovi su Amazon.

Leggermente più essenziale ma molto simile nelle forma e nelle dimensioni, è la morbidissima shopper Timberland per l’inverno 2020 – 2021. A renderla inconfondibile la decorazione in coloro ottone che riporta il logo del marchio. È disponibile in vari colori: scegli su Amazon il tuo preferito! Per chi ama invece il modello bauletto, classico, comodo e ancora perfettamente alla moda, c’è la shopper di Desigual, che unisce il caldo colore del cuoio alle inconfondibili decorazioni geometriche e floreali che hanno fatto il successo del brand. Anche in questo caso il prezzo è piuttosto contenuto, e la borsa bellissima: puoi trovarla su Amazon.

Borsette a tracolla: le novità autunno – inverno 2020

Le borsette a tracolla si scelgono principalmente per le loro caratteristiche estetiche, dal momento che di sera portiamo con noi soltanto lo stretto indispensabile: ecco i modelli imperdibili della nuova stagione. Clarks ha realizzato una adorabile borsetta a tracolla color ciliegia che si abbina perfettamente ai caldi colori autunnali che sceglieremo di certo per il nostro outfit (ma è possibile acquistarla anche in colori più neutri come il nero e il cuoio). Semicircolare, con un’elegante e discreta chiusura dorata e abbastanza sottile da non ingombrare, è la borsetta fatta apposta per questa stagione: scoprila su Amazon.

Sempre di Clarks una borsetta a tracolla rettangolare in similpelle di serpente dai colori freddi che risalterà su qualsiasi tipo di outfit. Un accessorio elegante e raffinatissimo, assolutamente imperdibile per il prossimo inverno. È disponibile su Amazon. Sempre in similpelle di serpente il modello proposto da Marco Tozzi: colori caldi e naturali (disponibili in tre varianti: ocra, marrone scuro, grigio), un carattere deciso, raffinato e un po’ selvaggio per una borsa che non rinuncia a dettagli particolari come la tracolla a catena, realizzata in metallo. Scoprila su Amazon.