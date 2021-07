Borsa termica: l’alleata perfetta per andare al mare e non solo

editato in: da

Il tempo per le gite al mare e per l’escursione in montagna è finalmente arrivato: un po’ di meritato relax sotto l’ombrellone o immersi nella natura insieme agli amici e quello che ci vuole per staccare un po’ la spina e ricaricarsi dopo un anno impegnativo sotto tanti punti di vista.

Se vai fuori per una giornata al mare o per una lunga passeggiata, ti consigliamo sempre di portare con te bevande fresche e un po’ di cibo: frutta, snack rapidi o anche un pranzo leggero da consumare direttamente in spiaggia o in pineta. In questo caso avrai sicuramente bisogno di una borsa termica per conservare alla giusta temperatura cibo e bevande.

Con le alte temperature, infatti, trasportare gli alimenti senza la giusta refrigerazione è molto rischioso. Basta veramente poco per trasformare la tua buonissima insalata di pasta fredda, in un cibo avariato e non commestibile. Per non parlare dell’acqua che in estate non può ma mai mancare, ma deve essere fresca per dissetare e rinfrescare.

Per tutte queste ragioni, non puoi non portare con te una borsa termica di buona qualità, comoda da trasportare e compatta, cioè che non prenda troppo spazio, ma che sia comunque capiente per portare il cibo e le bevande per una giornata fuori casa. La borsa termica è comoda anche per trasportare il pranzo in ufficio durante la stagione estiva, soprattutto se usi i mezzi pubblici e non hai un frigorifero a disposizione per conservare il tuo pranzo.

In commercio sono disponibili vari tipi di borse termiche, di grandezze e materiali diversi. Scopriamo insieme 3 dei modelli più comodi e belli da acquistare.

Zaino termico

Lo zaino termico è la scelta adatta se stai organizzando un’escursione in montagna o una passeggiata in una città d’arte. Lo zainetto è impermeabile e facile da pulire e soprattutto è comodo da indossare, grazie agli spallacci larghi e confortevoli. Presenta un’ampia apertura e 2 tasche laterali in rete per riporre bevande, bottiglie e ombrelli. La borsa Lifewit ha anche una tasca a rete sul coperchio per tenere i tovaglioli e una tasca frontale profonda per mettere, chiavi e altri piccoli oggetti.

Uno zaino compatto che grazie a una capacità di 20 litri può contenere fino a 30 lattine o una combinazione di bevande e alimenti.

Borsa termica da 20 L

Costume, asciugamano un libro e una buona e gustosa insalata di riso: non ti manca nulla per dedicarti alla tua giornata di relax al mare o in piscina. Per mantenere fresco e appetitoso il pranzo, puoi scegliere la borsa termica da 20 L di B.Prime.

L’altezza consente di trasportare anche bottiglie e il suo peso complessivo di 400 g, la rende una borsa maneggevole e leggera da trasportare. Il design è elegante è dotata di tracolla e tre tasche esterne ed è disponibile in più colori.

Borsa termica 15 Litri

Piccola e pratica questa borsa termica è l’ideale per trasportare il pranzo in ufficio nel periodo estivo, ma è abbastanza capiente da poter contenere due bottiglie d’acqua da 1 litro e mezzo.

La borsa è colorata e sgargiante e l’esterno della borsa termica è realizzato in tessuto Oxford, resiste all’acqua ed è facile da pulire La fodera interna è realizzata in lamina PEVA ecologica e imbottita con schiuma EPE da 6 mm per una grande resistenza termica.

