Bodyshape, scopri la forma del tuo corpo e valorizzati con Lookiero

Raccontare ed esaltare le forme femminili, rendendo onore alla diversità: la bodyshape è tutto questo e molto altro. Un concetto fondamentale che si è fatto spazio in Italia anche grazie a Lookiero, il portale che mette a disposizione degli utenti un personal shopper online per trovare il look giusto.

Cos’è la bodyshape (e perché dovresti conoscerla)

Scegliere la bodyshape vuol dire prima di tutto abbracciare l’idea di variety. La bellezza infatti non è qualcosa di unico, ma esistono tantissime forme diverse di essa, a partire dai corpi. Scoprendo forme e proporzioni possiamo dunque capire come valorizzarle. Non parliamo di taglie, ma di misure che indicano come sono distribuite le curve del tuo corpo. Un concetto tanto semplice quanto potente che ti aiuterà a sentirti più bella e ad amarti perché ti permetterà di trovare i capi perfetti per te.

Bodyshape, scopri la tua forma e il look giusto

Come scoprire la tua bodyshape? Dopo aver misurato spalle, girovita e busto, calcola la forma del corpo per trovare il look migliore. Ne esistono diversi e conoscerli ti permetterà di valorizzarti al meglio, puntando sui capi giusti.

Il corpo a rettangolo

Chi ha un corpo rettangolare presenta una misura di petto, spalle e fianchi che è simile. Inoltre non si hanno più di 2 centimetri di differenza e la misura maggiore è quella riferita alle spalle. In linea generale il girovita dovrebbe essere circa il 25% più piccolo rispetto alle spalle oppure al petto.

Il segreto per celebrare la silhouette a rettangolo? Marcare il girovita in modo da bilanciare al meglio tutta la figura. Fai come Gigi Hadid, Kendall Jenner e Cameron Diaz: punta su pantaloni dritti oppure svasati, meglio a vita alta o slim fit. Scegli abiti e gonne che sottolineano il punto vita, accompagnati da blazer o giacche aderenti. Il taglio migliore? Quello asimmetrico che crea curve.

L’abito del cuore ha uno stile svasato, è stretto in vita e con un taglio a forma di A. Sceglilo con una cintura oppure arricciato in vita, arricchito da volant sulle spalle e con maniche a palloncino.

Il corpo a triangolo (o a pera)

Chi ha un corpo a triangolo tende ad avere i fianchi più larghi di petto e spalle. Si parla di fisico a pera se i fianchi risultano il 5% più grandi rispetto a spalle o busto. Scegli colori audaci, con trame, stampati e volumi. Indossa delle scollature profonde, optando per colori scuri e discreti nella zona inferiore. I pantaloni più adatti? Quelli dritti oppure svasati, mentre gonne e abiti ad A diventeranno i tuoi grandi alleati, seguendo l’esempio di Beyoncé e Jennifer Lopez.

Il vestito dei sogni è strapless, con le spalle cadenti. Fiocchi oppure ornamenti nella zona superiore esaltano la shape, accompagnati da tagli diritti nella parte inferiore.

Il corpo a triangolo invertito

Se hai una forma del corpo a triangolo invertito avrai le spalle più ampie dei fianchi. Per calcolarlo ti basterà misurare spalle o fianchi, dividendo il valore per la misura del petto. Se otterrai un risultato maggiore di 0,5 sarà la tua silhouette. Per valorizzare al meglio la tua forma, fai risaltare gambe e fianchi. Preferisci scollature a cuore, tonde oppure a V. Evita trame, volume e volant nelle zone superiori, mentre per quelle inferiori scatenati con tessiture, colori e stampati. Le gonne a pieghe oppure midi sono l’ideale per te, proprio come i pantaloni dritti e svasati. Segui l’esempio di Demi Moore e Angelina Jolie: non dimenticare gli accessori, indossando collane sottili e molto lunghe. L’abito ideale è arricciato sul punto vita e non segna la figura. Sceglilo monocolore e con scollature profonde.

L’abito ideale è scampanato oppure con una sottogonna voluminosa, perfetta per deviare l’attenzione verso la parte inferiore del tronco. L’arricciatura nel punto vita è il segreto per non segnare la figura.

Il corpo a clessidra

Le persone con il corpo a clessidra presentano fianchi e spalle di misure simili. Hanno una vita ben definita, con spalle, fianchi e busto allineati. Se è il tuo caso, il girovita dovrà essere il 25% più stretto rispetto alle spalle e al busto. Prova a sfoggiare scollature rotonde, quadrate e a V. Indossa camicie, giacche aderenti e magliette incrociate, abbinate a jeans skinny, a vita alta o slim fit. Le gonne a matita e gli abiti avvolgenti in questo caso sono il top. Il consiglio? Imitando Kim Kardashian e Sofia Vergara sfrutta le cinture per concentrare l’attenzione sulla vita.

Il vestito più consigliato è aderente, a portafoglio oppure incrociato e con scollo a V. I colori a tinta unita e i print leggeri sono eccezionali!

Il corpo a diamante

Il fisico a diamante (detto anche a rombo) è considerato l’opposto di quello a clessidra. I fianchi sono più ampi rispetto al busto che è invece più stretto delle spalle. Il punto vita, in particolare, è poco marcato. Proprio come Oprah e Kathy Bates dovresti evitare top e bluse aderenti, puntando invece su scollature perfette per allungare il collo e look monocromatici.

L’abito giusto è corti, mini o midi, con una scollatura marcata, meglio se rettangolare o quadrata, per valorizzare il corpo al massimo.

Il corpo a ovale

Nella forma a ovale, le spalle e i fianchi sono allineati, mentre il punto vita è leggermente prominente. In questo caso i capi oversize sono da evitare, così come le stampe eccessive o i tessuti rigidi. Largo spazio invece alle linee che slanciano la figura e ai capi a tinta unita.

Il vestito giusto? In stile imperiale, meglio se con le spalle scoperte, lungo sino al ginocchio. Il modello preferito di Rebel Wilson, Queen Latifah e Melissa Mccarthy.

Dopo aver scoperto la tua silhouette il Look Personal Shopper di Lookiero sfrutterà queste preziose informazioni per valorizzarti al massimo!

Ora che conosci la tua bodyshape usala in Lookiero!

Il modo migliore per indossare qualsiasi look dunque è quello di conoscere davvero se stesse e il proprio corpo. La bodyshape ci insegna proprio questo: quali sono i capi giusti per esaltarci. Un principio seguito anche da Lookiero, il servizio di Personal Shopper online che da sempre punta a esaltare l’unicità e la bellezza di ognuno.

La piattaforma è nata proprio per aiutare le donne a esprimersi e valorizzarsi al meglio, grazie all’aiuto di un esperto in grado di scegliere e consigliare i capi migliori in base al tipo di silhouette. L’obiettivo? Esaltare il fascino naturale!

Il bello di Lookiero è che permette di ricevere la consulenza di un Personal Shopper direttamente da casa, in modo super veloce e in pochi semplici passi. La prima cosa da fare è creare un account e compilare il proprio profilo di stile. Sarà grazie al formulario – con taglia, gusti e preferenze – che verrà creata la box con 5 capi selezionati appositamente dal Personal Shopper e accompagnati da schede per realizzare i vari look.

Compilare il profilo ruba solamente cinque minuti, ma consente di ottenere moltissimi benefici. Per stabilire quale sia la tua bodyshape e trovare lo stile perfetto con Lookiero, prendi le misure di spalle, busto e girovita. Posiziona il metro orizzontalmente, sulle spalle nel punto più alto, poi fallo passare intorno al corpo. Ripeti l’operazione all’altezza dei seni, evitando di tirare oppure di premere il nastro, lasciando che si adatti in maniera naturale. L’ultimo step è il girovita: per prendere la misura è fondamentale usare come punto di riferimento la zona sopra l’ombelico. Una volta terminato annota tutte le misure e calcola la silhouette.

A questo punto potrai ordinare il tuo Lookiero compilando il semplice quiz dove indicare taglia, stile preferito e perfino desideri e necessità particolari. Ti basterà cliccare poi su “Ordinare il mio Lookiero”, inserendo le informazioni per spedizione e pagamento. Non appena l’ordine verrà confermato riceverai il tuo pacco personalizzato nella data prescelta. All’interno della box troverai 5 capi selezionati appositamente per te dalla tua Personal Shopper, che con cura ha studiato il tuo profilo di stile e sa come valorizzarti al meglio.

A casa potrai provare comodamente tutti i capi e sperimentare i look. Nei tre giorni successivi potrai scegliere quello che ti piace e ciò che invece vuoi restituire. Se tieni tutti i pezzi prescelti avrai uno sconto del 25% mentre se tieni anche solo 1 capo la consulenza personalizzata di 10 euro, ti verrà detratta dal costo totale dell’acquisto. Organizzare il reso è semplicissimo. Nella box infatti si trova il sacchetto per il reso con etichetta già precompilata, basterà tornare sul proprio profilo su http://www.lookiero.it e seguire i semplici passaggi per gestire il reso.

Bodypositivity: impara a esaltare la tua bellezza

Sin dalla sua nascita, Lookiero ha scelto di abbracciare la bodypositivity, valorizzando l’unicità della bellezza di ogni donna. L’idea di perfezione diffusa dai media e la pressione sociale spesso spingono le donne a non amare né accettare il proprio corpo. Lookiero (che ha anche una personal shopper app) si è da sempre distinto per la volontà di sposare un’immagine naturale di ogni donna, nella convinzione che lo stile sia un mezzo essenziale a disposizione di tutti per valorizzare la propria immagine, sentirsi più sicure e forti.