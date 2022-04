Body pillow: il cuscino da gravidanza che fa dormire meglio tutte

Il body pillow è un cuscino dalla forma molto allungata nato per sorreggere il corpo mentre si dorme. Inizialmente indicato per sostenere il pancione delle donne in dolce attesa, oggi è diventato protagonista di chi ha deciso di migliorare la qualità del proprio sonno.

Body pillow: cos’è e perché fa bene

Il body pillow è il cuscino è progettato per sostenere il corpo durante la notte, contrastando il sonno agitato dovuto a mal di schiena e collo: sostenendo il corpo e la sua muscolatura consente apportare benefici alla respirazione favorendo un generale rilassamento. Oltre ad essere utilizzato dalle donne in gravidanza per sostenere il pancione, è sempre più in uso anche fra tutti coloro che vogliono semplicemente dormire meglio.

Ovviamente non tutti i body pillow sono uguali fra loro, ma si differenziano principalmente per forme, dimensioni e materiali: alcuni cuscini si presentano come dei semplici cilindri allungati, mentre altri modelli sono capaci di regalare un vero e proprio abbraccio avvolgendo completamente la persona.

La scelta del modello di body pillow più adatto dipende quindi dal tipo di esigenza e dalle problematiche che vogliamo risolvere.

Body pillow ad anello

Il cuscino ad anello è sicuramente quello più conosciuto. Leggero, poco ingombrante e facile da inserire in un borsone da viaggio, il body pillow ad anello è l’alleato perfetto per chi vuole affrontare lunghi tragitti in auto, in aereo o in treno e giungere a destinazione senza quei dolori tipici dei percorsi impegnativi. Questo tipo di cuscino può essere anche in versione gonfiabile, così da essere riposto in uno spazio davvero ridotto quando non viene utilizzato, e trasformarsi in pochi minuti in un alleato perfetto per sostenere il collo.

La sua popolarità e il benessere che permette di avere lo rendono un elemento perfetto non solo per i lunghi viaggi, ma anche per i momenti di relax sul divano. Grazie a questo cuscino infatti un pisolino sul divano non produrrà fastidiosi mal di schiena dovuti a una innaturale posizione del collo causata dalla testa piegata di lato.

Guarda su Amazon i migliori cuscini ad anello per migliorare il sonno

Body pillow cilindrico

Chi soffre di mal di schiena e vuole un cuscino che allevi le tensioni alla colonna vertebrale, sicuramente troverà nel body pillow cilindrico il suo elemento perfetto. Questo modello ricorda nella forma il più classico cuscino alla francese, ma a differenza di quest’ultimo offre qualche funzionalità in più. Grazie alla sua forma stretta e allungata si rivela infatti ideale per essere collocato tra le ginocchia, e non solo sotto al collo.

Questa caratteristica gli permette di donare sollievo a coloro che sono abituati a dormire su un fianco, poiché consente di mantenere collo e schiena allineati. I benefici di questa posizione più naturale si notano al risveglio, quando dopo un sonno rigenerante ci troviamo in perfetta forma e il mal di schiena spesso sofferto rimane un ricordo relegato al passato.

Anche coloro che si dedicano alle pratiche yoga e pilates potranno trovare nel cuscino per il corpo cilindrico uno strumento alleato per il loro benessere, perché distendere la muscolatura del corpo in maniera efficace risulterà molto più semplice.

Guarda su Amazon i migliori body pillow a forma di cilindro

Body pillow a forma di U

Pensato per le donne in gravidanza il cuscino per il corpo a U iniziò a diffondersi negli Anni Novanta. La sua capacità di sostenere braccia e schiena da entrambi i lati però hanno presto conquistato un pubblico molto più ampio, divenendo ben presto uno strumento utile non solo per le donne in dolce attesa, che con questi cuscini possono sorreggere il peso del pancione, ma per tutti coloro che vogliono potersi concedere un sonno davvero rigenerante.

Dormire su un lato favorisce la circolazione sanguigna, ma molto spesso questa posizione viene evitata poiché estremamente scomoda. Nel letto non esistono infatti soffici appoggi laterali. Con il cuscino per il corpo a forma di U tutto diventa più semplice: il suo interno è infatti pensato per accogliere tutto il corpo e consentire di assumere anche questa posizione salutare durante il sonno.

Proprio grazie alla sua forma allungata i body pillow a U sono spesso utilizzati anche da coloro che soffrono di gonfiore alle gambe e ai piedi. Sollevare gli arti a un livello pari o superiore a quello del corpo migliora il flusso sanguigno e contrasta la ritenzione idrica, spesso causa dei gonfiori alle gambe. E chi soffre di reflusso gastroesofageo notturno o di bruciori allo stomaco? Anche per loro il cuscino per il corpo a forma di U può trasformarsi in una utile terapia naturale ed efficace.

Guarda su Amazon i migliori body pillow a forma di U

I body pillow scelti per voi: la nostra classifica

Koala Babycare cuscino gravidanza

Lo abbiamo selezionato perchè è il più venduto su Amazon, con tantissime opinioni positive. Il cuscino Koala Babycare è pensato principalmente per le donne in dolce attesa, eliminando il dolore alla schiena durante il riposo in posizione laterale. Inoltre, grazie alla sua forma, può essere richiuso alle estremità aiutandoti durante l’allattamento, sostenendo il bambino e alleggerendoti del peso del bebè.

Cuscino BalladHome

Con oltre 235 voti, si è guadagnato 4,5 stelle questo cuscino a forma di U ideale per tutta la gravidanza e l’allattamento. La federa è rimovibile e lavabile ed è disponibile in diversi colori (ben 8). Nella classica posizione a U è un valido aiuto per riposare bene, durante l’allattamento riesce a fornire un valido sostegno alla schiena della neo mamma, contribuendo a sostenere anche il bambino. Inoltre può essere utilizzato anche sul divano, garantendo la massima comodità.

Cuscino Medela

Lo abbiamo scelto grazie alle numerose recensioni su Amazon che hanno ottenuto una media di 4,5 stelle. Dotato di borsetta, può essere riposto con facilità per essere trasportato ovunque (o per essere conservato in auto). Il cuscino offre un valido aiuto sia durante il riposo, che durante l’allattamento. L’imbottitura è composta da soffici microperle in polistirene espanso: risulta essere quindi molto confortevole. Inoltre le fibre sono naturali e traspiranti in puro cotone 100% rimovibile e lavabile.

Cuscino Hometex

Lo abbiamo scelto per il prezzo vantaggioso e le tantissime recensioni positive. Disponibile in vari colori, è il cuscino di sostegno più venduto nel Regno Unito, realizzato con tessuto anallergico. È l’ideale sia durante la gravidanza, che per chi desidera alleviare i dolori alla schiena, alle anche, alle spalle e al collo. L’esterno di questi grandi cuscini è realizzato in policotone e misurano 2,7 m in totale.

Cuscino Sleepling

Abbiamo scelto questo modello perchè con fantasia neutra che lo rende adatto a tutta la famiglia. Il prezzo è molto conveniente e le recensioni (oltre 26.000) hanno portato la valutazione di questo prodotto ad una media di 4,5 stelle.

Il cuscino Sleepling è realizzato con una federa in microfibra antiallergica e morbidissima, mentre l’imbottitura è realizzata con palline di fibra cave. È lavabile fino a 60° e può essere messo in asciugatrice.

Come si usa il body pillow

L’utilizzo del body pillow è diverso a seconda del modello scelto. Il cuscino corpo ad anello, per esempio, è progettato per essere collocato dietro alla testa, in modo che questo strumento avvolga il collo in modo naturale sorreggendo così la testa nel caso in cui si venga colti da improvviso colpo di sonno in auto o sul divano.

Il body pillow cilindrico deve essere posizionato sotto alla testa, facendo in modo che quest’ultima si trovi al centro. Questo consente di mantenere il collo perfettamente allineato alla schiena. Lo stesso beneficio si ottiene mettendo il body pillow cilindrico tra le gambe: in questo caso il cuscino per il corpo cilindrico assicura allineamento tra gli arti inferiori e la spina dorsale.

Il modello di cuscino per il corpo forse più datato e al tempo stesso ricco di benefici effetti per il corpo è il body pillow a U. Può essere posizionato sopra al letto in modo da contenere tutto il corpo al suo interno, utilizzando la parte che unisce i due lati come elemento per sorreggere il collo oppure capovolto, per favorire il flusso sanguigno agli arti inferiori.

Per chi è consigliato il body pillow

Nel corso dell’articolo abbiamo già accennato ai soggetti che possono trarre beneficio dall’impiego del body pillow. In pratica si tratta di un cuscino per il corpo adatto a chiunque voglia concedersi un sonno rigenerante, capace di fare affrontare il nuovo giorno senza più mal di schiena, dolori cervicali o altri disturbi legati a una posizione scorretta durante le ore di riposo. Non solo le donne in gravidanza quindi, che sicuramente troveranno in un body pillow uno strumento prezioso per il relax, ma anche a chi partica yoga o pilates, a coloro che soffrono di disturbi gastrici, gonfiore alle gambe, e a chi effettua lunghi viaggi.

Il body pillow non ha controindicazioni e la scelta del modello ideale per ogni esigenza permetterà di risolvere le più diffuse problematiche legate al sonno.