Nella body care routine di Meghan Markle c’è questa crema low cost

Fonte: Getty Images La crema corpo di Meghan Markle

Alla soglia dei 41 anni (li compirà il prossimo 4 agosto), la duchessa Meghan Markle sfoggia una bellezza fresca e moderna tanto da essere un vero e proprio punto di riferimento delle beauty addicted.

La sua pelle invidiabile e radiosa, è il risultato di una beauty routine giornaliera, in cui la protagonista assoluta è una crema corpo che oltre a restituire un effetto setoso, ha un prezzo davvero vantaggioso.

La crema corpo consigliata da un vera esperta

La duchessa del Sussex prima di sposare Harry e diventare la splendida mamma di due bambini, era una famosa attrice, ma anche un’esperta di beauty che dispensava consigli di bellezza nel suo blog The Tig, chiuso dopo l’annuncio del fidanzamento con Harry.

Tra i brand più amati a cui non riusciva letteralmente a resistere, c’era il marchio low cost Nivea e in particolare la Body Lotion Irresistibly Smooth, in grado di mantenere la pelle liscia e morbida.

L’”ossessione” di Meghan Markle per il marchio tedesco, e in particolare per questo prodotto, è facile da intuire: la lozione per il corpo è pensata per assicurare un’idratazione extra e fornire alla pelle secca l’umidità di cui ha bisogno per un risultato irresistibile durante tutto l’anno.

L’ingrediente che rende tutto questo possibile? Il burro di karitè che con le sue proprietà emollienti è il cosmetico naturale per eccellenza per la cura della pelle.

Nivea Body Lotion Irresistibly Smooth Pelle setosa e idratata durante tutto l'anno

Il prodotto naturale per prendersi cura del corpo

Se nel guardaroba di Meghan Markle sono presenti abiti e gioielli ecosostenibili, nel suo beauty non possono mancare prodotti green come appunto il burro di karitè, l’ingrediente centrale della Nivea Body Lotion Irresistibly Smooth.

Derivato dalle noci di karitè, è un ottimo cosmetico naturale in grado di proteggere la cute dalle radiazioni solari e previene le rughe, perché ricco di vitamina E, A e D che filtrano i raggi del sole. Applicandolo quotidianamente, la pelle risulta morbida e levigata e vedendo l’incarnato giovane e luminoso di Meghan Markle come puoi darle torto?

Nivea Body Lotion Irresistibly Smooth Pelle setosa e idratata durante tutto l'anno

Meghan Markle guru del beauty

I consigli sulla beauty routine di Meghan Markle risalgono a qualche anno fa, quando era un’attrice, ma sono ancora molto attuali. Non è un caso che le sue scelte siano tra le più cliccate del web, ancor più di altre celebrità, tanto che può essere definita una vera e propria guru. Anche una guru della bellezza, però, ha le sue regole da seguire in quanto esperta. Per una skincare adatta all’estate e all’altezza di una duchessa, quindi, anche tu devi seguire le stesse regole, semplici ma dal risultato assicurato.

La crema corpo Nivea Body Lotion Irresistibly Smooth, ad esempio, va applicata tutti i giorni sulla pelle per una migliore idratazione e freschezza. Se poi ci sono delle aree particolarmente secche, puoi applicarla nuovamente per un’umidità di lunga durata. Non solo la tua cute sarà protetta, ma potrai indossare il tuo vestito preferito senza preoccuparti che si unga. La pelle apparirà subito meno stanca e più rilassata, proprio come quella di Meghan Markle per una forma smagliante e una body care routine che non passerà di sicuro inosservata.

Nivea Body Lotion Irresistibly Smooth Pelle setosa e idratata durante tutto l'anno

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram