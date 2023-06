L’elisir di bellezza di Blake Lively è uno spray viso che costa meno di 20 euro

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: GettyImages Il segreto di bellezza di Blake Lively è l'acqua spray di Caudalíe

La ex Serena van der Woodsen, protagonista della serie tv cult Gossip Girl, Blake Lively ha svelato sui canali social alcuni dei suoi prodotti beauty preferiti e tra questi segreti di bellezza è emerso anche lo spray viso del brand francese Caudalíe. Secondo l’attrice infatti l’acqua spray frasca e leggera, le garantirebbe di decongestionare la pelle, idratare e nutrire in un solo gesto, aiutando il suo incarnato a risplendere, tra una sessione di make-up e l’altra.

Vero best-seller in Francia Eau De Raisin di Caudalíe è caratterizzato da una formulazione senza profumo e alcool, ad azione probiotica e ideale per le pelli sensibili. Perché fa bene alla pelle? Questo elisir di bellezza se utilizzato con costanza in sinergia alla skincare routine può essere un vero alleato per contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo e mantenere di conseguenza la pelle giovane ed elastica.

Durante la giornata – soprattutto in estate – la pelle perde idratazione, diventando sempre più secca e sensibile. Una corretta routine di bellezza può permettere di contrastare questa condizione, migliorando l’aspetto della pelle durante la giornata e andando anche a diminuire la comparsa di arrossamenti e irritazioni.

Eau De Raisin di Caudalíe

Amatissima anche dalle beauty addicted sono in tantissimi a recensire positivamente questo prodotto che su Amazon raggiunge ben le cinque stelle con più di 1200 commenti, posizionandosi tra i migliori spray viso in commercio da acquistare sotto i 20 euro.

Offerta Caudalíe Eau De Raisin acqua spray idratante e nutriente

Ad renderlo così apprezzato in tutto il mondo c’è la sensazione di idratazione che lascia sulla pelle, tanto che in molti sul web consigliano perfino di utilizzarlo come sostituto in estate alla crema viso. Una scelta un po’ estrema ma che potrebbe diventare decisamente interessante se combinata ad una valida protezione solare soprattutto per chi ha una pelle mista-grassa e che tende a diventare lucida facilmente.

Bisogna però fare attenzione e ricordarsi sempre che, questo spray viso non ha un filtro SPF e quindi per utilizzarlo in modo sicuro si ha bisogno di aggiungere uno step di bellezza, ovvero quello della protezione solare, indispensabile nei mesi estivi per proteggere la pelle anche in città. Un consiglio è quello di portarlo però sempre in borsa, e nebulizzarlo abbondantemente su viso e décolleté quando il caldo diventa insostenibile.

Idratante, nutriente e anti-age

A rendere lo spray di Caudalíe così performate è l’acqua d’uva di cui è lo spray è arricchito e ricavato dell’acqua piovana filtrata dalle radici della vite, che rendono l’ingrediente naturalmente ricco di minerali e oligoelementi.

Tra i benefici dello spray viso c’è infatti quello di rinforzare e riequilibrare il microbioma cutaneo, per garantire protezione alla pelle e lasciarla visibilmente più sana e luminosa. Il suo vantaggio principale è infatti quello di poter essere utilizzato in ogni momento della giornata – anche sopra il make up – per rendere la pelle meno arrossata, rinfrescare e conferire un idratazione istantanea alla pelle, ideale soprattutto nei mesi estivi per contrastare il caldo.

Infine un consiglio è anche quello di tenere lo spray viso in frigorifero. Questo facilissimo beauty hack permetterà di aumentare ancora di più la sensazione di freschezza, lasciando la pelle perfettamente dissetata.