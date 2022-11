Black Friday Foreo: fino al 65% di sconto su tutti i dispositivi. Le offerte imperdibili

Fonte: iStock Dispositivi Foreo scontati con il Black Friday

Una pelle del viso perfetta ti regala un aspetto luminoso e giovane: se le creme non mancano mai nella tua skincare, i dispositivi Foreo sono l’arma in più e con il Black Friday puoi acquistarli a prezzi imperdibili e fino al 65% di sconto.

I dispositivi realizzati in silicone ultraigienico del marchio svedese top di gamma specializzato nella cura del viso sono in grado di penetrare negli strati più profondi e donare alla pelle un aspetto più giovane.

Con il Natale che si avvicina, il Black Friday è l’occasione per iniziare a fare i regali da mettere sotto l’albero, oppure concederti una piccola coccola tutta per te e regalarti il modello tanto desiderato, un acquisto di cui non ti pentirai!

Rimuovere le impurità su ogni tipo di pelle: Foreo Luna mini 2 a un prezzo scontatissimo

Ogni pelle è diversa e spesso cambia anche nel corso dell’anno, ma con Foreo Luna mini 2 avrai un dispositivo in grado di prendersi cura di ogni tipo di cute durante tutto l’anno. Il massaggiatore rimuove delicatamente le impurità e facilita l’assorbimento di creme e maschere grazie alla testina a 3 zone. Luna è formata da setole di differenti spessori con 8 intensità di vibrazioni regolabili che si adattano alle diverse esigenze della pelle. Con questo tipo di dispositivo le cellule morte e i residui di trucco non avranno più scampo e tu potrai sfoggiare una pelle fresca e sana.



Effetto lifting naturale: Foreo Bear al 30% di sconto

Avere la pelle del viso tonica e senza rughe non sarà più un problema con Foreo Bear, un massaggiatore viso che in pochi minuti distenderà le rughe e cancellerà i segni del tempo. Il segreto del successo del dispositivo sta tutto nella combinazione tra le due sfere che trasferiscono la microcorrente sulla pelle e le pulsazioni T-sonic che sollevano e rassodano la cute. Il trattamento del tutto personale si adatta al tuo viso e regola l’intensità della microcorrente in automatico per garantire il massimo della sicurezza.

Offerta Foreo Ufo, come avere la spa direttamente a casa

Da vera appassionata di skincare non puoi fare a meno delle maschere e con il dispositivo Foreo Ufo potrai vivere l’esperienza di una vera e propria spa direttamente a casa tua. Il trattamento combina l’efficienza di Foreo che si basa sulla tecnologia Hyper-Infusion. Quest’ultima sfrutta la naturale reazione della pelle al caldo e al freddo mentre le pulsazioni T-Sonic penetrano in profondità e ti danno il massimo beneficio durante ogni trattamento. Il risultato? Una pelle splendida in pochi minuti.

Maschera al tè verde per purificare la pelle

Lo stress e l’inquinamento possono rendere la pelle spenta e grigia, per restituirle un aspetto purificante e luminoso nella tua skincare routine puoi inserire la maschera al Green Tea. A base di tè verde del Giappone, la maschera è perfetta per chi ha la pelle grassa e mista. Utilizzata insieme a Foreo Ufo avrai una cute tonica, con effetto energizzante e un profumo delicato.

Spazzolino sonico Foreo al 65% di sconto

Foreo è il marchio top di gamma non solo per quanto riguarda il benessere della pelle, ma anche dei denti. Lo spazzolino Foreo Issa 3 regala una pulizia più profonda e un delicato massaggio gengivale grazie alle setole in silicone e alle 11.000 pulsazioni T-sonic per rimuovere la placca in ogni angolo della bocca e una pulizia completa.

