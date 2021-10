Black Friday 2021: date, come funziona, le migliori offerte

Il mese di novembre segna l’arrivo di un evento imperdibile per tutti gli amanti dello shopping. E no, non stiamo parlando del countdown al Natale, ma del Black Friday 2021 che, neanche a dirlo, si configura come il momento perfetto per fare acquisti intelligenti di ogni tipo a prezzi scontatissimi grazie a offerte mai viste prima.

Se anche voi non attendete altro che l’arrivo del folle venerdì nero per fare shopping pazzo su Amazon, e non solo, scoprite insieme a noi tutti i dettagli relativi a questo giorno. Ecco quando inizia, quanto dura e come funziona il Black Friday 2021, ma soprattutto quali sono le migliori offerte da non perdere.

Cos’è il Black Friday

Prima di vedere nel dettaglio cosa ci riserva il Black Friday 2021, scopriamo insieme cos’è e da dove nasce quello che è diventato negli ultimi anni l’evento più atteso di sempre. Per scoprire le sue origini dobbiamo spostarci negli Stati Uniti, è qui infatti che la tradizione di fare shopping a prezzi scontatissimi il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, è nata.

Già negli anni ’60, infatti, tutti i negozi del Paese davano il via a una sessione straordinaria di saldi a circa un mese prima dell’arrivo del Natale, così da permettere a tutti di acquistare regali e altri prodotti a prezzi scontatissimi. Con il tempo, questa tradizione è diventata un caposaldo negli Stati Uniti e si è preservata con il tempo assumendo poi una portata globale.

Non ci è voluto poi molto affinché questa arrivasse in Italia. E noi non possiamo che accoglierla con entusiasmo dato che grazie a questa possiamo portarci a casa prodotti di ogni tipo a prezzi scontatissimi grazie a offerte a tempo limitate. È questa l’occasione migliore per rinnovare il guardaroba, acquistare nuovi elettrodomestici e comprare i device migliori a prezzi ribassati.

Ma è anche il momento perfetto per pensare ai regali di Natale da destinare a parenti e amici, evitando così di arrivare disperatamente all’ultimo momento senza idee e soprattutto senza tempo.

Se anche voi non vedete l’ora di dedicarvi a una sessione di shopping intelligente, allora, prendete carta e penna e segnate questa data. Il Black Friday 2021 si tiene il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, quindi la data esatta quest’anno è il 26 novembre.

È questa il giorno in cui e-commerce, negozi e attività mettono in sconto una serie di prodotti di ogni genere per un periodo limitato di tempo che, vi anticipiamo, non durerà solo 24 ore. In Italia, infatti, il Black Friday solitamente viene prolungato per tutto il weekend.

In alcuni casi, invece, le offerte possono durare anche tutta la settimana, come nel caso di Amazon che lo scorso anno, per la gioia di tutte noi, ha lanciato la black week: un’intera settimana dedicata allo shopping più conveniente di sempre.

Anche quest’anno Amazon ha annunciato la partecipazione del Black Friday 2021 per il 26 novembre, ma non sappiamo ancora se gli sconti partiranno prima, anche se speriamo di sì. Il consiglio è quello di tenere gli occhi puntati proprio sulla sezione dedicata alle offerte del Black Friday.

Black Friday 2021: come funziona

Durante la giornata del 26 novembre, e probabilmente anche prima, negozi fisici ed e-commerce che aderiscono al Black Friday 2021, abbassano i prezzi dei loro prodotti per consentirci di accaparrarci le offerte migliori di sempre. Le più convenienti sono proprio quelle di Amazon che ci permettono di acquistare prodotti con scontistiche che arrivano fino al 70%.

Strategica, in questo senso, è l’iscrizione ad Amazon Prime, il servizio che già permette di ottenere numerosi vantaggi sullo shopping online e che durante il Black Friday potrà farci accedere in maniera prioritaria a tutte le offerte del giorno. Diventare clienti Prime è gratuito per i primi 30 giorni, quale occasione migliore per testare il servizio?

Durante l’Amazon Black Friday, i prodotti saranno scontati solo per un determinato periodo di tempo, oppure fino a esaurimento scorte. Sul sito troveremo:

le offerte a tempo , che si esauriscono nel giro di poche ore o prima quando terminano le scorte

, che si esauriscono nel giro di poche ore o prima quando terminano le scorte le offerte del giorno , che scadono solitamente a mezzanotte o che terminano a causa di esaurimento scorte

, che scadono solitamente a mezzanotte o che terminano a causa di esaurimento scorte le offerte in vetrina, che restano attive durante il Black Friday ma che sono soggette a esaurimento scorte

Black Friday 2021: le migliori offerte

Come abbiamo visto, per approfittare di tutti i vantaggi del Black Friday è necessario muoversi in anticipo e pianificare già gli eventuali acquisti in base alle necessità personali per agire in velocità, e non perdere così le occasioni migliori. Il consiglio è quello di stilare una lista di tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno: capi d’abbigliamento, accessori moda, giocattoli per i bambini, smartphone, computer, domotica ed elettrodomestici, che di solito sono i protagonisti delle offerte più vantaggiose, e tenerli d’occhio già dai prossimi giorni.

Possiamo utilizzare dei tool o delle estensioni sul nostro browser che ci permettono di restare aggiornati sulle varianti di prezzo. Oppure, nel caso di Amazon, crearci un profilo cliente e inserire i prodotti che più ci interessano nel nostro carrello, così che allo scoccare della mezzanotte possiamo già procedere con l’acquisto dei nostri prodotti preferiti. Ricordatevi di inserire anche la modalità di pagamento e l’indirizzo di spedizione, così da rendere più veloce il procedimento.

Muoversi strategicamente, in questo senso, può essere davvero fondamentale per riuscire ad accaparrarci le migliori offerte. Durante il Black Friday, infatti, sono tantissimi gli utenti che ogni anno si connettono anche rallentando i server per fare acquisti super convenienti. Meglio quindi arrivare in anticipo sul sito web per non perdere nessuna offerta. Monitorate, inoltre, le offerte a tempo così come quelle in arrivo durante la giornata.

E non dimenticatevi del Natale. Il Black Friday 2021 è l’occasione perfetta per pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Non ci resta che augurarvi uno buono shopping.