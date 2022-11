Black Friday, continuano le offerte imperdibili. Sconti folli su moda, bellezza e casa

Fonte: iStock Black Friday, tanti sconti per la casa e la bellezza

Hai presente quei prodotti che tieni d’occhio tutto l’anno, che non desideri altro che avere tra le tue mani per rendere il tuo make up impeccabile, il tuo look pazzesco o semplicemente dare una ventata di novità al tuo appartamento? Ebbene, il Black Friday è qui per te e per permetterti di toglierti ogni sfizio a cui hai rinunciato.

Scopri tutte le offerte che ha in serbo per te il Black Friday

Anche quest’anno la tradizione americana che ha conquistato in breve tempo il cuore di tutte le shopping addicted non smette di stupire. Dopo l’Early Black Friday che ha messo a disposizione una serie di sconti, il “venerdì nero” è pronto a stupirti ancora di più. Il 25 novembre puoi approfittare di tante imperdibili promozioni su una vasta gamma di prodotti per la casa o per la cura del corpo, pronti ad essere inseriti nel carrello virtuale e acquistati senza sensi di colpa.

Le offerte lampo che stavi aspettando

Fare shopping online mentre si è comodamente sdraiati sul divano mentre fuori fa freddo o piove è una delle cose più belle, ma ancora di più lo sono le offerte lampo. Tanti brand famosi mettono a disposizione i loro prodotti ad un prezzo scontatissimo per un periodo di tempo ridotto, la “scusa” perfetta per dare il via allo shopping natalizio e iniziare ad acquistare i regali da mettere sotto l’albero.

Tieni sempre sotto controllo le offerte lampo

Prendersi cura della bellezza passa dal Black Friday

Da beauty lover sai perfettamente che puoi resistere a tutto, tranne ai prodotti di bellezza, poi se sono in sconto diventa quasi impossibile. Fortunatamente il Black Friday ti offre un’ampia scelta di prodotti in grado di accontentare tutti i gusti. Se le offerte sul make up sono in cima alla tua lista dei desideri, questa è l’occasione per concederti una coccola in più e acquistare l’indispensabile per prenderti cura della tua bellezza e salute.

Il trucco rende meglio quando la pelle è levigata e rimpolpata per questo non puoi perdere le migliori occasioni per la cura della pelle e della skincare acquistando dispositivi top di gamma come quelli Foreo. Se il sorriso è la tua arma vincente puoi renderlo perfetto con lo spazzolino elettrico. Per un look completo dalla testa ai piedi, non puoi appunto tralasciare i capelli: phon professionali, spazzole liscianti o arricciacapelli in offerta sono pronti a entrare a far parte del tuo beauty.

Offerta Braun Silk-expert Pro 5 scontato del 40% L’epilatore a luce pulsata per dire addio ai peli superflui

Offerta Revlon Salon One-Step Hair La spazzola per asciugare e dare volume ai capelli con uno sconto del 37%

Offerta Remington Asciugacapelli Professionale L’asciugacapelli con termoregolatore scontato del 30%

Offerta Foreo Luna Mini con uno sconto del 50% La spazzola per eliminare le impurità e massaggiare il viso

Offerta Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Un sorriso splendente con uno sconto del 50%

Un guardaroba nuovo col Black Friday

L’inverno è arrivato, quindi anche il tempo di coprirti e di dedicare un angolo del tuo guardaroba ai cappotti e piumini. Fra i trend di questo inverno ci sono le ecopellicce e su Amazon se ne trovano tantissime in offerta. La stagione più fredda dell’anno, però, scatena anche la voglia di maglioni, leggins e vestiti in lana.



Offerta Armani Exchange Il piumino per affrontare l’inverno al caldo con uno sconto del 32%

Offerta Cappotto in pelliccia sintetica Per essere trendy ma al caldo e con uno sconto del 10%

E per proteggere i nostri piedi? Le sneakers sono un grande classico, da sistemare all’interno della scarpiera accanto a stivaletti e anfibi. Tra le offerte irrinunciabili con il Black Friday, potrai approfittare degli sconti su Geox e Timberland. Il tuo outfit non può dirsi completo senza la borsa. L’oggetto del desiderio di tutte le fashion addicted deve essere in grado di unire comodità e design, e quelle d ella Kipling sono pronte a conquistarti.

Offerta Geox New Asheel scontati del 47% Gli stivaletti eleganti e raffinati, adatti ad ogni look

Offerta Vans Ward La sneakers adatta ad ogni outfit con uno sconto del 44%

Offerta Timberland Un classico senza tempo scontato del 44%

Offerta Borsa Kipling scontata del 53% Una borsa versatile adatta ad ogni occasione

Rendi unica la tua casa con offerte incredibili

La casa è il tuo rifugio ed è qui che ti piace circondarti di tutto quello che te la faccia vivere al meglio. Con il Black Friday e una piccolissima spesa la renderai smart grazie agli elettrodomestici top di gamma in super sconto. Non c’è ambiente più vissuto della casa come la cucina che puoi trasformare nel tuo regno con le impastatrici che ti permetteranno di stupire chiunque con pranzi e cene. E se poi devi pulire, non preoccuparti! Con i robot aspirapolvere come quelli di iRobot, penseranno a tutto loro mentre tu potrai rilassarti.



Offerta Moulinex Easy Fry Deluxe La friggitrice ad aria per piatti gustosi e sani con uno sconto del 62%

Offerta Kenwood Kitchen Machine kMix L’impastatrice planetaria per preparare tutto quello che vuoi con uno sconto del 43%

Offerta Candy COOKinAPP con uno sconto del 33% Il forno a microonde perfetto per chi ha poco tempo

