Black Friday: come risparmiare di più

Il Black Friday è ormai alle porte: il 29 novembre prenderà il via il “venerdì nero” dello shopping online. L’occasione è perfetta per acquistare i tuoi regali di Natale evitando lo stress dell’ultimo minuto dovuto al traffico e al caos dei negozi fisici, sempre troppo affollati.

Puoi evitare tutta questa frenesia ed accaparrarti i migliori sconti approfittando delle tantissime offerte online che saranno proposte da migliaia di brand, con un duplice vantaggio:

Niente stress da regali dell’ultimo minuto

Ottieni un risparmio concreto ed immediato

A tutto questo però puoi aggiungere un ulteriore vantaggio che ti permetterà di risparmiare ancora di più, anche sulle offerte online già attive nei tuoi negozi preferiti.

Grazie al cashback infatti, potrai ottenere un ritorno di denaro per ogni regalo acquistato online in modo semplice, veloce ed immediato.

Come? Basta iscriverti al servizio di Cashback di Libero per iniziare fin da subito a guadagnare dai tuoi acquisti. Puoi iniziare oggi stesso!

Il suo funzionamento è davvero semplice ed alla portata di tutti: ti iscrivi gratuitamente al sito ed attivi il tuo account in pochi passaggi. Completata questa semplice procedura potrai utilizzare immediatamente questo servizio, acquistando quello che vuoi, quando vuoi, passando per uno dei numerosi negozi che hanno aderito all’iniziativa (anche il colosso Amazon è ora presente!).

Il sito è ben impostato e ti aiuterà passo per passo ad ottenere il tuo cashback: ogni volta che comprerai qualcosa presso una delle insegne aderenti seguendo le indicazioni del sito, otterrai un ritorno di denaro che può arrivare fino al 30% (la percentuale è indicata per ogni negozio) che ti sarà accreditato entro poche settimane direttamente nel tuo conto corrente.

I negozi online che aderiscono all’iniziativa sono davvero tantissimi e riguardano categorie di prodotti come moda, scarpe, prodotti per animali, elettronica, supermercati, informatica, prodotti alimentari, bellezza e benessere, intrattenimento, viaggi e tantissimi altri ancora.

Non hai che l’imbarazzo della scelta. La parte ancor più fantastica è che il ritorno di denaro è cumulabile con le promozioni in corso per ogni insegna, trattandosi di due attività indipendenti fra loro: non importa quanto spenderai, perché avrai sempre diritto al tuo cashback.

Se sfrutterai questa possibilità, non solo per gli acquisti di tutti i giorni, ma anche in eventi speciali come il Black Friday, potrai fare davvero grandi affari.

Ricorda che il denaro accumulato su Libero Cashback, una volta raggiunta la soglia minima di 30€, sarà accreditato direttamente nel tuo conto in banca. E con i soldi ricevuti, a Natale, potrai farti anche tu un bel regalo oppure regalarti un piccolo viaggio!