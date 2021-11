Black Friday: i migliori prodotti per la casa in sconto al 50%

Su Amazon sono iniziati gli sconti del Black Friday sui prodotti per la casa dei migliori brand, come robot per la pulizia, aspirapolveri, impastatrici e macchine per la cucina. Insomma, un sacco di offerte per rinnovare casa e renderla più moderna e tecnologica, ma senza spendere una fortuna. Se avete tanto atteso il momento giusto per fare questo tipi di acquisti, è giunta l’ora.

Black Friday: i prodotti per la cucina più scontati

Sbirciando tra i prodotti per la cucina in sconto su Amazon, alcune offerte balzano all’occhio perché davvero vantaggiose e soprattutto rare. Non è facile trovare prodotti scontati addirittura al 75%.

Tra queste promozioni merita di essere segnalata la macchina per il sottovuoto che permette di conservare gli alimenti evitando sprechi inutili di cibo, una scelta sostenibile oltre che comoda. FoodSaver con un solo tasto elimina l’aria dai contenitori salva freschezza e dai sacchetti con la zip. Dal design verticale e compatto è adatta a piccoli spazi e per l’utilizzo quotidiano, inoltre è molto semplice da usare. Il prezzo di listino è di 99,99 euro ma la trovate in sconto a soli 24,99 euro, un vero affare.

A metà prezzo invece, Rowenta Optigrill Bistecchiera, una chicca con tecnologia “sensore automatico di cottura” che regola autonomamente la temperatura e il tempo di cottura in base allo spessore e del numero di porzioni collocate sulla griglia. Con modalità tostiera, per scaldare anche il pane.

Kenwood PureJuice è l’estrattore di succo a bassa velocità che pressa frutta e verdura senza danneggiare le sostanze nutritive, per assorbire appieno tutte le vitamine e i minerali del succo fatto in casa. Inoltre, è possibile mixare una grande varietà di vegetali e creare differenti tipi di bevande fatte in casa, come il latte di mandorla, ottimo per l’intolleranza al lattosio. In offerta a 135 euro, ottimo per chi vuole seguire una dieta sana.

In offerta anche Bosch MUM5 Impastatrice Planetaria, scontata del 57%. La macchina da avere per cucinare come un professionista, grazie al potente motore da 900 W e a una varietà di accessori per impastare, mescolare e montare con risultati rapidi ed efficaci con 7 velocità diverse.

Piccoli elettrodomestici Hoover per casa in offerta

Tra le promozioni anche i prodotti del famoso brand Hoover, garanzia di qualità e efficacia. Dei piccoli investimenti che durano anni e rendono le pulizie meno faticose.

Ad esempio, il Ferro da Stiro in Ceramica Hoover scontato a soli 19,99 euro su Amazon. Con funzioni anticalcare e autopulente, garantisce una maggiore scorrevolezza sui tessuti e elevate prestazioni nel tempo. Ottimo per rimuovere pieghe da tende e vestiti o tessuti come lino e seta o per stirare in modo semplice le odiose camice.

Hoover sconta anche la scopa elettrica senza sacco Syrene, che grazie al capiente contenitore per la polvere, facile da staccare e svuotare, è più pratica da utilizzare. Con 5 metri di filo permette di pulire tutti gli angoli della casa, anche i più difficili. Indicata per chi soffre di allergie, grazie al filtro EPA lavabile. Da comprare su Amazon in sconto a soli 39,99 euro.

Hoover Breeze invece è un aspirapolvere ciclonico a traino, a metà prezzo in occasione del Black Friday. Con la tecnologia ciclonica assicura un’elevata capacità d’aspirazione, prestazioni di lunga durata e una bassa manutenzione dei filtri, anch’esso dotato di filtro EPA in grado di intrappolare anche le particelle di polvere più sottili.

I robot per la pulizia del Black Friday Amazon

Se pensate che i robot per la pulizia siano un lusso che in pochi possono permettersi, non è proprio così. Esistono moltissimi modelli che costano qualche centinaio di euro e funzionano a meraviglia, specie in questo periodo di grandi sconti.

Cecotec Conga, ad esempio, è in sconto a soli 149 euro. Si tratta di un robot aspirapolvere professionale 4 in 1: spazza, aspira, lava e strofina l’intera casa in modo autonomo e intelligente con Wi-Fi e App. Riesce a mappare il perimetro, evitare ostacoli e potete azionarlo anche mentre siete a lavoro, solo con lo smartphone. Da avere.

Anche iRobot Roomba 692 è scontato a 179 euro. Super smart, impara le vostre abitudini e elabora dei piani di pulizia su misura. Aspira e intrappola lo sporco di pavimenti e tappeti ed è compatibile con Google Assistant e Alexa.

Bissell SpinWave Robot, scontato del 56%, è un robot per la pulizia che lava e aspira. Evita gli ostacoli, funziona su ogni superfice. Ha un sistema di pulizia a doppio serbatoio con panni rotanti specifici per pavimenti duri, filtri di ricambio, spazzole e soluzione detergente. Insomma, un pacchetto completo. Ovviamente potete comandarlo tramite app, senza fatica.

Grandi elettrodomestici in offerta

Anche i grandi elettrodomestici sono in promozione su Amazon, vale pane dare un’occhiata.

Il prezzo del forno microonde LG scende del 54%. Utilissimo, specie per scongelare e cucinare piatti veloci, è pensato per chi ha poco spazio. Grazie all’apertura laterale Dual Body, ingombra di meno e consente una gestione più pratica degli spazi in cucina.

La lavatrice Samsung da 9 kg è a meta prezzo. Pulisce i capi in profondità e li igienizza grazie al vapore, in modo che vengano rimossi lo sporco ostinato e il 99,9% dei batteri e degli allergeni. Perfetta per chi ha bambini e persone fragili in famiglia.

Il Black Friday Amazon offre sempre grandi occasioni per fare acquisti vantaggiosi. Moltissimi gli sconti su prodotti di marchi importanti e di alta qualità che durano nel tempo. Fare un buon acquisto risparmiando è sempre un grande soddisfazione.