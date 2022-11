Il Black Friday Amazon è iniziato: fino al 50% su moda e bellezza. Le offerte imperdibili

Fonte: iStock Sconti eccezionali su moda e bellezza con il Black Friday di Amazon

Quando si tratta di moda e beauty la tua mente vola alto. Basta sentire queste due parole e sei già pronta a immaginare il tuo guardaroba pieno zeppo delle ultime tendenze. Allo stesso tempo non vedi l’ora di provare gli ultimi trend in voga su Tik Tok in fatto di make up. Se come ogni anno rimani in trepidante attesa del Black Friday, stavolta ci sono buone notizie per te. Il countdown finisce in anticipo perché c’è l’Early Black Friday Week di Amazon.

Dal 18 al 28 novembre avrai ben dieci giorni di offerte imperdibili e di super sconti su moltissimi prodotti per avere un look all’ultima moda e un make up da vera star.

L’Early Black Friday Week di Amazon è l’occasione giusta per pensare ai regali di Natale senza correre il rischio di acquistarli all’ultimo minuto, ma soprattutto prendendo al volo l’opportunità di fare veri e propri affari e risparmiare.

Shopping fa rima con le offerte lampo

Se per te la combo perfetta è shopping e sconti e non vuoi perderti neanche un’occasione, allora le offerte lampo sono quello che stavi cercando. Amazon mette a disposizione una serie di prodotti con prezzi incredibili che ti faranno sorridere di gioia, attivi per un periodo di tempo limitato e che è impossibile farsi sfuggire.

Cura del viso e trattamenti di bellezza in offerta col Black Friday

Il freddo e le temperature basse mettono a dura prova la pelle del viso che tende ad essere spenta e secca, ma per ritornare ad avere un colorito fresco e sano devi prenderti cura della tua cute con trattamenti specifici per te. Idratanti, purificanti o lenitive, le maschere viso sono l’arma in più da avere sempre nel tuo beauty e le offerte del Black Friday ti permettono di avere tutte quelle che vuoi, da quella per la notte a quella in tessuto, fino a quelle pensate per le labbra e il contorno occhi.



Se sei appassionata di skincare sai perfettamente che non c’è beauty routine che si rispetti senza la crema idratante, sieri e balsami. Applicati la mattina e la sera prima di andare a dormire e dopo aver rimosso il trucco e le impurità con uno struccante o un detergente viso, la tua pelle sarà pronta per cominciare il trattamento.

Offerta OLAY Total Effects 7in1 Con il siero viso scontato del 54% avrai 7 benefici in un unico passaggio

Offerta L'Oréal Paris Contorno Occhi Revitalift Grazie all’azione dell’acido ialuronico il contorno occhi sarà fresco e riposato con uno sconto del 44%

La pulizia del viso è importante per evitare gli inestetismi e con Foreo, il dispositivo hi-tech di ultima generazione che rimuove le impurità avrai una pelle splendente senza spendere una fortuna grazie alle offerte.

Offerta Foreo Luna 3 scontata del 32% La spazzola che pulisce il viso ed elimina le impurità

Rendi impeccabile il tuo make up grazie al Black Friday

Il trucco può essere considerato un vero e proprio alleato di bellezza che permette di dare libero sfogo alla tua fantasia perché puoi creare tutti i look che vuoi o seguire le ultime tendenze del momento, l’importante è avere i prodotti giusti e con il Black Friday puoi acquistare davvero tutto quello che desideri. Il make up impeccabile parte dalla base! Che tu voglia un effetto mat o glowy oppure incorniciare il viso con i contouring devi munirti di fondotinta, cipria, terre e blush e tutti i prodotti viso che ti permetteranno di esprimere al meglio il tuo mood della giornata.

Lo sguardo è la prima cosa che si nota nel viso e se vuoi averlo profondo e intenso il make up occhi deve essere realizzato a regola d’arte. Palette ombretto, eyeliner e mascara sono indispensabili e per rendere lo sguardo più sensuale non resta che definire le sopracciglia con la matita adatta. Infine, per un make up ultra femminile le labbra devono essere incorniciate con un gloss o con un rossetto intenso e luminoso.



Offerta Maybelline New York fondotinta liquido Alta coprenza e lunga tenuta per il fondotinta in offerta con uno sconto del 32%

Offerta Palette NYX Professional Makeup scontata del 23% I 16 ombretti ti regaleranno un effetto opaco, satinato e metallico per un look irresistibile

Offerta L'Oréal Paris Mascara Pro XXL Lift Ciglia effetto laminazione con il maschera scontato del 32%

I prodotti da non farsi sfuggire per capelli sempre in ordine

Lisci, ricci, secchi o grassi, difficilmente si è contenti dei propri capelli e per avere finalmente la chioma dei sogni tutto parte dalla cura e dall’utilizzo di prodotti adatti. Anche in questo caso c’è una skincare specifica da rispettare che include maschere, sieri e oli che vanno ad agire sulla struttura del capello da applicare ogni volta che li lavi.

La chioma può avere un aspetto spento e rovinato perché stressata dal calore di piastra e phone, e per prevenire la comparsa di doppie punte puoi applicare uno spray termoprotettore che limiterà i danni. Capelli forti e sani però devono essere messi in primo piano e lo styling in questo caso ha un ruolo centrale. Come realizzarlo? Con piastre al vapore, phone con ionizzatore e arricciacapelli che con pochi gesti ti restituiranno un look dall’effetto wow!



Offerta Asciugacapelli Philips serie 5000 Capelli sani e forti grazie alla tecnologia termoprotettiva e allo sconto del 56%

Jeans, il capo immancabile in ogni guardaroba

Tutte desiderano avere nel proprio armadio dei capi destinati a diventare dei grandi classici e i jeans sono tra quelli. Il Black Friday è l’occasione per ampliare l’armadio senza svuotare il portafoglio. Il denim continua ad essere il grande protagoniste anche nell’autunno-inverno 2022-2023: i trend di stagione puntano tutti sulla comodità, ma anche sul ritorno al passato. I jeans a vita bassa che hai messo in soffitta possono finalmente prendersi la loro rivincita. Niente paura, però, anche i modelli a vita alta sono ancora molto gettonati e pronti ad accompagnarti nelle lunghe giornate invernali. Ma quello che contraddistingue il denim, è la sua versatilità e la possibilità di adattarsi benissimo a tutte. Quindi potrai sbizzarrirti comprando i modelli cropped, slim fit e quelli a gamba molto larga che ti aiuteranno a creare un outfit diverso ogni giorno, ma in grado di farti sentire sempre bellissima e alla moda.



Offerta Lee Stella A Line Il jeans largo e comodo scontato del 41%

Offerta Levi's 725 High Rise scontato del 53% Scuro e di tendenza per essere sempre alla moda

Offerta Levi's 725 Crop Salsa Stonewash Il jeans dal colore e dallo stile irresistibile scontato del 60%

Stivali e mocassini, col Black Friday l’autunno diventa trendy

Quando si pensa alla moda invernale la prima cosa che viene in mente sono gli stivali. La calzatura ha praticamente tutto quello che serve per diventare il must have del tuo outfit: è calda, adatta ad ogni occasione e permette di arricchire e completare il tuo look. Nelle giornate di pioggia è impossibile uscire di casa senza indossare ai piedi un bel paio di calosce che ti proteggeranno dall’umidità e in modo super chic. Per regalarti qualche centimetro in più, ma senza la ricorrere al tacco, i combat boots con suola track dovranno assolutamente fare parte del tuo guardaroba. Per sentirti una vera e propria It girl, avrai l’occasione per acquistare il simbolo dell’inverno 2023: i cuissardes. Adatti al giorno o alla sera, gli stivali alti fino alla coscia sono super attillati, da indossare come una seconda pelle.

Un altro tormentone di questo autunno sono i mocassini. Le influencer e le star ne sono letteralmente innamorate, allora come puoi resistere anche tu? Da quelli preppy o ispirati al mondo dei college inglesi per chi non rinuncia a uno stile classico, a quelli con suola chuncky per un look casual, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. L’unica certezza è che con il Black Friday potrai comprare tutti i modelli che vuoi senza tenere d’occhio il portafoglio.



Offerta Bata stivali al ginocchio Il modello adatto in ogni occasione scontato del 25%

Offerta Bata Stivali cuissardes

scontati del 30% Per essere trendy e alla moda in inverno

Offerta Geox mocassini

scontati del 49% La calzatura must have di questo inverno

