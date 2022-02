Bilancia smart: le migliori per tenere traccia di tutti i progressi

Nella lotta (pressoché infinita) contro quei fastidiosissimi chili di troppo che inevitabilmente ci ritroviamo su fianchi e pancia ogni anno, c’è uno strumento di cui non possiamo proprio fare a meno. Si tratta della bilancia: utile per tenere sotto controllo il peso, diventa la nostra migliore amica quando diamo il via ai nostri sforzi per rimetterci in forma. Ma per essere sicure di non perdere neanche il più piccolo progresso, quella da acquistare è la bilancia smart. Scopriamo quali sono le migliori.

Bilancia smart, a cosa serve

Tutte, prima o poi, ci troviamo a dover combattere con la bilancia: sappiamo bene che si tratta solo di un modo di dire, anche perché questo prezioso strumento non è altro che un alleato pronto ad aiutarci a perdere peso e a ritrovare la forma fisica ideale. Oggigiorno, inoltre, la tecnologia è molto avanzata e ci permette di avere a disposizione delle vere e proprie bilance intelligenti, dotate di funzioni che vanno ben oltre il semplice monitoraggio del peso.

Una bilancia smart è in grado di analizzare numerosi parametri corporei, tra cui il grasso viscerale e quello sottocutaneo, la massa muscolare, il BMI e l’età metabolica. Insomma, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per dire addio ai chili di troppo – oltre ad un po’ di buona volontà, ovviamente. E se stai pensando che per avere uno strumento del genere in casa sia necessario spendere un patrimonio, dovrai proprio ricrederti. Ci sono prodotti di tutti i tipi (e per tutte le tasche), a partire da prezzi accessibili a chiunque.

Non ci sono più scuse, questo è il momento giusto per scegliere la bilancia smart più adatta per le tue esigenze e iniziare a fare progressi. Ecco quali sono i prodotti migliori da acquistare.

Le migliori bilance smart

Elegante e utilissima, la bilancia Renpho ha un’elevata sensibilità e offre ben 13 indicatori della composizione corporea. Puoi salvare tutti i tuoi dati e addirittura scaricarli in un comodo grafico da avere a portata di mano sui tuoi dispositivi elettronici. E se vuoi condividerla con i tuoi cari, nessun problema: scarica l’app e crea tutti gli account che vuoi, così ciascuno potrà avere sotto controllo i propri progressi.

Bilancia Renpho Una sola bilancia, tante possibilità: è la scelta migliore per chi non è solo in famiglia

Più semplice (ed economica) ma altrettanto efficace, la bilancia smart Blulory ti permette di monitorare 10 importanti parametri corporei. È inoltre molto comoda, perché puoi ricaricarla tramite cavo USB – con un utilizzo medio, probabilmente ti basterà farlo una volta l’anno. Anche in questo caso puoi scaricare tutti i tuoi dati tramite app, oltre a sincronizzarli con i servizi più famosi come Google Fit e Apple Health.

Bilancia Blulory Semplice da utilizzare, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo

Pur essendo piccola e compatta, la bilancia smart Omron è il tuo più prezioso alleato per tenere sotto controllo il peso. È dotata di una innovativa tecnologia a 8 sensori, che sfrutta sia le mani che i piedi per una misurazione migliore di tutti gli indici corporei. Include un impedenziometro, che permette di valutare la percentuale di grasso corporeo rispetto al proprio peso totale.

Offerta Bilancia Omron Con i suoi 8 sensori, utilizza mani e piedi per fornire dati più completi sulla composizione corporea

Non devi far altro che salire sulla bilancia, al resto pensa lei: Knocky è un modello dalle numerose funzioni, che tiene traccia di ben 14 parametri corporei (tra cui la massa ossea e il metabolismo). Offre inoltre la possibilità di sincronizzare i tuoi dati con i principali programmi di allenamento, così da avere tutto a portata di mano con un semplice click. Anche in questo caso, le misurazioni possono essere salvate sull’apposita app, creando più account in caso di più persone che utilizzano la bilancia.

Offerta Bilancia Knocky Tieni sotto controllo ben 14 indicatori corporei in pochi istanti

La bilancia intelligente Amazfit ha un’elevata sensibilità e monitora addirittura 16 indicatori della composizione corporea. Inoltre la sua app supporta ben 10 account, ciascuno dei quali può essere utilizzato da 12 persone. C’è anche la possibilità di abbinare lo smartwatch Amazfit, utilissimo per le sue mille funzioni e attivabile anche mediante Alexa – oltre naturalmente ad essere fondamentale per ogni tuo allenamento.

Bilancia Amazfit Abbinala al suo smartwatch per avere un monitoraggio completo anche durante l'allenamento