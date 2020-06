Quale BB cream acquistare per la tua pelle

editato in: da

Molto spesso si sente parlare di BB cream, senza sapere di cosa si tratti esattamente. Questo prodotto viene confuso con il fondotinta in troppe occasioni, anche se in realtà le differenze sono molte e sostanziali. “BB” è l’acronimo di “Blemish Balm”, ossia balsamo per le imperfezioni, il quale contiene speciali pigmenti che si attivano a contatto con la pelle assumendone lo stesso tono. Banalmente parlando, le BB cream sono state ideate per essere un prodotto polivalente e versatile che permette di semplificare in un unico e semplice gesto la routine di tutti i giorni. Possiamo comodamente affermare che le BB cream, ormai, hanno rivoluzionato il mondo del make-up: moltissime sono le donne che hanno deciso di usare una buona BB cream in sostituzione al classico fondotinta.

Nel 2011 le BB cream approdano in Italia dalla lontana Asia ed in pochissimo tempo riscuotono un successo incredibile. In pochi mesi le case cosmetiche si adoperano per creare la loro versione di BB cream che in pochissimo tempo diventa il must have di ogni donna. Il punto forte di questo prodotto sta proprio nella sua straordinaria capacità di saper agire in pochissime mosse: idrata la pelle, la uniforma e riduce le imperfezioni (occhiaie, cicatrici). Troppa confusione, però, spopola sul web ed è per questo che nel nostro articolo approfondiremo in maniera dettagliata il topic BB cream: cosa sono, a cosa servono, come si usano, come scegliere quella perfetta in base al tipo di pelle e molto altro.

Gli ingredienti più importanti della bb cream

La BB cream contiene chiaramente una base idratante ed alcuni pigmenti colorati che hanno lo scopo di uniformare il tono della pelle. Essi determinano il risultato estetico, tangibile, sulla pelle. Questo prodotto è anche conosciuto come “crema colorata” proprio grazie ai pigmenti che contiene e che si sciolgono al momento dell’applicazione. A queste componenti possono essere aggiunti anche agenti antiossidanti e lenitivi, filtri solari che difendono dai raggi UV ed attivi anti-age che aiutano a combattere l’invecchiamento della pelle.

Cosa non è la BB cream

La prima specifica da fare quando si parla di BB cream è che questo prodotto non cambia assolutamente la tonalità dell’incarnato e non è coprente al 100%. Ad ogni modo uniforma perfettamente e nasconde molto bene gli inestetismi della pelle. È importante specificare che una BB cream non può sostituire tutti i prodotti che vengono utilizzati normalmente durante la routine di bellezza, aiuta gli stessi ad agire più velocemente ed in profondità. Applicando la BB cream sopra la classica crema da giorno, noterete sin da subito come essa va a completarne l’effetto sotto tantissimi punti di vista, incluso quello curativo. La BB cream, dunque, si propone come valida alternativa al fondotinta.

A cosa serve la BB cream e come si usa

Una buona BB cream si propone di idratare la pelle e curarne l’aspetto estetico. Questo prodotto ha un’efficacia davvero ottima ad un prezzo quasi irrisorio per un risultato più che garantito. E, per farla breve, possiamo considerare questo prodotto come una cream idratante e un fondotinta allo stesso tempo: una sorta di 2 in 1 davvero sorprendente!

La BB cream non va applicata come una semplice crema da giorno, bensì come un fondotinta compatto o in crema. Versate una noce di prodotto sul palmo della mano per essere sicure di non esagerare e prelevatelo, poi, con la classica beauty blender da trucco. Proseguite tamponando molto bene il prodotto in modo che venga assorbito completamente dalla pelle: picchiettate su fronte, naso, mento e guance stendendo il prodotto uniformemente. Una volta applicato il prodotto, sentitevi libere di completare il vostro make-up con del fard o semplice cipria, gloss e mascara. Sarete super pronte!

BB cream vs fondotinta

Moltissimi sono ancora i miti da sfatare circa le differenze tra BB cream e fondotinta. La BB cream, rispetto al classico fondotinta, compie un’azione idratante e lenitiva grazie ai suoi straordinari principi. Parliamo di un prodotto molto più leggero rispetto al secondo, il quale tende ad uniformare il colore della pelle e a nasconderne le imperfezioni, senza il rischio di creare l’effetto “mascherone”. Se sarete in grado di applicare correttamente la BB cream, infatti, non si noterà lo stacco antiestetico con il collo, né si creeranno macchie sul viso. In pochissimi sanno che la BB cream è un ottimo alleato contro i raggi UV e protegge la pelle rendendola perfetta.

Quale BB cream scegliere

Scegliere la BB cream perfetta per la vostra carnagione è il primo passo per un make-up invidiabile. Non tutte le BB cream sono uguali e si adattano allo stesso modo ai vari tipi di pelle. Esistono BB cream specifiche per ogni tipo di pelle e carnagione: esistono BB cream per pelli grasse, miste o secche, ma anche quelle anti-age e ideali per pelli chiare. Insomma, per non scivolare in alcun intoppo, vi consigliamo fortemente di affidarvi ad una shop assistant nella vostra profumeria di fiducia. È fondamentale applicare il prodotto più adatto alla vostra pelle per non incombere in risultati disastrosi.

Vi raccomandiamo di non spaventarvi se, aprendo il tubetto della vostra BB cream, la vedrete bianca, proprio come una semplice crema da giorno. Buona parte delle case cosmetiche, infatti, negli ultimi tempi hanno realizzato prodotti di ultima generazione che appaiono molto chiari, ma che se applicati correttamente sprigionano tutti i pigmenti donando colore alla pelle. Ecco la nostra classifica delle migliori BB cream da acquistare su Amazon: scegliete quella migliore per voi!

Estée Lauder – Revitalizing Supreme CC

Estée Lauder è una garanzia sempre e comunque. Immancabile quindi questa fantastica BB cream che sa essere tutto in uno: idrata, copre le imperfezioni e dona lucentezza alla pelle. La nota casa francese ha creato un cosmetico incredibile che si adatta a tutti i tipi di pelle ed è perfetta per donne di qualsiasi età. Scoprite il prezzo della BB cream: è presente in un’unica colorazione che si adatta perfettamente ad ogni tipo di pelle. Contiene speciali pigmenti che si sprigionano una volta a contatto con la pelle auto regolandosi all’incarnato. Un prodotto davvero innovativo! Da provare assolutamente!

Shiseido – Perfect Hydrating BB

Vi presentiamo un altro validissimo prodotto firmato Shiseido. Potrete acquistare la BB cream su Amazon a un prezzo imbattibile. Soldi ben spesi se consideriamo l’incredibile efficacia di questo cosmetico. La texture di questa BB cream è davvero incredibile, soprattutto sulle pelli sensibili e delicate. Risulta fra le migliori in commercio perché molto leggera sulla pelle ed uno dei suoi punti di forza è proprio la profonda idratazione che dona alla pelle. La coprenza di questo prodotto è eccellente: molto leggera, ma perfettamente in grado di fondersi con la pelle e di lenirla e levigarla rendendola uniforme. Risultato garantito!

So’ Bio Étic – BB cream

Siete alla ricerca di una BB cream completamente bio? Niente paura, abbiamo pensato anche a voi che siete super attente all’ambiente! Vi proponiamo questo prodotto costituito da ingredienti principalmente naturali che potrete acquistare su Amazon. Il 99% degli ingredienti è di origine naturale ed è l’ideale per le pelli sensibili. La texture di questo prodotto è molto cremosa e tende ad asciugarsi velocemente sulla pelle.

La coprenza garantita è media, dunque discreta e si adatta perfettamente al colore dell’incarnato eliminando rossori e coprendo gli inestetismi della pelle. Ci sembra importante specificare che, trattandosi di un prodotto bio più che buono, dopo qualche ora alcune zone critiche potrebbero iniziare e risultare leggermente lucide. Per noi è comunque promosso a pieni voti!

L’Oreal Paris – BB cream C’est Magic

Vi presentiamo ora un prodotto sicuramente più a buon mercato, ma dalla performance straordinaria. È firmato L’Oreal Paris e lo trovate su Amazon a un prezzo conveniente. Da urlo! La consistenza di questa BB cream è molto liquida e, di conseguenza, il prodotto risulta essere molto leggero sulla pelle.

La coprenza è media e dunque non paragonabile a quella del classico fondotinta; d’altra parte parliamo sempre e comunque di una BB cream che idrata in primis. Ottima è la capacità di adattarsi all’incarnato e moltissime sono le varianti di colore presenti in commercio.

Nyx Professional – BB cream

L’ultimo prodotto che vi proponiamo è di NYX ed è tra i più venduti in assoluto! È una BB cream ottima dall’alto punteggio: la formula illumina e uniforma la pelle in maniera sensazionale offrendo una copertura medio-alta. Una vera bomba, da provare subito!

Vi consigliamo di applicarla sul viso con una beauty blender, andando a picchiettare sulle zone critiche, quali naso, mento, fronte. Svolge anche una funzione primer; un perfetto 2 in 1! Scoprite il prezzo su Amazon.