Barbecue da tavolo: la soluzione geniale per grigliate senza fumo (anche per chi non ha terrazzo/giardino)

Fonte: iStock Photos

Estate tempo di grigliate! Ma cosa fare se non hai un balcone o un giardino? La soluzione (ottima pure per chi ha un terrazzo e non vuole disturbare i vicini) è il barbecue da tavolo senza fumo. Uno strumento geniale da comprare subito. Le versioni disponibili sono infinite, con tante opzioni da quella top di gamma a quella low cost!

Barbecue da tavolo: la scelta top

Offerta Barbecue a Carbone Senza Fumo da Tavolo Barbecue portatile ottimo per cene in terrazza e gite fuori porta

Una cena improvvisata in terrazza oppure una gita fuori porta al prato: quando la voglia di grigliare arriva la soluzione è questo barbecue a carbone da tavolo. Funzionale e rapido, è pronto per cucinare dopo soli 5 minuti dall’accensione. Consente di adattare la temperatura e la ventilazione per cuocere nel modo migliore qualsiasi cibo, dalle verdure alla carne sino al pesce.

Puoi posizionarlo anche al centro del tavolo senza alcun pericolo. L’esterno infatti non scotta e consente di appoggiare il barbecue portatile su barche, angoli del terrazzo, ma anche di usarlo in campeggio, su un prato durante un pic nic o in camper. Come funziona? Il calore viene diffuso da una ventola alimentata da una batteria ricaricabile (che è inclusa nel pacco). Si può inoltre collegare alla presa elettrica oppure alimetare. con delle batterie stilo: a te la scelta. Inoltre è dotato di un sistema smokeless: i grassi e i liuidi non entrano mai a contatto diretto con il carbone, dunque non viene prodotto fumo.

Una volta terminato il pasto potrai lavare comodamente il tuo barbecue portatile. I componenti si possono inserire nella lavastoviglie e il trasporto è garantito da una sacca che ti permetterà di portare ovunque questo comodo sistema per cucinare.

Barbecue da tavolo low cost

Barbecue a Carbonella Senza Fumo Grill da Tavolo con Ventilatore Incorporato

Vuoi grigliare, ma cerchi una soluzione low cost? Perfetto per grigliare sia indoor che outdoor, questo barbecue ha un prezzo piccolo e ottime prestazioni. Le recensioni positive sottolineano l’assenza di fumo durante la cottura e la possibilità di lavare i singoli componenti facilmente una volta terminato il pasto. In ghisa smaltata, sicuro e robusto, questo barbecue da tavolo è dotato di una ventola rimovibile che consente di controllare in modo efficace la velocità di combustione del carbone, ma anche la temperatura di cottura. La ventola funziona sia con alimentazione USB che con le batterie. Un’ottima soluzione per grigliare ovunque in compagnia, grazie anche al borsone che consente un trasporto sicuro.

Barbecue da tavolo: le alternative

Offerta Mini barbecue da tavolo a carbone giapponese Barbecue da tavolo con piastra in stile giapponese

In stile giapponese, compatto e utilissimo, questo barbecue da tavolo è dotato di una piastra in stile giapponese che regala una cottura ottimale di carne, pesce e verdure. Il design è accattivante e le performance ottime, così tanto che viene consigliato per escursioni, gite al parco e grigliate in piccoli spazi.

Barbecue portatile senza fumo giallo Piccolo barbecue lavabile in lavastoviglie dall'ottimo design

Se cerchi un barbecue che sia anche stiloso, prova quello giallo e lavabile in lavastoviglie Barbecook. A batterie e con un sistema anti-fumo, questo barbecue si può sfruttare in terrazza, sul balcone, ma anche dentro casa. La griglia a bordo alto protegge i cibi, mentre un sistema di sicurezza impedisce che la scocca esterna si surriscaldi, consentendo di cucinare in totale relax.

Barbecue con base e copertura Piccolo barbecue lavabile in lavastoviglie dall'ottimo design

Dotato di una comoda copertura, questo barbecue da tavolo si comporta anche come un forno. Puoi scegliere di cuocere i tuoi cibi come preferisci sulla griglia, assicurandoti un risultato eccellente. Gli alimenti non si bruciano e si cuociono in modo uniforme, conservando sapori e proprietà nutritive. Non produce fumo e si pulisce in pochi minuti. Inoltre la temperatura si può regolare, consentendoti, se lo vuoi, di realizzare anche l’affumicatura.