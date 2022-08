Il balsamo labbra dell’estate è quello di Blake Lively e costa solo 5 euro

Fonte: IPA

Il balsamo labbra più cool dell’estate è quello di Blake Lively e costa solamente 5 euro. Icona di bellezza e attrice di successo, la moglie di Ryan Reynolds ha una passione per i prodotti beauty.

Dalle apparizioni sul red carpet alle paparazzate a Los Angeles, Blake è sempre impeccabile. Merito di una beauty routine efficace e di cosmetici che le regalano un aspetto naturale. Fra questi c’è un balsamo labbra perfetto per una bocca da baciare, morbidissima e idratata.

Il balsamo labbra di Blake Lively

Blake Lively adora coccolare le sue labbra, sia d’estate che d’inverno, usando un burrocacao super naturale. Si tratta di Burt’s Bees, un lip blam per proteggere e idratare le labbra screpolate. Rinfresca e rigenera l’epidermide grazie a una formulazione che nutre in profondità a base di cera d’api, olio di menta piperita e vitamina E. Ha una lunga durata e basta solamente un’applicazione per avere una bocca fresca e morbidissima per tutto il giorno.

Fanatica dei prodotti green, Blake Lively apprezza questo lip balm per via della sua formulazione 100% naturale. Gli ingredienti con cui viene realizzato sono sostenibili. senza fragranze e aromi. La confezione da 5,99 euro comprende due tubetti per avere sempre a disposizione il balsamo labbra preferito dalla star di Hollywood.

I prodotti beauty preferiti di Blake Lively

Attivissima sui social, è stata proprio Blake Lively a confessare ai suoi fan di andare pazza per il burrocacao a base di cera d’api. L’ha fatto pubblicando nelle Stories di Instagram uno scatto in cui mostrava tutti i suoi prodotti. Una foto del cassetto beauty di Blake è bastato per scoprire i suoi cosmetici preferiti.

L’attrice per apparire sempre bellissima utilizza un fondotinta firmato Charlotte Tilbury, liquido e idratante. Adora i bronzer di Armani Beauty e per completare la sua base viso usa un highlighter da mettere su zigomi e ponte del naso, sommato a un blush rosato perfetto per le guance. Il segreto della sua pelle sempre luminosissima? L’acqua spray Caudalie che spruzza prima del make up per avere un’epidermide fresca e “dissetata”.

Per terminare il trucco Blake Lively usa un mascara allungante e un glossy nude che applica su una base labbra realizzata con il balsamo idratante con cera d’api. Pochi lo sanno, ma l’attrice ama il “do it yourself”. Ciò significa che ama realizzare da sola i suoi make up, anche quelli per occasioni importanti come prime cinematografiche ed eventi.

E se il make up per la star è importantissimo, Blake non tralascia il benessere della sua chioma che cura con particolare attenzione. Sin dai tempi di Gossip Girl infatti l’attrice ha sempre sfoggiato lunghissimi capelli biondi con morbide onde. La sua cura della chioma inizia dall’alimentazione: ogni giorno infatti beve acqua e tè verde per idratarsi al meglio. La sua hair routine inoltre è super green. Una uno shampoo naturale e privo di solfati. Per l’hairstyle sceglie uno spray texturizzante oppure una mousse volumizzante che non secca i capelli. Infine utilizza solamente asciugacapelli di alta gamma per evitare i rovinare la chioma durante il processo di asciugatura.

