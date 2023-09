Ball Brush: le spazzole per creare onde perfette. I modelli da acquistare adesso

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock La nuova spazzola3D per ottenere capelli mossi

Ottenere delle onde mosse e voluminose come dal parrucchiere non è sempre facile. Tutt’altro, soprattutto quando i capelli si fanno lunghi, riuscire a definire l’hairstyle è una vera impresa che si cerca di risolvere utilizzando hairtool a caldo, tra phon e piastre.

Ma qual è il problema? Troppo spesso si sbagliano i passaggi, ritrovandosi con una piega poco soddisfacente e capelli stressati. In questo caso da TikTok arriva in aiuto una nuova spazzola che promette di ridurre al minimo le complicazioni e garantire una piega professionale. Tutto quello che c’è da sapere sulla “Ball Brush” il nuovo hairtool da provare.

Ball Brush: che cos’è

Differentemente a quanto siamo abituate, la Ball Brush è una spazzola per capelli dalla forma sferica e non cilindrica ricoperta interamente di dentini. La sua struttura unica e innovativa la rende adatta a realizzare facilmente una piega mossa, riducendo i tempi di asciugatura e stressando molto meno i capelli.

La forma a sfera infatti permette di lavorare le ciocche agilmente, adattandosi ad ogni forma di testa e struttura capillare. Particolarmente adatta in caso di capelli lunghi e spessi (ma anche per chi ha i capelli medi) rende molto più semplice l’asciugatura e aiuta nel realizzare onde voluminose e morbide.

A cosa serve

Oltre a creare le onde, la Ball Brush è ideale anche per districare i nodi, evitando di stressare o rompere i capelli durante la fase dello styling. Ideale infatti per chi ha i capelli lunghi, spessi e voluminosi, questa spazzola sferica è perfetta per riuscire a donare alla chioma uno styling mosso. Inoltre la Ball Brush è consigliata anche per lisciare i capelli ricci, famosi per essere più delicati e fragili.

Come si usa

Come primo step è consigliato pre-asciugare tutti i capelli, rimuovendo l’acqua in eccesso dalla chioma. Se si è alla ricerca di un volume extra è possibile anche asciugare i capelli a testa in giù. A questo punto bisognerà dividere la chioma in sezioni, facilitando così lo styling e assicurandosi di ottenere un risultato professionale, morbido e voluminoso.

Il movimento poi che bisogna fare è molto semplice: baserà infatti girare la spazzola su se stessa attorcigliando la ciocca come a creare un torchon senza mai interrompere il movimento e assicurandosi che la sezione sia completamente asciutta prima di passare alla successiva.

Una volta ultimata l’asciugatura e avendo avuto cura di far raffreddare ogni sezione sarà possibile aprire le ciocche, dando ai capelli un aspetto più moderno e definendo lo styling con una nebulizzata di spray texturizzande.

Ball brush: le spazzole da acquistare su Amazon

Italian Design, Cepillo Bola spazzola tonda

Dal design a 360° la spazzola è formata da una struttura sferica che rende molto semplice la realizzazione di onde morbide. La forma traforata permette inoltre di ridurre i tempi di asciugatura, evitando di stressare o indebolire i capelli.

Italian Design Cepillo Bola Spazzola tonda a 360° ideale per capelli ricci e voluminosi

Triamisus, Spazzole per capelli 3D

Il design sferico a 360 gradi è pensato per evitare l’intreccio dei capelli, districando bene i nodi e permettendo di ottenere un’asciugatura più facile e veloce. La forma a palla inoltre aiuta ad ottenere uno styling mosso, morbido e voluminoso.

Jadyon, Spazzola per capelli

Questa spazzola capelli rotonda consente all’aria di fluire mentre si asciuga i capelli, può creare rapidamente volume e acconciatura riccia. Il design sferico impedisce inoltre ai capelli di aggrovigliarsi durante la spazzolatura. Ideale per chi ha i capelli lunghi permette di ottenere rapidamente uno styling mosso, riccio e voluminoso.

Offerta Jadyon, Spazzola per capelli 3D Bomb Curl spazzola per capelli ricci