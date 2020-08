Back to school: i prodotti che non devono mancare per il ritorno a scuola

editato in: da

Volente o nolente, a settembre si torna a scuola: addio sole, mare e tuffi in piscina. È ora di ricominciare, rimettersi in gioco ed affrontare il nuovo anno. Le scuole terminano i primi di giugno e, dopo un’estate trascorsa tra giochi in spiaggia e campi estivi, è il momento di riprendere a studiare per test, verifiche e, per i meno fortunati, affrontare gli esami di maturità. È tempo di rinnovare il “corredo scolastico” di ogni studente e rendere la scuola diversa, un posto migliore ove dare sfogo alla creatività e fantasia: a tal proposito, abbiamo stilato una lista di prodotti immancabili nello zaino di grandi e piccini. Tornare a scuola dopo una lunga estate al mare non è per niente facile; per questo consigliamo di avvicinarsi al primo giorni di scuola in maniera graduale, riducendo lo stress. L’acquisto del materiale scolastico, in particolar modo, è un passaggio molto importante e delicato perché permette di iniziare a familiarizzare con l’anno che sta per cominciare e comprare cancelleria nuova è sempre qualcosa di divertente e stimolante.

Inoltre, provvedere all’acquisto del materiale scolastico in anticipo è molto conveniente per i genitori, i quali possono approfittare promozioni ed offerte speciali. Molti sono gli oggetti che è importante avere nello zaino, non solo per riuscire a sopperire alle richieste dei docenti, bensì anche per permettere ai vostri bambini di avere stutto l’occorrente sotto mano, senza rischio di intoppi e disagi eventuali. Siamo certi che gli insegnanti sapranno apprezzare il fatto che gli studenti abbiano con sè tutto ciò che è indispensabile per cominciare a studiare. Vedremo insieme tutto ciò che non può mancare nello zaino di ogni bambino, per un inizio anno scoppiettante!

Cosa non può mancare nello zaino di uno studente: dalle penne e le matite custodite nell’astuccio ad uno zaino comodo e colorato

Per bambini e ragazzi, settembre è un momento critico: il ritorno a scuola, accompagnato da infinite ore di studio e compiti a casa. Proprio per questo è importante ricominciare in gran forma: nel nostro articolo, infatti, è possibile la lista di tutti gli oggetti necessari per affrontare il nuovo anno scolastico.

penne

matite

quaderni, a righe e quadretti

astuccio

diario

tempera matite

compiti estivi

gomma da cancellare

Ecco qui una prima lista di oggetti indispensabili per seguire le lezioni in aula e svolgere i compiti a casa. Ma non dimentichiamoci i prodotti ad uso personale quali, una bottiglia di acqua, una merenda da “stuzzicare” a metà mattina, il portafoglio e, per ultimo ma non meno importante, l’abbonamento ai mezzi pubblici per chi si sposta con autobus e/o treno. Davvero indispensabile se non si vuole incorrere in multe salate! Inoltre, potrebbe sicuramente tornare utile la presenza di un cellulare (da mantenere spento durante le lezioni), un pacchetto di fazzoletti. Tra gli immancabili, vogliamo ricordare l’astuccio: pennarelli, penne, matite, righello e gomma da cancellare sono gelosamente custoditi in una custodia che rispecchia il carattere del suo proprietario.

In commercio esistono moltissime tipologie di astucci, sia con una semplice cerniera, che con tre. Ovviamente, è molto importante avere uno zaino comodo e capiente, e quale occasione migliore dell’inizio del nuovo anno scolastico per acquistarne uno nuovo? Infatti, un buono zainetto deve essere abbastanza grande da contenere tutto il necessario per affrontare i giorni di studio e verifiche, non troppo leggero, ma allo stesso tempo in grado di distribuire al meglio il peso che i ragazzi si portano sulle spalle. Certo, anche l’estetica fa la sua parte: il rientro a scuola sarà più piacevole e divertente con un bello zainetto colorato e firmato. In realtà, se non si desidera portare troppo peso sulle spalle, è possibile optare per lo zaino trolley, molto comodo grazie alla presenza delle rotelle. Il colore e la trama sono importanti, ma la comodità lo è ancor di più!

Zaino Winx, Giochi Preziosi

Lo zaino è tra i primi articoli da acquistare per il ritorno a scuola. Per le bambine che frequentandola scuola elementare, l’opzione sarà più colorata e divertente possibile: scegliamo di proporre uno zainetto femminile e di tendenza, firmato Giochi Preziosi (acquistalo ora su Amazon). Una vera e propria garanzia, soprattutto se consideriamo che Giochi Preziosi crea prodotti di alta qualità e per tutti i gusti. Ecco qui un’idea super colorata, le bambine ne andranno assolutamente pazze! La particolarità di questo prodotto è proprio la fascia collo, dotata di cuffie per ascoltare la musica. Inoltre, il tessuto è personalizzato con stampe ed applicazioni ispirate al mondo delle fatine Winx. Super femminile! Lo schienale, poi, è ergonomico; mentre la capacità di carico si può aumentare aprendo le cerniere poste ai lati dello zaino.

Zaino multicolore Eastpak OUT OF OFFICE

Un’altra idea super colorata pensata per studenti liceali, dunque più grandi e con gusti differenti. Uno zaino firmato Eastpak perfetto sia per ragazzi che ragazze: da scoprire adesso su Amazon. Un vero affare! Risulta essere uno zaino molto comodo, grazie ai resistenti spallacci, i quali permettono di mantenere un peso notevole per diverse ore. Ricordiamo, infatti, quanto sia importante la comodità. Gli zaini firmati Eastpak ed acquistabili su Amazon, sembra siano l’ideale per gli studenti delle scuole medie e superiori: colorati, proprio come questo, imbottiti per non gravare troppo sulla schiena degli studenti.

Zaino Batman Movie, LEGO

Non ci dimentichiamo dei maschietti: un divertente zaino firmato Lego a tema Batman. Grazie a questo zainetto alla moda, la scuola avrà un sapore diverso per il tuo bambino: una bellissima stampa digitale racconta la storia di uno dei supereroi più amati da grandi e piccini. Uno zainetto davvero molto capiente, in grado di contenere di tutto e di più, notevole per la sua comodità e per i materiali pregiati di cui è fatto. È un prodotto durevole nel tempo e questo non significa poco se consideriamo il costo elevato del materiale scolastico in generale. Uno zaino, infatti, è bene che duri almeno 1-2 anni. Cosa stai aspettando? Compra un prodotto di qualità a tuo figlio, scoprine il prezzo su Amazon.

Astuccio principesse Disney

La Disney racconta un sogno, quello di ogni bambina: essere una principessa in mondo rosa e magico. Infatti, questo famoso marchio, propone solo prodotti di altissima qualità che renderanno il rientro a scuola della tua bambina più dolce. L’astuccio è un vero e proprio must-have per ogni studente: penne, matite, pennarelli. Puoi trovare tutto qui! Questo è un bellissimo astuccio a tre scomparti e completo di forbici, pennarelli, righello, gomma, temperino, matite. Perfetto per le bambine che frequentano ancora la scuola elementare. Originale anche la stampa serigrafica con glitter che rendono l’astuccio ancora più bello: lo trovi comodamente su Amazon.

Astuccio triplo Marvel Spiderman

Il tuo bambino sarà ben felice di iniziare il nuovo anno scolastico con questo splendido astuccio a tema Spiderman. Quale maschietto non ama questo supereroe? Un astuccio davvero imperdibile, non solo per la stampa originale e colorata, ma anche per il suo contenuto: parliamo di un triplo scomparto completo di penne, pennarelli, matite, gomma da cancellare, forbici, righello, temperamatite. Questa tipologia di astuccio è molto conveniente, in quanto permette di risparmiare circa l’acquisto di materiale scolastico essendo già completo di tutto il necessario. Acquistalo subito su Amazon.

Astuccio formato bustina in silicone, Pigna Monocromo

Ed il diario? Te lo eri forse scordato? Parliamo di un oggetto molto importante, anzi, fondamentale: è dove si segnano i compiti ed eventuali comunicazioni alla famiglia dello studente. Ecco qui un diario perfetto per bambini e bambine della scuola elementare: colorato e divertente! La copertina rigida è dotata di stampe originali e divertenti ed ogni pagina riporta giorno e data. Se deciderai di acquistare questo prodotto (scoprilo adesso su Amazon), riceverai in omaggio anche un coloratissimo portachiavi!

Diario Smemoranda

Ovviamente, abbiamo pensato anche ai nostri liceali: ecco qui una proposta semplice ma di grande tendenza, firmata Smemoranda. La copertina è rigida con disegni in rilievo, caratteristica principale di questo famoso marchio. L’interno, invece, è a quadretti di 4mm, con stickers e contenuti davvero divertenti. Smemoranda, infatti, propone sempre prodotti scolastici alla moda e molto amati dagli adolescenti, sia per i colori che per forme e design. Il prezzo è di soli 16,00 euro ed è acquistabile su Amazon.