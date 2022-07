Audible: tutti gli audiolibri che vuoi, senza limiti, a meno di 3 euro al mese

Fonte: iStock Audible, l'offerta da non perdere

Leggere fa bene a grandi e piccini: stimola la fantasia, amplia le nostre conoscenze e ci regala ore di puro intrattenimento. Ma non sempre abbiamo il tempo di rilassarci un po’ sul divano con un buon libro in mano. La soluzione è Audible, il servizio promosso da Amazon per poter ascoltare migliaia di libri in qualsiasi momento della giornata, anche mentre siamo impegnati nelle pulizie o se siamo fuori casa. Ora, approfittando del Prime Day, possiamo avere anche uno sconto incredibile da sfruttare per ben sei mesi.

Grazie ad un nuovo abbonamento super conveniente, ascoltare gli audiolibri non è mai stato così facile (ed economico). In occasione del Prime Day di Amazon, puoi usufruire di una promozione assolutamente imperdibile. A fronte di un costo mensile solitamente fissato in 9,99 euro, stavolta puoi avere Audible ad appena 2,95 euro al mese, per un periodo di sei mesi. Come fare? È molto semplice: non devi far altro che iscriverti sul sito ufficiale e ottenere lo sconto che ti permetterà di godere dei tuoi audiolibri preferiti ad un prezzo bassissimo.

L’offerta è valida solo per gli utenti Prime: se non lo sei ancora, questa è l’occasione giusta per fare il salto di qualità. Hai a disposizione un periodo di prova di ben 30 giorni, durante i quali potrai sperimentare gratuitamente i comodissimi servizi che offre (come la spedizione in un giorno senza costi aggiuntivi), e solo al termine decidere se sottoscrivere un abbonamento con pagamento mensile o annuale. Anche Audible è disponibile in prova gratuita per 30 giorni, ma ricorda che l’offerta a 2,95 euro al mese sta per scadere: potrai aggiudicartela solo entro la mezzanotte di domenica 17 luglio!

Al termine del periodo d’offerta, il costo mensile torna ad essere di 9,99 euro. Ma nessuna paura, l’abbonamento è assolutamente flessibile e puoi sospenderlo quando preferisci. Non ti resta che provare e concederti qualche ora di relax ascoltando voci che ti porteranno verso mondi fantastici, regalandoti emozioni incredibili.

Perché non potrai più fare a meno di Audible

In cosa consiste Audible? Si tratta di un servizio rivolto soprattutto a chi non ha mai il tempo di sedersi un po’ e finalmente leggere un bel libro: ti permette infatti di ascoltare i tuoi romanzi preferiti anche mentre sei impegnato, durante le pulizie, mentre sei in cucina o persino in auto (o su qualsiasi altro mezzo di trasporto). Insomma, avrai il tuo libro sempre a portata… d’orecchio. Una volta sottoscritto l’abbonamento, non devi far altro che scaricare l’apposita app sui tuoi dispositivi e scegliere gli audiolibri che vuoi ascoltare.

Il catalogo è immenso: dai romanzi rosa ai thriller, dai saggi alla narrativa classica e contemporanea, puoi usufruire di una libreria sconfinata senza alcun limite di ascolto. Seleziona la tua lettura del giorno e premi play per essere catapultato tra le pagine di avvincenti storie che ti terranno compagnia. Tutti gli audiolibri sono gratuiti, e puoi naturalmente interromperli quando vuoi per passare al successivo. Ascoltali dove e quando vuoi, anche se sei offline: in casa, in auto o in spiaggia, non dovrai più preoccuparti di avere in borsa un libro per i tuoi ritagli di tempo. E in vacanza potrai avere un po’ di spazio in più in valigia.

