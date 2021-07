Conosci l’asciugamano refrigerante? Se lo provi te ne innamori

editato in: da

Bisognerebbe inventarlo un modo efficace e rapido per ottenere la sensazione di freschezza corporea durante quelle giornate da afa e temperature bollenti. L’hanno fatto! In realtà, hanno inventato l’asciugamano refrigerante, il vero must have dell’estate che tutte dovremmo avere. Ecco come funziona e perché ci cambierà la vita.

Cos’è l’asciugamano refrigerante

Avete mai sentito parlare di asciugamano refrigerante? Iniziate a fare spazio nella vostra borsa estiva perché una volta provato, non riuscirete più a farne a meno. Il suo nome è asciugamano refrigerante e, come il nome stesso suggerisce, la sua funzione è quella di rinfrescare.

E no, non si tratta un oggetto di magia, ma di un asciugamano intelligente pensato per ottenere un po’ sollievo durante le calde giornate estive o mentre fate sport. Grazie infatti al materiale impiegato per la sua realizzazione, questo panno è capace di attivare un processo di raffreddamento in pochissimi istanti.

Occorre solo bagnarlo, per attivare l’effetto di raffreddamento in tempi rapidi, lo stesso che sulla pelle restituisce una gradevole e agognata sensazione di freschezza.

Come funziona

Utilizzare l’asciugamano refrigerante è davvero semplicissimo. Sono tre gli step da seguire per attivare il processo di raffreddamento: si immerge l’asciugamano in acqua tiepida e pulita, si strizza, e si scuote in aria. Et voilà: l’asciugamano sarà pronto a rinfrescare viso e corpo!

La durata dell’effetto è di circa tre ore, ma occorre tenere conto della temperatura corporea ed esterna. Una volta che l’asciugamano è asciutto, però, basterà semplicemente ripetere il processo per riattivarlo nuovamente.

Come usarlo

Gli asciugamani refrigeranti sono perfetti per la palestra, per lo yoga e per le passeggiate: la verità è che tutti possono usarlo per godere di un fresco sollievo durante le giornate più calde e afose. Il consiglio è quello di portarlo sempre con sé: in vacanza, in spiaggia, durante le attività sportive o le passeggiate in montagna.

Può essere utilizzato per rinfrescare la testa o il viso, può essere appoggiato sul collo o sulle spalle o tamponato in determinate parti del corpo, come faremmo con qualunque altro asciugamano bagnato

Dove acquistare l’asciugamano refrigerante online: le nostre proposte

Ora che è chiaro a tutte, che l’accessorio più irrinunciabile dell’estate è questo, scopriamo insieme dove acquistare l’asciugamano refrigerante online.

L’offerta più conveniente del web si trova su Amazon ed è quella che ci consente di acquistare tre asciugamani refrigeranti al prezzo di uno disponibili in diversi colori, così da avere sempre una scorta. Come non approfittarne?

Asciugamano rinfrescate Tre asciugamani refrigeranti colorati al prezzo di uno per essere fresca in ogni momento della giornata

Online troviamo anche l’asciugamano refrigerante dotato di una custodia in silicone e moschettone. Perfetto per chi vuole portarlo sempre con sé.

Asciugamano refrigerante con custodia L'asciugamano refrigerante che puoi portare sempre con te

Declinato in tantissime tonalità, per chi vuole unire il glamour alla funzionalità indiscussa, tra gli asciugamani refrigeranti più venduti sul web troviamo anche il Fit-Flip dotato di una comoda borsa impermeabile salva spazio.

Asciugamano refrigerante colorato Addio al caldo! Rinfresca le tue giornate d'estate con l'asciugamano refrigerante