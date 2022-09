Arriva da TikTok il segreto per ciglia lunghe e folte. E costa solo 5 euro

Fonte: iStock Il segreto per ciglia folte e morbide

Lo sguardo è il protagonista del volto ed è il miglior mezzo per comunicare, l’importante è che sia naturale e seducente, a partire dalle ciglia. Se sei alla ricerca di nuovi metodi per valorizzarle, non puoi farti sfuggire l’ultima tendenza di Tik Tok che fa della vaselina il nuovo must have della beauty routine. Il prodotto super economico e alla portata di tutti promette di restituire volume alle ciglia per un risultato a dir poco miracoloso.

La vaselina sicura e dermatologicamente testata La vaselina è il segreto per ciglia folte e forti

I benefici della vaselina

I social sono diventati ormai il mezzo per scoprire le ultime tendenze in fatto di bellezza e skincare, in particolare quelle che puntano a un look più naturale possibile. Tik Tok ha fatto tornare di moda un trattamento conosciuto già da molto tempo e che consiste nel dare nuovo volume alle ciglia utilizzando la vaselina senza utilizzare il mascara. Ma perché questo derivato del petrolio è così in trend sul social cinese? Tra le sue proprietà c’è quella di mantenere idratate e morbide le ciglia, regalando un effetto incurvato in modo del tutto naturale. Inoltre, questo prodotto è sicuro perché è stato testato superando rigidi controlli e tutti i protocolli di sicurezza per essere utilizzato senza rischi o sorprese direttamente sulle ciglia. Il risultato? Le ciglia saranno lunghe e folte, non rischieranno di spezzarsi e cresceranno belle e forti.



La vaselina sicura e dermatologicamente testata La vaselina è il segreto per ciglia folte e forti

Come funziona il trattamento

Non bisogna essere esperti di beauty per utilizzare questo metodo, su Tik Tok ci sono tantissimi video che spiegano passo per passo come applicarlo. La vaselina senza profumo, pensata per non irritare gli occhi, ha lo stesso effetto dell’olio di ricino visto che favorisce l’infoltimento e la rigenerazione delle ciglia. Come deve essere applicata nello specifico? Dopo aver rimosso i residui di mascara, il prodotto deve essere steso con la punta delle dita oppure con l’aiuto di uno scovolino. Basta applicarlo dalla parte inferiore delle ciglia con dei piccoli movimenti verso l’alto, proprio come quando applichi il mascara.

Il momento migliore per sfruttare questo trattamento è di sera, prima di andare a dormire, così non rischierai di rimuovere la vaselina. La mattina successiva dovrai semplicemente lavare via il prodotto, ricordando di ripetere i vari passaggi ogni giorno per una settimana. Per avere ciglia incurvate e sensuali, poi, basta usare il piegaciglia e lasciare asciugare.

Non solo ciglia: lo slugging

La vaselina è diventata virale su Tik Tok non solo come prodotto di bellezza per le ciglia, ma anche perché è il segreto per contrastare la pelle secca. Si tratta dello slugging, un termine che ha un significato ben preciso: la traduzione letterale è “lumaca”, ma non ha niente a che fare con questo animale. In effetti, il metodo consiste nell’applicare alla fine della beauty routine serale, uno strato di vaselina altamente occlusiva, direttamente sulla pelle per sigillare sulla cute i prodotti utilizzati durante la skincare. Il riferimento alla lumaca non è casuale perché si crea sul viso una patina oleosa che ricorda la bava dell’animale. Anche se lo slugging aiuta la pelle secca ad essere più elastica non deve essere utilizzato ogni sera, ma solo in caso di bisogno senza superare le 2-3 applicazioni a settimana.

La vaselina quindi è il prodotto super economico a cui non potrai più rinunciare per la tua beauty routine.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram